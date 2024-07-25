轻松扩展 z/OS 上的 COBOL 或 C/C++ 应用程序，以利用 Kafka 事件处理功能
许多 z/OS 应用程序架构师和开发人员在将应用程序与 Kafka 集群集成时面临挑战，原因是选项不明确和对外部技术的依赖，这削弱了他们的自主性并阻碍了解决方案实施。
IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafkafka 是一种突破性的创新解决方案，支持在 IBM 大型机与 Kafka 集群之间建立直接连接。它提供以下功能，使开发人员能够从本机应用程序独立使用和发布事件：
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使用 Kafka API，直接从 z/OS 上的 COBOL 或 C/C++ 源代码调用 Kafka 代理程序。
扩展 z/OS 本机 COBOL 或 C/C++ 应用程序，以使用 Kafka 事件并将其发布到 Kafka 代理程序。
使用数据转换实用程序，在 COBOL 副本和 JSON 事件格式之间进行转换。
使应用程序能够将数据流发布到 Kafka 主题。Kafka 生产者 API 可从 COBOL 或 C/C++ 源代码进行调用。
使应用程序能够订阅一个或多个主题，并采集和处理存储在主题中的数据流。Kafka 消费者 API 可以实时处理主题中的记录，也可以采集和处理过去的记录。Kafka 消费者 API 可从 COBOL 或 C/C++ 源代码进行调用。
在本机 COBOL 副本和 JSON 事件格式之间进行转换，从而简化 Kafka API 使用。
PAX（可移植归档交换）下载格式在 UNIX 环境（包括 z/OS UNIX 系统服务）中十分流行，并提供自助式安装体验。
借助 SMP/E（CBPDO、ServerPac 和开源软件）格式，管理可安装镜像和修复包的过程会变得很简单，非常适合生产环境。通过可选的 IBM 服务和支持 (S&S) 可获得世界一流的 IBM 支持，而且许可证和 S&S 均可通过 Shopz 获取。
不收取许可费用
运行自己的应用程序
完整功能
IBM 软件订阅和支持 (S&S)
不可用
可选：通过 S&S PID 5655-KAS 授权
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka 提供两种安装格式，即 PAX 和 SMP/E。请选择适合您的安装格式：
适用于 IBM z/OS 的一流企业级 COBOL 编译器，可最大限度地利用硬件、减少 CPU 使用率并提高关键应用程序的性能。
z/OS 上的高级优化 C 和 C++ 编译器，可利用 IBM Z 功能来生成高性能的业务应用程序。
基于开源 Apache Kafka 构建的事件流平台。既可以作为 IBM Cloud 上的完全托管服务提供，也可以作为 Event Automation 的一部分在本地部署。
由事件流、事件端点管理和事件处理功能构成的一项可组合解决方案，可帮助企业加速事件驱动型工作。