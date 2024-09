世界各地的企业使用 IBM® Application Performance Analyzer for z/OS® (APA) 帮助他们查找应用程序中性能较低的部分。通过非侵入式采样,IBM Application Performance Analyzer for z/OS 提供有关大型机应用程序如何消耗可用资源的交互式报告。



IBM Application Performance Analyzer for z/OS 采用 ISPF 3270 和基于 Eclipse 的 GUI 界面,可以帮助查找系统限制并帮助提高应用程序性能。借助 APA 的源代码映射功能,您可以最大限度提高现有应用程序的性能,并缩短联机事务的响应时间和提高批处理作业吞吐量。