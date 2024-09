Open Enterprise SDK for Apache Kafka 不收取许可费用。Open Enterprise SDK for Apache Kafka S&S 需要收费,但它是可选的。通过 S&S,IBM 支持团队会帮助企业解决与 Open Enterprise SDK for Apache Kafka 相关的疑问和问题,以降低在 z/OS 上使用 Kafka API 的风险。