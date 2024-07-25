主页 Z 软件 Z 开发者工具 Open Enterprise SDK for Apache Kafka IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka

轻松扩展 z/OS 上的 COBOL 或 C/C++ 应用程序，以利用 Kafka 事件处理功能

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IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka 是一款免费 SDK，允许 z/OS 上运行的 COBOL 或 C/C++ 代码与 Kafka 代理程序进行本机通信，并在 COBOL 副本和 JSON 事件之间进行转换。

许多 z/OS 应用程序架构师和开发人员在将应用程序与 Kafka 集群集成时面临挑战，原因是选项不明确和对外部技术的依赖，这削弱了他们的自主性并阻碍了解决方案实施。

IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafkafka 是一种突破性的创新解决方案，支持在 IBM 大型机与 Kafka 集群之间建立直接连接。它提供以下功能，使开发人员能够从本机应用程序独立使用和发布事件：

  • 直接连接到 z/OS 平台上的任意 Kafka 集群
  • 从本机 COBOL 或 C/C++ 应用程序无缝使用和发布 Kafka 事件
  • 绕过 Java、MQ 或 CICS 等中间层，提高解决方案实施自主性
  • 包含 COBOL 和 C/C++ 示例，助力简化应用程序开发
  • 在本机 COBOL 副本和 JSON 事件格式之间轻松进行数据转换，以简化集成
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优势 简化与 Kafka 的连接

使用 Kafka API，直接从 z/OS 上的 COBOL 或 C/C++ 源代码调用 Kafka 代理程序。

 实现企业应用现代化

扩展 z/OS 本机 COBOL 或 C/C++ 应用程序，以使用 Kafka 事件并将其发布到 Kafka 代理程序。

 简化数据转换

使用数据转换实用程序，在 COBOL 副本和 JSON 事件格式之间进行转换。
功能
Kafka 生产者 API

使应用程序能够将数据流发布到 Kafka 主题。Kafka 生产者 API 可从 COBOL 或 C/C++ 源代码进行调用。

 使用 COBOL 构建 Kafka 生产者和消费者 使用 C/C++ 构建 Kafka 生产者和消费者
Kafka 消费者 API

使应用程序能够订阅一个或多个主题，并采集和处理存储在主题中的数据流。Kafka 消费者 API 可以实时处理主题中的记录，也可以采集和处理过去的记录。Kafka 消费者 API 可从 COBOL 或 C/C++ 源代码进行调用。

 使用 COBOL 构建 Kafka 生产者和消费者 使用 C/C++ 构建 Kafka 生产者和消费者
数据转换实用程序

在本机 COBOL 副本和 JSON 事件格式之间进行转换，从而简化 Kafka API 使用。

 深入了解数据转换实用程序
比较不同版本
版本 PAX 版

PAX（可移植归档交换）下载格式在 UNIX 环境（包括 z/OS UNIX 系统服务）中十分流行，并提供自助式安装体验。

 立即下载 SMP/E 版

借助 SMP/E（CBPDO、ServerPac 和开源软件）格式，管理可安装镜像和修复包的过程会变得很简单，非常适合生产环境。通过可选的 IBM 服务和支持 (S&S) 可获得世界一流的 IBM 支持，而且许可证和 S&S 均可通过 Shopz 获取。

 通过 Shopz 获取

不收取许可费用

运行自己的应用程序

完整功能

IBM 软件订阅和支持 (S&S)

不可用

可选：通过 S&S PID 5655-KAS 授权

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
技术细节
硬件要求
  • IBM z16（所有型号）
  • IBM z15（所有型号）
  • IBM z14（所有型号）
  • IBM z13（所有型号）
软件要求
  • IBM z/OS 3.1 (5655-ZOS) 或 2.5 (5650-ZOS)
  • 要在 z/OS 上构建 COBOL 应用程序，需要应用了 APAR PH58893（PTF UI95101、UI95102、UI95103、UI95104）的 IBM Enterprise COBOL for z/OS 6.4 (5655-EC6)。
  • 要在 z/OS 上构建 C/C++ 应用程序，需要应用了 APAR PH50622 (PTF UI83129) 的 IBM Open XL C/C++ for z/OS 1.1 (5650-ZOS)。
  • 要运行数据转换实用程序，需要 IBM SDK for z/OS、Java Technology Edition 8 (5655-DGH)、IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS 11 (5655-DGJ) 或 17 (5655-UA1)。
安装和配置说明

IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka 提供两种安装格式，即 PAX 和 SMP/E。请选择适合您的安装格式：

 PAX 版 SMP/E 版

常见问题

Open Enterprise SDK for Apache Kafka 不收取许可费用。Open Enterprise SDK for Apache Kafka S&S 需要收费，但它是可选的。通过 S&S，IBM 支持团队会帮助企业解决与 Open Enterprise SDK for Apache Kafka 相关的疑问和问题，以降低在 z/OS 上使用 Kafka API 的风险。

请阅读有关如何通过 Shopz 获取该版本的说明，或联系 IBM 代表代您下达 Shopz 订单。

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采取后续步骤

通过 Shopz 获取 IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka。或者，安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。

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