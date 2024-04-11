主页 Z 软件 Z 开发者工具 Development and Test Environment IBM Z Development and Test Environment

在 x86 硬件上学习、开发和测试大型机应用程序

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IBM Z Development and Test Environment 是一个用于大型机应用程序开发、测试、演示和教育的平台。它支持任何 z/OS 软件在 x86 兼容的本地系统或云实例上运行，方法是通过模拟 IBM Z 指令集并使用虚拟 CP、I/O 和其他设备。

用户可以使用 IBM Z Development and Test Environment 企业版——一种基于角色的产品（提供 Web 界面和 RESTful API））——创建、管理和部署用于开发和测试活动的模拟环境。
最新消息

新功能和增强功能的更新
优势 获得敏捷性

在 x86 硬件上虚拟化和重置 z/OS，用于设计原型和实现 z/OS 软件版本之间的迁移。

 优化

获得分布式开发和测试系统的成本优势，同时释放大型机容量以用于更有价值的生产工作负载。

 尽早且经常进行测试

利用高精确度的 z/OS 开发和测试环境（硬件仿真，而非软件仿真），实现质量更高、速度更快的交付。

 访问最新的 z/OS 运行时

使用预配置的 IBM Z 软件包，其中包括 z/OS 和中间件，例如 CICS、IMS™ 和 Db2，包括多个 DevOps for Enterprise Systems 工具的 z/OS 组件。

 培养团队的大型机技能

使用 Intel 和 Intel 兼容平台几乎随时随地进行 IBM Z 培训，并放心地进行实验，而无需担心破坏大型机生产环境。
功能
在本地和云端 x86 硬件上完成 z/OS 开发和测试

IBM Z Development and Test Environment 提供了一个隔离且可控的 IBM Z 环境，该环境在 x86 兼容本地系统或云上运行。构建大型机应用程序，实施并测试代码和环境更改（例如新事务和资源定义），然后再在 IBM Z 硬件上实施。尽管您可能不会将该环境用于生产工作负载，但您可以将其用于基于 z/OS 的应用程序开发、测试、员工培训或演示。
用于自助构建和部署的基于 Web 的界面

用于在 x86 硬件本地和云上构建和自动部署其他 z/OS 开发和测试环境的功能。使系统程序员能够更快地创建 z/OS 应用程序映像，并获得他们所需的安全性和控制。开发人员和测试人员只需单击几下鼠标按钮，即可自动部署这些官方映像以用于开发和测试目的，从而使用可轻松虚拟化、克隆和重置的硬件获得他们所需的自主权和访问权限。
Docker 配置（V13 中的新增功能）

支持在 Docker 环境中配置在 ZD&T 上运行的模拟 z/OS 环境。使用 TLS 加密协议将 Docker 守护程序配置为支持 HTTPS。ZD&T Enterprise Edition 产品可以向其推送容器映像并允许您运行最多 5 个容器每个容器提供一个模拟 z/OS 环境并且最多有 100 个端口可用于在该 z/OS 上运行的服务。这提供了一种简便方法，用于在利用 Docker 技术特性的容器中配置独立的模拟 z/OS 环境。
改进的用户界面（V13 中的新增功能）

与 Carbon 10 (IBM Design System) 保持一致的新 UI 改善了用户体验：ZD&T 企业版使用最新的 Carbon 版本（IBM 的数字产品和体验开源设计系统）提供了重新设计的 Web 用户界面。除了支持 Docker 配置以外，新的 UI 提供了与以前版本相同的功能，但经过重新设计以改善用户体验，并具有更高的可扩展性以在工具和将来产品中支持更多工件。
现有级别的 IBM z/OS 中间件

此功能附带不支持的原样 z/OS 软件发行版提供包括 IBM z/OS、IBM CICS、IBM IMS™、IBM Db2、IBM WebSphere、IBM z/OS Connect、COBOL、PL/I、C++、 Java 和高级汇编程序。它还包括多个 DevOps for Enterprise Systems 工具的 z/OS 组件，包括 IBM Developer for z Systems、Rational Team Concert 和 IBM UrbanCode™ Deploy。
IBM Z 培训环境

无需使用 IBM Z 大型机来开展员工教育活动。由于环境可轻松地进行重置，因此可放心试验而不必担心破坏影响。利用用户自己的系统支持多个用户，从而更快、更灵活地学习。
与 OpenStack 的云集成

利用云集成以缩短配置时间，并实现更动态的环境。z/OS 组织可以在 30 分钟内配置测试环境，从而消除测试瓶颈。
用于开发运维管道集成的 RESTful API

由于 RESTful API 的支持，在创建和部署 z/OS 环境的过程中可以实现自动化。利用 RESTful API，您可以将此功能集成到 DevOps 管道中。
版本比较
个人版

支持单个用户在个人计算机上运行 IBM Z 发行版。

起始价格为
5,980.00 美元*
每年每个用户

 立即购买 企业版 最受欢迎的套餐

企业可在价格低廉、基于 Intel 的 x86 机器上托管 IBM Z 发行版。

 Parallel Sysplex

用于启用在 z/VM 中运行的综合系统环境。

许可证类型

USB

基于软件等

基于软件等

单个用户

多个用户

可调整

云/虚拟机支持

基于 Web 的界面

本机 Linux 接口

数据集传输支持

批量传输支持

与 IBM AD 集成

OpenStack 云支持

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。

*所示价格不包括任何适用税费
资源 个人版

了解 IBM Z Development and Test Environment 个人版如何支持单个用户在个人计算机上运行 IBM Z 发行版。

 企业版

了解 IBM Z Development and Test Environment 企业版如何支持企业在基于 Intel 的低成本 x86 计算机上托管 IBM Z 发行版。

 并行综合系统

了解 Parallel Sysplex 如何成为 IBM 大型机集群，与 z/OS 一起充当单个系统映像。
相关产品 IBM z/OS Provisioning Toolkit

了解如何自助配置 z/OS 应用程序。

 z/OS Connect Enterprise Edition

为移动和云应用程序创建高效且可扩展的 RESTful API。

 IBM Transparent Data Migration Facility z/OS

更高效地迁移数据，并具有持续的应用程序可用性。

 浏览 DevOps 产品组合

常见问题

可以在 IBM Knowledge Center 中找到有关 Z Development and Test Environment 可用版本的详细信息。

了解这些版本的更多信息

个人版的物理介质必须单独订购。物理介质订购说明。

阅读文档

目前正在更新学习版，很快就会提供该版本。
采取后续步骤

使用基于 Web 的工具了解如何在模拟的 IBM Z 硬件上自行配置 z/OS 环境以进行敏捷开发和测试活动。

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