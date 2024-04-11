主页 Z 软件 Z 开发者工具 Migration Utility for z/OS IBM Migration Utility for z/OS
将 Easytrieve 应用程序迁移到 IBM Enterprise COBOL for z/OS
新增功能
带有花纹线条的背景
从 Easytrieve 程序顺利迁移

IBM® Migration Utility for z/OS® 将 CA Easytrieve Classic and Plus 应用程序迁移到 IBM COBOL。它通过使用原始库中的 Easytrieve 源代码来保护 Easytrieve 投资。生成 IBM COBOL 报告，更新或创建 Easytrieve 应用程序。该 COBOL 迁移实用程序包括发现、批量转换、并行测试和电子输出比较。程序异常结束分析可以简化 IBM z® Systems 和分布式平台上 Web 服务器的输出。使用具有多线程功能的 IBM Migration Utility Explorer 在 Windows 7 或 Windows 10 工作站上执行大型机任务。
优势
自动转换和测试

通过自动转换和并行测试，提高处理批量转换程序的效率

 灵活的源代码维护

使用 Easytrieve 或 COBOL 维护源代码。

 全面的文件和数据库支持

IBM Migration Utility for z/OS 可与 VSAM、QSAM、SAM、IBM Db2®（本机和 CA Easytrieve SQL 语法和 Dynamic SQL 模式）、IDMS、IBM IMS™ (DL1)、磁带文件和单元记录设备配合使用。

 增强编辑和错误检查功能

可用的 IDE 为您提供实时语法检查和查看错误的能力，因此可以避免在提交作业时出现失败的情况。

 JSON 和 XML 支持

帮助 Easytrieve Plus 程序与现代基础架构技术配合使用。
IBM Migration Utility for z/OS 关键功能
  • 从工作站处理大型机任务
  • 充分利用 Easytrieve
  • 平稳高效地迁移
  • 更简单地实现现代化
  • 处理 JSON 和 XML 文档和报告
 查看详情
IBM Migration Utility for z/OS 详细信息
从工作站处理大型机任务

使用可用的 IBM Migration Utility Explorer IDE 来执行编辑、语法检查和提交作业以在 z/OS® 上运行等任务。

 下载 Migration Utility Explorer
充分利用 Easytrieve

作为 COBOL 或 Easytrieve 运行或维护转换的程序，而无需安装 CA Easytrieve 产品。Easytrieve 源代码保存在原始库中。
平稳高效地迁移

通过自动转换和并行测试，提高处理批量转换程序的效率。除了减少 CPU 和内存使用之外，还可以通过增强的 Dynamic SQL 选项提高性能。
更简单地实现现代化

使用可自动部署到 Web 服务器的 HTML 报告或 CSV 实现 Easytrieve 程序的现代化。无需修改原始程序即可将打印机文件转换为 HTML 和 CSV。
处理 JSON 和 XML 文档和报告

在 CA Easytrieve Plus 程序中包含 IBM COBOL JSON 和 XML 语句，以生成 JSON 和 XML 报告、解析 JSON 或 XML 缓冲区或文件、将 JSON 和 XML 文档和报告发布到 z/OS Unix 服务器。
资源
IBM Migration Utility 5.1 安装、用户指南和参考

适用于想要转换为 COBOL 或想要使用 Easytrieve Plus 语法编写新程序的 Easytrieve Plus 用户。

阅读文档 生成的 COBOL 与 EasyTrieve Plus 代码

请参阅比较 COBOL 与 Easytrieve Plus 的代码示例。

获取示例代码 IBM Migration Utility for 5.1 维护

客户可以找到已发布的 PTF 修复列表和时效性信息。

5.1 维护 IBM Migration Utility for z/OS 5.1 生成和解析 XML 和 JSON 文档

适用于想要在 Easytrieve Plus 程序中包含 IBM COBOL JSON 或 XML 语句的 Easytrieve Plus 用户。

阅读文档 IBM Migration Utility for 4.1 维护

IBM Migration Utility for z/OS 4.1 (5655-MGU) PTF 维护信息。

4.1 维护
相关产品部分 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

使用先进的优化技术生成针对最新 IBM Z® 大型机的代码，以提高应用程序性能，而无需重新编译。

 IBM Enterprise COBOL for z/OS

利用最新的 z/Architecture，最大限度地提高硬件利用率、降低 CPU 使用率并提高关键应用程序的性能。

 z/OS Connect Enterprise Edition

支持您以简单直观的方式为各种开发人员社区赋能，以使用 IBM Z 上托管的数据和服务。
专家资源助您取得成功
IBM Knowledge Center

获取产品维护和使用信息。

探索 支持

使用支持搜索功能查找解决方案或直接打开支持案例。

探索 资源库

深入了解此产品的一系列深入信息。

探索