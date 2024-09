IBM® Migration Utility for z/OS® 将 CA Easytrieve Classic and Plus 应用程序迁移到 IBM COBOL。它通过使用原始库中的 Easytrieve 源代码来保护 Easytrieve 投资。生成 IBM COBOL 报告,更新或创建 Easytrieve 应用程序。该 COBOL 迁移实用程序包括发现、批量转换、并行测试和电子输出比较。程序异常结束分析可以简化 IBM z® Systems 和分布式平台上 Web 服务器的输出。使用具有多线程功能的 IBM Migration Utility Explorer 在 Windows 7 或 Windows 10 工作站上执行大型机任务。