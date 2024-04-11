GitLab Ultimate for IBM® z/OS® 是一款针对企业范围内 DevOps 自动化的解决方案，包括在 IBM z/OS 上运行的应用程序。它汇集了强大的 GitLab 平台和 IBM Dependency Based Build，为传统的 z/OS 应用程序提供了一个智能构建系统。此解决方案有助于管理各种工具链并简化软件交付工作流程。
使用一个解决方案，解决多个平台。
简化变更项的落实和核准。
跨 DevOps 生命周期协作。
降低新开发者的学习难度。
实现交付自动化，简化跟踪和监视。
通过订阅定价节省成本。
借助敏捷版本控制，管理代码和数据。
应用简单的同行评审来批准变更。
轻松优化内部版本并解决更新问题。
使用强大的产品服务组合规划和管理工具。
标识效率低下的问题并优化工作流。
分析、构建和维护 z/OS 应用程序。
了解如何使用 GitLab Ultimate for IBM z/OS 自动执行并加速企业软件交付。(1.6 MB)
了解如何使用 IBM Z DevOps 和 GitLab 管理主机应用程序生命周期。
了解如何将某些 IBM Z DevOps 产品集成到 GitLab CI/CD 管道。
聆听 GitLab 和 IBM 专家讨论 GitLab 及其 Continuous Integration Runner。
聆听 GitLab 和 IBM 专家讨论将 GitLab 集成到 DevOps 解决方案中的优势。
了解如何将 IBM Wazi Analyze 集成到 GitLab CI/CD 管道。
IBM Dependency Based Build 可为在 z/OS 上运行的内部版本提供框架和跟踪，并且可自由选择 SCM。
加速实现适用于多云环境的任务关键型应用程序的现代化。