主页 Z 软件 Z 开发者工具 Application Delivery Foundation Dependency Based Build IBM Dependency Based Build
IBM Dependency Based Build (DBB) 可为在 z/OS 上运行的内部版本提供框架、理解和跟踪，并且可自由选择 SCM
GitLab Ultimate for z/OS
IBM Dependency Based Build 可以为企业做什么

IBM® Dependency Based Build (DBB) 是一种智能构建系统，适用于以 COBOL 和 PL/I 等语言编写的传统 z/OS 应用程序，可分析对象之间的构建依赖关系。

DBB 的目标是提供可在 z/OS 上使用的自动化功能。

IBM DBB 是一个独立的框架（不需要特定的源代码管理器或自动化工具），用于简化基于现代脚本语言在 z/OS 上构建代码的流程。

z/OS 开发团队可自由选择现代软件配置管理 (SCM) 工具（例如 Git）和持续集成工具（例如 Jenkins 或 GitLab），以构建用 COBOL 或 PL/I 编写的传统 z/OS 应用程序。

可以利用 DBB 在多个平台上规范开发运维 (DevOps) 流程和实践的标准。
优势
在 z/OS 上运行任务

DBB 为企业提供 Java API，以支持在 z/OS 上运行任务，并为正在处理的源代码创建和使用依赖关系信息。

 存储和检索依赖关系信息

DBB 可作为依赖关系控制代理程序，确保及时更新大型机建过程中的所有文件（源文件和依赖关系文件）。

 定义智能构建脚本

DBB 中的 JAVA API 运行 MVS 和 TSO/ISPF 命令，并提供实用程序功能、用于迁移到 Git 的 zImport 功能以及创建和存储构建报告的功能。

 自动化持续集成管道

根据 DBB 对变更影响的分析，自动执行单元测试和质量控制。

 存储和管理构建报告

存储和管理依赖信息和构建报告。DBB Web App 现在也可以作为容器使用。

 无供应商锁定

将 DBB 无缝整合到基于 Git 的标准开放工具链中，以交付 CI/CD。
IBM Dependency Based Build 功能
  • 支持自带 SCM
  • 与 z/OS Automated Unit Testing Framework (ZUnit) 集成
  • 依赖性的解决和影响
  • 与持续集成工具无关
 查看详情
IBM Dependency Based Build 关键功能
支持自带 SCM

DBB 允许将大型机资产集成到您选择的 SCM 中。

 与外部工具集成
与 z/OS Automated Unit Testing Framework (ZUnit) 集成

借助 IBM z/OS Dynamic Test Runner for ZUni，DBB 通过提供 zUnit 测试配置依赖关系扫描器（该扫描器将自动创建 z/OS 源程序、测试程序和读取的数据文件之间的依赖关系），提供了将 ZUnit 测试作为 CI/CD 管道的一部分运行的功能，并允许您自动触发验证更改的单元测试。

 ZUnit 测试构建依赖关系
与持续集成工具无关

所有 DBB 功能都作为 REST API 公开，它允许将 DBB 集成到任何管道中，如 Jenkins、Azure 或 GitLab CI。

 API 参考
学习
IBM Dependency Based Build

基础知识 使用 IBM Dependency Based Build 在 DevOps 管道中构建大型机。

深入了解该培训（ibm.com 外部链接）
您可能还对以下内容感兴趣 GitLab Ultimate for z/OS

用于企业范围 DevOps 自动化的开放式、混合解决方案，包括在 IBM z/OS 上运行的应用程序。

 IBM Developer for z/OS 企业版

功能强大的综合工具集，可帮助开发 z/OS 应用程序。

 IBM Wazi Developer for Red Hat CodeReady Workspaces

使用标准 DevOps 工具链实现云原生混合应用程序开发，跨越 IBM Z 和多云平台。
专家资源助您取得成功
支持

使用支持搜索功能或打开支持案例来查找解决方案。

探索 文档

获取产品维护和使用信息。

探索 社区

内容丰富的业务和技术专家博客和论坛社区。

探索 获得敏捷性和灵活性

IBM 的灵活支付解决方案可帮助您协调基础架构投资与工作负载需求。

 探索财务方案