IBM® Dependency Based Build (DBB) 是一种智能构建系统，适用于以 COBOL 和 PL/I 等语言编写的传统 z/OS 应用程序，可分析对象之间的构建依赖关系。
DBB 的目标是提供可在 z/OS 上使用的自动化功能。
IBM DBB 是一个独立的框架（不需要特定的源代码管理器或自动化工具），用于简化基于现代脚本语言在 z/OS 上构建代码的流程。
z/OS 开发团队可自由选择现代软件配置管理 (SCM) 工具（例如 Git）和持续集成工具（例如 Jenkins 或 GitLab），以构建用 COBOL 或 PL/I 编写的传统 z/OS 应用程序。
可以利用 DBB 在多个平台上规范开发运维 (DevOps) 流程和实践的标准。
DBB 为企业提供 Java API，以支持在 z/OS 上运行任务，并为正在处理的源代码创建和使用依赖关系信息。
DBB 可作为依赖关系控制代理程序，确保及时更新大型机建过程中的所有文件（源文件和依赖关系文件）。
DBB 中的 JAVA API 运行 MVS 和 TSO/ISPF 命令，并提供实用程序功能、用于迁移到 Git 的 zImport 功能以及创建和存储构建报告的功能。
根据 DBB 对变更影响的分析，自动执行单元测试和质量控制。
存储和管理依赖信息和构建报告。DBB Web App 现在也可以作为容器使用。
将 DBB 无缝整合到基于 Git 的标准开放工具链中，以交付 CI/CD。
DBB 允许将大型机资产集成到您选择的 SCM 中。
借助 IBM z/OS Dynamic Test Runner for ZUni，DBB 通过提供 zUnit 测试配置依赖关系扫描器（该扫描器将自动创建 z/OS 源程序、测试程序和读取的数据文件之间的依赖关系），提供了将 ZUnit 测试作为 CI/CD 管道的一部分运行的功能，并允许您自动触发验证更改的单元测试。
所有 DBB 功能都作为 REST API 公开，它允许将 DBB 集成到任何管道中，如 Jenkins、Azure 或 GitLab CI。
基础知识 使用 IBM Dependency Based Build 在 DevOps 管道中构建大型机。