IBM® Migration Utility for z/OS® 将 CA Easytrieve Classic and Plus 应用程序迁移到 IBM COBOL。它通过使用原始库中的 Easytrieve 源代码来保护 Easytrieve 投资。生成 IBM COBOL 报告，更新或创建 Easytrieve 应用程序。该 COBOL 迁移实用程序包括发现、批量转换、并行测试和电子输出比较。程序异常结束分析可以简化 IBM z® Systems 和分布式平台上 Web 服务器的输出。使用具有多线程功能的 IBM Migration Utility Explorer 在 Windows 7 或 Windows 10 工作站上执行大型机任务。
通过自动转换和并行测试，提高处理批量转换程序的效率
使用 Easytrieve 或 COBOL 维护源代码。
IBM Migration Utility for z/OS 可与 VSAM、QSAM、SAM、IBM Db2®（本机和 CA Easytrieve SQL 语法和 Dynamic SQL 模式）、IDMS、IBM IMS™ (DL1)、磁带文件和单元记录设备配合使用。
可用的 IDE 为您提供实时语法检查和查看错误的能力，因此可以避免在提交作业时出现失败的情况。
帮助 Easytrieve Plus 程序与现代基础架构技术配合使用。
使用可用的 IBM Migration Utility Explorer IDE 来执行编辑、语法检查和提交作业以在 z/OS® 上运行等任务。
作为 COBOL 或 Easytrieve 运行或维护转换的程序，而无需安装 CA Easytrieve 产品。Easytrieve 源代码保存在原始库中。
通过自动转换和并行测试，提高处理批量转换程序的效率。除了减少 CPU 和内存使用之外，还可以通过增强的 Dynamic SQL 选项提高性能。
使用可自动部署到 Web 服务器的 HTML 报告或 CSV 实现 Easytrieve 程序的现代化。无需修改原始程序即可将打印机文件转换为 HTML 和 CSV。
在 CA Easytrieve Plus 程序中包含 IBM COBOL JSON 和 XML 语句，以生成 JSON 和 XML 报告、解析 JSON 或 XML 缓冲区或文件、将 JSON 和 XML 文档和报告发布到 z/OS Unix 服务器。
适用于想要转换为 COBOL 或想要使用 Easytrieve Plus 语法编写新程序的 Easytrieve Plus 用户。
请参阅比较 COBOL 与 Easytrieve Plus 的代码示例。
客户可以找到已发布的 PTF 修复列表和时效性信息。
适用于想要在 Easytrieve Plus 程序中包含 IBM COBOL JSON 或 XML 语句的 Easytrieve Plus 用户。
IBM Migration Utility for z/OS 4.1 (5655-MGU) PTF 维护信息。