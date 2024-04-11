在 IBM z/OS 上构建快速且可扩展的应用程序
IBM Open Enterprise SDK for Go 是已面向 z/OS 平台进行优化的行业标准 Go 编译器。Go 编译器利用最新的 z/Architecture 指令，在 z/OS 平台上实现了卓越的性能。
利用丰富的软件包 Go 生态系统，客户可开发并运行新的应用程序，尤其是那些在 z/OS 上启用云的应用程序。鉴于 Go 模块的生态系统和该语言较小的语法规模，应用程序开发人员通常可在更短时间内通过更少的新代码行交付 Go 应用程序，从而降低成本。
Open Enterprise SDK for Go 的功能和增强性能摘要
使用 Go（最流行的编程语言之一），Z 客户将能够在 z/OS 上使用 Go 来开发应用程序。
简化多云、混合 IT 和 DevOps 环境的自动化运营。
将应用程序的 Go 源代码转换为可由 z/OS 直接执行的机器级代码，而不是通过解释器来执行。
支持可扩展性，并通过 Go 协程和通道将并发水平提高到真正的并行编程级别。
快速学习语言，因为 Go 可将其他编程语言的最佳功能组合为一种易于理解的语言。
通过针对内存分配的广泛控制来执行垃圾回收或自动内存管理。
使用原生 Go 编译器支持 Go 编写的新应用程序和现有应用程序在 z/OS 上运行。
为 z/OS 提供用于构建快速且可扩展的应用程序的强大框架，同时提供编写应用程序以支持云基础架构。通过托管数据和现有应用程序来提高吞吐量并缩短响应时间。您可以控制哪些数据将对外公开，同时在 IBM® Z 平台内确保所有专有数据的安全。
使用丰富的标准库和其他第三方软件包。这包括字符串操作、加密、存档、邮件操作、Unicode 编码和解码、数学例程、网络、错误操作、操作系统接口和其他流行功能等领域中广泛使用的编程任务。此类软件包支持重用代码。
从 Go 社区获取不断增加的免费软件包。这些模块可从 Golang 社区网站进行访问，而开发人员可重复使用它们来完成常见编程任务、缩短开发时间并降低成本。该社区持续提供模块，确保有源源不断的新库和工具可供使用。
利用此开源语言，且该语言由开源社区不断改进。Go 拥有一个由程序员和爱好者组成的不断壮大且充满激情的社区，他们推动了社区的发展并提供支持。社区的持续改进有助于确保 Go 解决方案日臻成熟。该社区还为 Go 软件包集合贡献了大量其他模块。
利用基于价值单元的定价。它将根据符合条件的“IBM Z 国际程序许可协议”计划来提供，以便降低增量增长和企业聚合的成本，从而为您提供价格优势。
针对 Go recordio 模块的支持，提供了直接访问 VSAM 数据集的功能，这样，将能够更轻松地访问现有 VSAM 记录数据。操作将通过 z/OS 语言环境接口实现，而无需从 Go 调用 C。这些操作的输入和输出均为统一的字节片，因而无需采用容易出错的各种大小规格。
Open Enterprise SDK for Go 可为各种加密算法提供广泛支持，这对于现代应用程序保护数据和通信而言至关重要。
PAX 下载格式在 UNIX 环境（包括 z/OS UNIX 系统服务）中十分流行，并提供 DIY 安装体验。SMP/E 可安装映像及其修复包可在易用的 SMP/E 跟踪工具中进行管理。SMP/E 物料清单包括访问 IBM® Cloud Container Registry 上可供下载的 Go 容器映像的授权备忘录。
升级到一流的 IBM 支持以提交服务请求，且此类请求均可在规定的周转时间内解决。
适用于 DIY 安装的 PAX 存档可安装格式。使用现有 IBMid 进行访问，或在注册时创建一个。
SMP/E (CBPDO, ServerPac) 可安装格式可以轻松管理更新。建议用于生产部署。可通过 Shopz 购买。
不收取许可费用
运行自己的应用程序
完整功能
包括 Go on z/OS 容器镜像
IBM 软件订阅和支持 (S&S)
无
可选
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
了解如何使用 Go recordio 模块借助键序列数据集 (KSDS) 通过命令行界面建立员工数据库。
了解如何通过将应用程序移植到 z/OS，在 IBM Z 硬件上运行热门 Go 应用程序，以实现更高的可靠性和弹性。
使用 cgo 功能执行 COBOL 函数。深入了解如何在一个与 PL/I 程序几乎完全相同的简单 COBOL 程序中实现此目标。
将 Go 应用程序与 z/OS 上的关键资产放在一起，以缩短响应时间并提高吞吐量。
使用 z/OS 上的 Go recordio 模块直接访问 VSAM 数据库，而无需使用 CGO。
使用 Go 调用外部脚本或二进制程序，以实现程序互通。
使用 Go 软件包创建 RESTful 服务器，并在无法访问互联网的情况下对软件包进行本地化。
使用 Protocol Buffers 实现数据序列化，并在 Go 中通过 gRPC 运行客户端-服务器应用程序。
与 REST 的同类相比时，借助 GraphQL，体验显着的性能改进。
了解如何使用基于 Go 的实用程序为客户实现更快的执行速度和更低的成本。
使用 IBM Open Enterprise SDK for Go 加快加密算法的代码，从而使其运行速度提高数倍，同时保持加密操作的安全性。
使用 Wharf 工具自动将 Go 模块移植到 z/OS，从而更轻松地使用社区提供的数千个开源模块。
了解如何使用 z/OS 调试器的核心调试功能来调试 Go 应用程序。
了解如何使用 z/OS 调试器来调试通过 IBM Open Enterprise SDK for Go 编译的程序。
全面了解 z/OS 平台上的 Go 编程语言的功能和优势。
查看最新的 Terminal Talk 播客，其中特别介绍了流行的 Go 语言及其在 z/OS 上的强大框架。
了解 Open Enterprise SDK for Go 提供的 2 个版本（PAX 和 SMP/E）之间的区别。另请了解 IBM Z Xplore 奖励，该奖励提供免费深入了解 Open Enterprise SDK for Go 的机会。
深入了解 Go（或 Golang）背后支持并促进 Go 社区多元化和国际化发展的组织。
几个用 Go 编写的工具已上传到 zOpen Tools。部分顶级工具包括 Github CLI、Github runner 等。
它不收取许可费用。同时提供可选的订阅和支持 (S&S)。
Go 应用程序不符合 IBM Z 集成信息处理器 (zIIP) 条件。客户或许有资格在“新应用解决方案”定价模式下获得针对新生产工作量的定制定价，从而隔离 z/OS 上的 Go 工作量，而不影响现有工作量的总体成本。请向您的 IBM 客户代表咨询。
该平台在本地使用发展最快的编程语言之一，利用 Python 丰富的模块生态系统来开发新的应用程序。
免费提供高度安全、模块驱动、高度可扩展的方法来加速 IBM Z 上的数字化转型。
该解决方案可在 IBM® Cloud 上企业专属的受保护空间中实现面向 z/OS 的云原生开发与测试，兼具私有云的安全性和公有云的敏捷性。
行业标准的云技术，支持企业在容器映像中构建 z/OS UNIX 应用程序。