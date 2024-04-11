IBM® High Level Assembler (HLASM) and Toolkit Feature 是一个灵活的开发解决方案，适用于所有汇编语言应用程序。此汇编程序和可选工具包可提高程序员的工作效率，并简化程序开发和维护。
通过警告抑制选项增强可用性。
通过改进 SYSADATA 记录布局，简化工具集成。
ASCII 常量有助于实现跨系统兼容性。
使用更长的宏参数和字符串变量简化了宏编码。
QY 型和 SY 型地址常数为长位移提供分辨率。支持三种十进制浮点数据类型，提高指令可寻址性并减少对附加指令的需求。
OPTABLE 选项 – *PROCESS 语句中允许使用 OPTABLE 选项。
指令助记符的后缀标签支持在同一源程序中使用相同名称的宏指令和机器指令。
HLASM 提供汇编程序列表和诊断功能，帮助程序开发和程序错误分析。一份全面的汇编程序列表提供了有关程序及其程序集的详细信息。汇编程序选项有助于控制列表的格式以及要生成哪些部分。
宏语言是汇编语言的扩展功能。它提供了一种在一个或多个程序中多次生成首选汇编语言语句序列的便捷方法。HLASM 支持宏定义和宏指令。
灵活的扩展功能支持外部函数调用、内置函数以及扩展现有指令和 SET 符号使用、系统变量符号和数据属性。
系统要求
High Level Assembler 在这些操作系统下运行。除非另有说明，汇编器还可以在这些系统的后续版本、发行版和改良版下运行：
机器要求
有关汇编和运行 High Level Assembler 程序、磁带设备和双字节数据要求，请参阅机器要求。
存储要求
有关虚拟存储、辅助存储空间、库空间和安装，请参阅存储要求。
交互式调试工具 (IDF) 是大多数高级语言的符号调试工具。
High Level Assembler and Toolkit Feature 的安装和定制指南。
了解如何使用结构化编程宏、反汇编程序、程序理解工具、交叉引用工具和 Toolkit Feature 的增强型 SuperC 组件。
COBOL 编译器，可帮助您利用 z/OS 和 AIX® 平台上的现有应用程序。
先进的高性能编译器，可用于开发复杂的 Fortran 程序。
高级编译器，用于将 PL/I 应用程序与现代 Web 技术进行集成。
简化工作负载管理，并定制用户的应用程序访问权限。
增强分区数据集的在线和批处理功能。
用于测试大型机应用程序的时钟模拟器，可模拟日期和时间，无需更改应用程序代码，也不需要单独的计算环境。
通过使用原始库中的 Easytrieve 源代码来保护 Easytrieve 投资。生成 IBM COBOL 报告，更新或创建 Easytrieve 应用程序。
提供一套核心工具，帮助您加快 z/OS 应用程序的交付。