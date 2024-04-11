HLASM 提供早期汇编程序中所有经过验证的设备，并包括许多新设备。它可帮助您开发一些程序和子例程来提供其他符号语言（例如 COBOL、FORTRAN 和 PL/I）通常没有的功能。HLASM 还提供的基本汇编语言以及宏和条件汇编语言的扩展功能，包括外部函数调用和内置函数。可选的 High Level Assembler Toolkit Feature 是一组强大而灵活的工具，可改善应用程序恢复和开发。