世界各地的企业使用 IBM® Application Performance Analyzer for z/OS® (APA) 帮助他们查找应用程序中性能较低的部分。通过非侵入式采样，IBM Application Performance Analyzer for z/OS 提供有关大型机应用程序如何消耗可用资源的交互式报告。
IBM Application Performance Analyzer for z/OS 采用 ISPF 3270 和基于 Eclipse 的 GUI 界面，可以帮助查找系统限制并帮助提高应用程序性能。借助 APA 的源代码映射功能，您可以最大限度提高现有应用程序的性能，并缩短联机事务的响应时间和提高批处理作业吞吐量。
IBM Application Performance Analyzer for z/OS 使用来自监视的地址空间的非侵入式统计采样，并分析系统或资源应用程序使用的 CPU、DASD、I/O 或总地址空间。监视、分析和报告 CICS®、Db2®、IMS™、USS、Batch、WebSphere® MQ 和 WebSphere® Application Server 中部署的汇编程序、COBOL、PL/I、C/C++ 和 Java® 应用程序的性能。
提供所需的信息以找出应用程序中的性能问题，并了解这些问题对系统上的各种工作负载的影响。最大限度提高现有应用程序的性能，并缩短联机事务的响应时间和批处理周转时间。通过轻松的源代码映射，您可以快速准确地查明瓶颈。
在线分析报告可导出为 PDF 或 XML 文件。因此，在工作站查看报告或传输到其他应用程序变得更加容易。现在，您将能够评估资源、数据量和应用程序行为的趋势，获得真正意义上的历史视图。
为应用程序设计、开发和维护周期以及 DevOps 计划提供帮助。在设计阶段评估应用程序原型，并分析数据量增加或业务要求变化对性能的影响。
以非侵入式方式测量和报告应用程序的系统资源使用情况。监视总体系统活动或测量特定的作业。
提供了一些易于使用的功能，以帮助您找出应用程序中的性能问题并比较观察报告。
减少联机事务的性能瓶颈，并缩短批处理应用程序的周转时间。
提供了更好的方法以成功完成 DevOps 转换。该增值计划指导您完成 DevOps 转换过程的 4 个阶段。
我们具有专门的迁移服务团队，已成功完成超过 3500 次迁移，并且这一数字还在不断增加，可以确保您的软件迁移取得成功。
使用我们的向导帮助您生成自定义的核对表，以简化主机组件规划和配置。
用于 z/OS 应用程序开发的企业工具。
用于开发和维护 z/OS 应用程序的增强工具集。
灵活易用的应用程序开发。
获取有关如何维护和使用产品的信息。
使用支持搜索功能查找解决方案或直接打开支持案例。
深入了解此产品的信息。
故障、调试、分析演示。
只需单击一下鼠标按钮，即可获得有用的资源。获取有关安装、维护和使用 IBM Application Performance Analyzer for z/OS 的有用信息。
加入对话。您可以找到业务和技术专家、博客和论坛，可以在这里交流想法，讨论共同感兴趣的话题并积累专业知识
获取产品维护和使用信息。
使用支持搜索功能查找解决方案或直接打开支持案例。
深入了解此产品的一系列深入信息。