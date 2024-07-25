许多 z/OS 应用程序架构师和开发人员在将应用程序与 Kafka 集群集成时面临挑战，原因是选项不明确和对外部技术的依赖，这削弱了他们的自主性并阻碍了解决方案实施。

IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafkafka 是一种突破性的创新解决方案，支持在 IBM 大型机与 Kafka 集群之间建立直接连接。它提供以下功能，使开发人员能够从本机应用程序独立使用和发布事件：