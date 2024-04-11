IBM® Dependency Based Build (DBB) 是一种智能构建系统，适用于以 COBOL 和 PL/I 等语言编写的传统 z/OS 应用程序，可分析对象之间的构建依赖关系。



DBB 的目标是提供可在 z/OS 上使用的自动化功能。



IBM DBB 是一个独立的框架（不需要特定的源代码管理器或自动化工具），用于简化基于现代脚本语言在 z/OS 上构建代码的流程。



z/OS 开发团队可自由选择现代软件配置管理 (SCM) 工具（例如 Git）和持续集成工具（例如 Jenkins 或 GitLab），以构建用 COBOL 或 PL/I 编写的传统 z/OS 应用程序。



可以利用 DBB 在多个平台上规范开发运维 (DevOps) 流程和实践的标准。

