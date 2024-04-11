使用原生 Go 编译器支持 Go 编写的新应用程序和现有应用程序在 z/OS 上运行。

为 z/OS 提供用于构建快速且可扩展的应用程序的强大框架，同时提供编写应用程序以支持云基础架构。通过托管数据和现有应用程序来提高吞吐量并缩短响应时间。您可以控制哪些数据将对外公开，同时在 IBM® Z 平台内确保所有专有数据的安全。