GitLab Ultimate for IBM® z/OS® 是一款针对企业范围内 DevOps 自动化的解决方案，包括在 IBM z/OS 上运行的应用程序。它汇集了强大的 GitLab 平台和 IBM Dependency Based Build，为传统的 z/OS 应用程序提供了一个智能构建系统。此解决方案有助于管理各种工具链并简化软件交付工作流程。