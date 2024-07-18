经过审查的 z/OS 开源开发人员工具的免费集合
IBM Open Enterprise Foundation for z/OS 是一款经过审查的免费开源开发者工具（Git、Curl、GNU Bash、Vim 等）集合，面向 z/OS，可为 z/OS 提供热门的 Linux 和 UNIX 软件开发工具。它支持无缝使用开发工具，可简化人才入职和整合。
借助 IBM Open Enterprise Foundation for z/OS 体验应用程序和 DevOps 基础架构的无缝现代化。这套基础开源工具（如 Git、GNU Bash、Perl 等）可支持 z/OS 开发者像使用 Linux 或 UNIX 系统一样使用该平台。
无论您是经验丰富的开发者还是 z/OS 环境的新手，Open Enterprise Foundation for z/OS 均可协助简化开发流程，缩短新晋人才的学习周期，并通过 IBM 的卓越服务和支持实现可靠性。通过经审查的工具、与 z/OS 的顺利集成以及利用现有技能的能力获得回报。
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利用 Git、Bash、Perl 等基础开源工具扩展您的核心业务应用程序和 DevOps 基础架构。
随着企业现代化吸引到依赖现代资源的新晋人才，可提供经过审查的工具为这些人才的发展行为提供相关信息。
依靠由 IBM 提供支持和维护的关键开源技术，而不会产生通常与开源技术相关的负面影响。
提供强大的版本控制系统，支持协作开发和高效的代码管理。开发者可以跟踪更改，恢复至以前的版本，并无缝合并代码分支。
支持跨各种网络协议的高效数据传输，并促进应用程序和远程系统之间的无缝通信。
自动执行软件构建流程，简化编译和链接任务，同时最大限度地减少错误。
提供强大的命令行 shell 环境，支持用户执行命令，并借助脚本功能自动执行任务。
增强用户浏览和查看文本文件的体验。支持在大型文本文件中高效执行滚动和搜索。
提供高度可配置的多功能文本编辑环境。Vim 提供强大的编辑功能，并可以根据开发者的个人偏好进行定制。
支持开发基于文本的用户界面 (TUI)，为在终端环境中创建交互式应用程序提供编程接口。
可集成一款以其文本处理能力和广泛的模块生态系统而闻名的著名脚本语言。
团队可以使用 GNU Bash 实现自动化改造，从而建立持续集成管道，简化工作流并自动执行任务，从而支持 GNU Make 管理项目构建。Git 集成支持版本和源代码控制可以与 Perl 和 GNU Bash 中的高级脚本一起使用。管道可以与 API 交互，以测试、共享和接收数据，并使用 Curl 进行接口连接。
Git 是代码版本控制的理想工具，当与用于自动化的 GNU Bash 结合使用时，可配置系统用于创建最佳开发环境。GNU Make 面向构建的自定义功能也非常适合构建新版本的代码和配置其构建。在这种情况下，Curl 也非常适合配置环境，以使用 API，并访问可通过使用 URL 获取的有用文件。
GNU Bash 是自动化、系统配置和管理的理想工具。与 Perl 结合使用时可以有效配置系统监控和维护。Vim 和 Less 是此流程中编写和审查代码的理想工具。一旦这些流程成熟，采用 Ncurses 的 UI 就可以提供理想的管理仪表板界面。
Vim 可直接在 z/OS UNIX 上提供简单通用的代码编辑功能。此类工具包括用于文件内容导航的 Less、用于编写脚本的 Perl、用于管理构建的 GNU Make 和用于利用 API 测试和开发的 Curl。
浏览有助于在 z/OS 平台上支持现代化改造的产品。
通过将 Node.js 应用程序连接到 z/OS 资源，加速 IBM® z/OS 上的应用程序现代化改造，并为 IBM® Z 平台构建原生 Node.js 和 JavaScript 模块。
借助这款面向 IBM z/OS 的 Python 编译器和解释器推动业务转型，同时支持用 Python 编写的 z/OS 应用。利用此工具实现关键应用程序的现代化，开发 API、插件和包装器，从而实现加速交付。
借助已针对 z/OS 平台优化的行业标准 Go 编译器，在 IBM z/OS 上构建快速可扩展的应用程序，并利用最新的 z/Architecture 指令实现了卓越的性能。