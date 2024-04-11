IBM Z Development and Test Environment 是一个用于大型机应用程序开发、测试、演示和教育的平台。它支持任何 z/OS 软件在 x86 兼容的本地系统或云实例上运行，方法是通过模拟 IBM Z 指令集并使用虚拟 CP、I/O 和其他设备。

用户可以使用 IBM Z Development and Test Environment 企业版——一种基于角色的产品（提供 Web 界面和 RESTful API））——创建、管理和部署用于开发和测试活动的模拟环境。