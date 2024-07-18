借助 IBM Open Enterprise Foundation for z/OS 体验应用程序和 DevOps 基础架构的无缝现代化。这套基础开源工具（如 Git、GNU Bash、Perl 等）可支持 z/OS 开发者像使用 Linux 或 UNIX 系统一样使用该平台。

无论您是经验丰富的开发者还是 z/OS 环境的新手，Open Enterprise Foundation for z/OS 均可协助简化开发流程，缩短新晋人才的学习周期，并通过 IBM 的卓越服务和支持实现可靠性。通过经审查的工具、与 z/OS 的顺利集成以及利用现有技能的能力获得回报。