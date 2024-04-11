以非侵入方式收集性能和统计数据 IBM Application Performance Analyzer for z/OS 使用来自监视的地址空间的非侵入式统计采样，并分析系统或资源应用程序使用的 CPU、DASD、I/O 或总地址空间。监视、分析和报告 CICS®、Db2®、IMS™、USS、Batch、WebSphere® MQ 和 WebSphere® Application Server 中部署的汇编程序、COBOL、PL/I、C/C++ 和 Java® 应用程序的性能。

轻松查明并消除瓶颈 提供所需的信息以找出应用程序中的性能问题，并了解这些问题对系统上的各种工作负载的影响。最大限度提高现有应用程序的性能，并缩短联机事务的响应时间和批处理周转时间。通过轻松的源代码映射，您可以快速准确地查明瓶颈。

报告并跟踪随时间发生的历史变化 在线分析报告可导出为 PDF 或 XML 文件。因此，在工作站查看报告或传输到其他应用程序变得更加容易。现在，您将能够评估资源、数据量和应用程序行为的趋势，获得真正意义上的历史视图。