在 x86 硬件上学习、开发和测试大型机应用程序
新功能和增强功能的更新
在 x86 硬件上虚拟化和重置 z/OS，用于设计原型和实现 z/OS 软件版本之间的迁移。
获得分布式开发和测试系统的成本优势，同时释放大型机容量以用于更有价值的生产工作负载。
利用高精确度的 z/OS 开发和测试环境（硬件仿真，而非软件仿真），实现质量更高、速度更快的交付。
使用预配置的 IBM Z 软件包，其中包括 z/OS 和中间件，例如 CICS、IMS™ 和 Db2，包括多个 DevOps for Enterprise Systems 工具的 z/OS 组件。
使用 Intel 和 Intel 兼容平台几乎随时随地进行 IBM Z 培训，并放心地进行实验，而无需担心破坏大型机生产环境。
IBM Z Development and Test Environment 提供了一个隔离且可控的 IBM Z 环境，该环境在 x86 兼容本地系统或云上运行。构建大型机应用程序，实施并测试代码和环境更改（例如新事务和资源定义），然后再在 IBM Z 硬件上实施。尽管您可能不会将该环境用于生产工作负载，但您可以将其用于基于 z/OS 的应用程序开发、测试、员工培训或演示。
用于在 x86 硬件本地和云上构建和自动部署其他 z/OS 开发和测试环境的功能。使系统程序员能够更快地创建 z/OS 应用程序映像，并获得他们所需的安全性和控制。开发人员和测试人员只需单击几下鼠标按钮，即可自动部署这些官方映像以用于开发和测试目的，从而使用可轻松虚拟化、克隆和重置的硬件获得他们所需的自主权和访问权限。
支持在 Docker 环境中配置在 ZD&T 上运行的模拟 z/OS 环境。使用 TLS 加密协议将 Docker 守护程序配置为支持 HTTPS。ZD&T Enterprise Edition 产品可以向其推送容器映像并允许您运行最多 5 个容器每个容器提供一个模拟 z/OS 环境并且最多有 100 个端口可用于在该 z/OS 上运行的服务。这提供了一种简便方法，用于在利用 Docker 技术特性的容器中配置独立的模拟 z/OS 环境。
与 Carbon 10 (IBM Design System) 保持一致的新 UI 改善了用户体验：ZD&T 企业版使用最新的 Carbon 版本（IBM 的数字产品和体验开源设计系统）提供了重新设计的 Web 用户界面。除了支持 Docker 配置以外，新的 UI 提供了与以前版本相同的功能，但经过重新设计以改善用户体验，并具有更高的可扩展性以在工具和将来产品中支持更多工件。
此功能附带不支持的原样 z/OS 软件发行版提供包括 IBM z/OS、IBM CICS、IBM IMS™、IBM Db2、IBM WebSphere、IBM z/OS Connect、COBOL、PL/I、C++、 Java 和高级汇编程序。它还包括多个 DevOps for Enterprise Systems 工具的 z/OS 组件，包括 IBM Developer for z Systems、Rational Team Concert 和 IBM UrbanCode™ Deploy。
无需使用 IBM Z 大型机来开展员工教育活动。由于环境可轻松地进行重置，因此可放心试验而不必担心破坏影响。利用用户自己的系统支持多个用户，从而更快、更灵活地学习。
利用云集成以缩短配置时间，并实现更动态的环境。z/OS 组织可以在 30 分钟内配置测试环境，从而消除测试瓶颈。
由于 RESTful API 的支持，在创建和部署 z/OS 环境的过程中可以实现自动化。利用 RESTful API，您可以将此功能集成到 DevOps 管道中。
支持单个用户在个人计算机上运行 IBM Z 发行版。
起始价格为
5,980.00 美元*
每年每个用户
企业可在价格低廉、基于 Intel 的 x86 机器上托管 IBM Z 发行版。
用于启用在 z/VM 中运行的综合系统环境。
许可证类型
USB
基于软件等
基于软件等
单个用户
多个用户
可调整
云/虚拟机支持
基于 Web 的界面
本机 Linux 接口
数据集传输支持
批量传输支持
与 IBM AD 集成
OpenStack 云支持
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
*所示价格不包括任何适用税费
了解 IBM Z Development and Test Environment 个人版如何支持单个用户在个人计算机上运行 IBM Z 发行版。
了解 IBM Z Development and Test Environment 企业版如何支持企业在基于 Intel 的低成本 x86 计算机上托管 IBM Z 发行版。
了解 Parallel Sysplex 如何成为 IBM 大型机集群，与 z/OS 一起充当单个系统映像。
了解如何自助配置 z/OS 应用程序。
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