主页 Z 软件 Z 开发者工具 Open Enterprise SDK for Go IBM Open Enterprise SDK for Go

在 IBM z/OS 上构建快速且可扩展的应用程序

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IBM Open Enterprise SDK for Go 是已面向 z/OS 平台进行优化的行业标准 Go 编译器。Go 编译器利用最新的 z/Architecture 指令，在 z/OS 平台上实现了卓越的性能。

利用丰富的软件包 Go 生态系统，客户可开发并运行新的应用程序，尤其是那些在 z/OS 上启用云的应用程序。鉴于 Go 模块的生态系统和该语言较小的语法规模，应用程序开发人员通常可在更短时间内通过更少的新代码行交付 Go 应用程序，从而降低成本。
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新增功能

Open Enterprise SDK for Go 的功能和增强性能摘要
优势 将 Open Enterprise SDK for Go 引入 z/OS

使用 Go（最流行的编程语言之一），Z 客户将能够在 z/OS 上使用 Go 来开发应用程序。

 支持云原生开发

简化多云、混合 IT 和 DevOps 环境的自动化运营。

 利用编译后语言的速度

将应用程序的 Go 源代码转换为可由 z/OS 直接执行的机器级代码，而不是通过解释器来执行。

 支持可扩展性、并发性和并行性

支持可扩展性，并通过 Go 协程和通道将并发水平提高到真正的并行编程级别。

 快速学习语言

快速学习语言，因为 Go 可将其他编程语言的最佳功能组合为一种易于理解的语言。

 执行垃圾回收

通过针对内存分配的广泛控制来执行垃圾回收或自动内存管理。
功能
在 z/OS 上使用 Open Enterprise SDK for Go

使用原生 Go 编译器支持 Go 编写的新应用程序和现有应用程序在 z/OS 上运行。

为 z/OS 提供用于构建快速且可扩展的应用程序的强大框架，同时提供编写应用程序以支持云基础架构。通过托管数据和现有应用程序来提高吞吐量并缩短响应时间。您可以控制哪些数据将对外公开，同时在 IBM® Z 平台内确保所有专有数据的安全。
Go 标准运行时库

使用丰富的标准库和其他第三方软件包。这包括字符串操作、加密、存档、邮件操作、Unicode 编码和解码、数学例程、网络、错误操作、操作系统接口和其他流行功能等领域中广泛使用的编程任务。此类软件包支持重用代码。
使用 Go 模块的其他软件包

从 Go 社区获取不断增加的免费软件包。这些模块可从 Golang 社区网站进行访问，而开发人员可重复使用它们来完成常见编程任务、缩短开发时间并降低成本。该社区持续提供模块，确保有源源不断的新库和工具可供使用。

 访问 Go 开发社区
开源语言

利用此开源语言，且该语言由开源社区不断改进。Go 拥有一个由程序员和爱好者组成的不断壮大且充满激情的社区，他们推动了社区的发展并提供支持。社区的持续改进有助于确保 Go 解决方案日臻成熟。该社区还为 Go 软件包集合贡献了大量其他模块。
基于价值单元的定价

利用基于价值单元的定价。它将根据符合条件的“IBM Z 国际程序许可协议”计划来提供，以便降低增量增长和企业聚合的成本，从而为您提供价格优势。
访问虚拟存储访问方法 (VSAM) 数据集

针对 Go recordio 模块的支持，提供了直接访问 VSAM 数据集的功能，这样，将能够更轻松地访问现有 VSAM 记录数据。操作将通过 z/OS 语言环境接口实现，而无需从 Go 调用 C。这些操作的输入和输出均为统一的字节片，因而无需采用容易出错的各种大小规格。

 直接从 Go 访问 VSAM 数据库
加密提速

Open Enterprise SDK for Go 可为各种加密算法提供广泛支持，这对于现代应用程序保护数据和通信而言至关重要。

 Open Enterprise SDK for Go 中的 Killer Crypto：加密加速
比较不同版本

PAX 下载格式在 UNIX 环境（包括 z/OS UNIX 系统服务）中十分流行，并提供 DIY 安装体验。SMP/E 可安装映像及其修复包可在易用的 SMP/E 跟踪工具中进行管理。SMP/E 物料清单包括访问 IBM® Cloud Container Registry 上可供下载的 Go 容器映像的授权备忘录。

升级到一流的 IBM 支持以提交服务请求，且此类请求均可在规定的周转时间内解决。
哪个选项适合您？ PAX 版

适用于 DIY 安装的 PAX 存档可安装格式。使用现有 IBMid 进行访问，或在注册时创建一个。

 立即下载 SMP/E 版

SMP/E (CBPDO, ServerPac) 可安装格式可以轻松管理更新。建议用于生产部署。可通过 Shopz 购买。

 从 Shopz 获取

不收取许可费用

运行自己的应用程序

完整功能

包括 Go on z/OS 容器镜像

IBM 软件订阅和支持 (S&S)

