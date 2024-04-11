IBM Gitlab Ultimate for IBM z/OS
跨多平台推动企业范围内 DevOps 标准化
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开发者在多台监视器上编程的背视图
管理多个 DevOps 工具

GitLab Ultimate for IBM® z/OS® 是一款针对企业范围内 DevOps 自动化的解决方案，包括在 IBM z/OS 上运行的应用程序。它汇集了强大的 GitLab 平台和 IBM Dependency Based Build，为传统的 z/OS 应用程序提供了一个智能构建系统。此解决方案有助于管理各种工具链并简化软件交付工作流程。
优势 降低工具链的复杂性

使用一个解决方案，解决多个平台。

 简化同行评审

简化变更项的落实和核准。

 提升生产力

跨 DevOps 生命周期协作。

 加快上市时间

降低新开发者的学习难度。

 交付高质量软件

实现交付自动化，简化跟踪和监视。

 应用灵活许可

通过订阅定价节省成本。
功能 实现快速迭代

借助敏捷版本控制，管理代码和数据。

 简化协作流程

应用简单的同行评审来批准变更。

 实现持续集成

轻松优化内部版本并解决更新问题。

 整理和跟踪项目工作

使用强大的产品服务组合规划和管理工具。

 可视化 DevOps 工作流

标识效率低下的问题并优化工作流。

 与 IBM Z® DevOps 工具集成

分析、构建和维护 z/OS 应用程序。
资源 GitLab Ultimate for IBM z/OS 简介

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 GitLab 和 DevOps 解决方案集成

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