提供了从 Rational Team Concert 中提取项目或组件并进行导入的过程。影响分析和多条件搜索是 Rational Team Concert 存储库服务扩展，有助于提高维护工作效率。

Rational Team Concert 控制功能可得到扩展。可使用 Rational Programming Patterns 特定的前提条件来确保即将递交到服务器的文件符合预定义的要求。