可选

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
用例 建立员工数据库

了解如何使用 Go recordio 模块借助键序列数据集 (KSDS) 通过命令行界面建立员工数据库。

 观看演示 (8:37) 将应用程序移植到 z/OS

了解如何通过将应用程序移植到 z/OS，在 IBM Z 硬件上运行热门 Go 应用程序，以实现更高的可靠性和弹性。

 将应用程序移植到 z/OS 调用 COBOL 函数

使用 cgo 功能执行 COBOL 函数。深入了解如何在一个与 PL/I 程序几乎完全相同的简单 COBOL 程序中实现此目标。

 从 Go 调用 COBOL 函数 与中间件集成

将 Go 应用程序与 z/OS 上的关键资产放在一起，以缩短响应时间并提高吞吐量。

 将 Go 与 z/OS 上的中间件集成 使用 Go recordio 访问 VSAM

使用 z/OS 上的 Go recordio 模块直接访问 VSAM 数据库，而无需使用 CGO。

 观看演示 (19:47) 连接已编译的二进制程序

使用 Go 调用外部脚本或二进制程序，以实现程序互通。

 观看演示 (7:30) 创建 RESTful 服务器

使用 Go 软件包创建 RESTful 服务器，并在无法访问互联网的情况下对软件包进行本地化。

 观看演示 (10:50) 序列化结构数据

使用 Protocol Buffers 实现数据序列化，并在 Go 中通过 gRPC 运行客户端-服务器应用程序。

 观看演示 (14:04) 了解其他应用程序接口设计

与 REST 的同类相比时，借助 GraphQL，体验显着的性能改进。

 带 z/OS 上 Go 的 GraphQL API
技术细节

硬件要求

  • 支持 z/OS 2.5 (5650-ZOS) 或 3.1 的 IBM Z 服务器
  • 至少需要 850 MB 的硬盘空间


软件要求

  • z/OS 2.5 或 3.1
  • 必须在运行 IBM Open Enterprise SDK for Go 的系统上启用 IBM z/OS UNIX 系统服务
安装和配置说明

Open Enterprise SDK for Go 提供三种安装格式：SMP/E、PAX 和容器映像。请选择适合您的安装格式：

 PAX 版 SMP/E 版 Go 容器映像

操作方法

开发快速且易于使用的本机工具

了解如何使用基于 Go 的实用程序为客户实现更快的执行速度和更低的成本。

加密算法代码提速

使用 IBM Open Enterprise SDK for Go 加快加密算法的代码，从而使其运行速度提高数倍，同时保持加密操作的安全性。

附带 Wharf 移植工具的 Port Go 模块

使用 Wharf 工具自动将 Go 模块移植到 z/OS，从而更轻松地使用社区提供的数千个开源模块。

最大限度地支持 Go 调试器

了解如何使用 z/OS 调试器的核心调试功能来调试 Go 应用程序。

使用 IBM Z/OS 调试器调试您的 Golang 程序

了解如何使用 z/OS 调试器来调试通过 IBM Open Enterprise SDK for Go 编译的程序。

资源 解决方案简介

全面了解 z/OS 平台上的 Go 编程语言的功能和优势。

 Terminal Talk - 请勿错过 Go！

查看最新的 Terminal Talk 播客，其中特别介绍了流行的 Go 语言及其在 z/OS 上的强大框架。

Go on z/OS

了解 Open Enterprise SDK for Go 提供的 2 个版本（PAX 和 SMP/E）之间的区别。另请了解 IBM Z Xplore 奖励，该奖励提供免费深入了解 Open Enterprise SDK for Go 的机会。

Go 编程语言

深入了解 Go（或 Golang）背后支持并促进 Go 社区多元化和国际化发展的组织。

z/OS 开放式工具

几个用 Go 编写的工具已上传到 zOpen Tools。部分顶级工具包括 Github CLI、Github runner 等。

常见问题

它不收取许可费用。同时提供可选的订阅和支持 (S&S)。

Go 应用程序不符合 IBM Z 集成信息处理器 (zIIP) 条件。客户或许有资格在“新应用解决方案”定价模式下获得针对新生产工作量的定制定价，从而隔离 z/OS 上的 Go 工作量，而不影响现有工作量的总体成本。请向您的 IBM 客户代表咨询。

请参阅获取 SMP/E 版和 IBM Open Enterprise SDK for Go 的可选支持
相关产品 IBM Open Enterprise Python for z/OS

该平台在本地使用发展最快的编程语言之一，利用 Python 丰富的模块生态系统来开发新的应用程序。

IBM Open Enterprise SDK for Node.js

免费提供高度安全、模块驱动、高度可扩展的方法来加速 IBM Z 上的数字化转型。

IBM Wazi 即服务

该解决方案可在 IBM® Cloud 上企业专属的受保护空间中实现面向 z/OS 的云原生开发与测试，兼具私有云的安全性和公有云的敏捷性。

 IBM® z/OS Container Platform

行业标准的云技术，支持企业在容器映像中构建 z/OS UNIX 应用程序。

深入了解 IBM 编译器系列
后续步骤

了解 IBM Open Enterprise SDK for Go。安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。

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