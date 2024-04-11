IBM® Rational Programming Patterns 属于 Jazz Collaborative Lifecycle Management 解决方案的协作集成开发环境的一部分。它可以提供模式驱动的编程功能，以提升编码体验，同时还可提供影响分析、质量控制和可扩展性工具，以及自动化的 Pacbase 应用程序安全迁移程序。
了解 Rational Programming Patterns 9.7.2 的功能
利用 Pacbase MDD 方法，为数据、批处理和事务处理应用程序和生成器提供新的模型，以 IBM® Z 系统和基于 Jazz 的 Pacbase 工具库服务为目标。
提供协作式集成开发环境 (IDE)，使开发人员能够利用 IBM z Systems 和 Java 统一开发流程和工具，同时保持个人生产力。
通过专用的 COBOL 源代码编辑器以及优化 COBOL 源代码中的任务的功能，提高 IBM Developer for z/OS 和 IBM Rational Developer for AIX and Linux 的利用率。
包括 Rational Team Concert 存储库中存储的开发工件的影响分析和多条件搜索服务。
提供从 VisualAge Pacbase 中提取项目或组件并将其导入到 Rational Team Concert 的过程。 还支持通过可扩展性 API 从其他 4GL 进行转换。
提供 API 以支持新的应用程序或技术架构，并提供软件开发工具包 (SDK) 以针对特定语言或特定操作环境进行开发。
这些程序以较低的成本将 Pacbase 资产迁移到全面的战略性开发环境，而这些环境可提供远超 Pacbase 的功能。生成的代码在语法上等效于 Pacbase 代码。比较工具可以确保迁移正确无误。执行有限的非回归测试和 Pacbase 开发人员培训，并保证延续高水平的 Pacbase 开发和维护工作效率。现在，Pacbase 和 IBM Z 开发人员可在一个通用平台上工作。
数据描述模式有助于以某种形式阐述 IT 系统的信息概念，业务领域专家可以理解这种形式，并且软件开发人员可以使用这种形式。Rational Programming Patterns 为批处理、事务、客户端/服务器和 eBusiness 2.5 应用程序中使用的实体提供了专用的设计编辑器。它还提供设计工具，例如重命名、移动、复制、比较、记录或发布。
通过过滤器、向导、语法突出显示、内容帮助、实时语法检查和交互式调试，扩展的 COBOL 代码编辑器简化了用户代码维护过程。通过宏在程序中封装和重用代码，从而最大限度降低复杂性，同时提供单点维护。可以通过微模式轻松插入生成的 COBOL 行。生成内容不限于 IBM 代码。将检测生成的文件与其设计不同步的情况。
开发工具包通过微模式和框架将转换复杂细节拆分为小任务，从而更轻松地开发新的生成器。
可以使用应用程序编程接口扩展 Rational Programming Patterns 功能，并在 Java 中定制这些功能。例如，可以使用该接口以特殊方式导航模型，创建用户命令行和菜单，或自定义质量控制规则、微模式和模式。
提供了从 Rational Team Concert 中提取项目或组件并进行导入的过程。影响分析和多条件搜索是 Rational Team Concert 存储库服务扩展，有助于提高维护工作效率。
Rational Team Concert 控制功能可得到扩展。可使用 Rational Programming Patterns 特定的前提条件来确保即将递交到服务器的文件符合预定义的要求。
使用 Engineering Workflow Management (Rational Team Concert) 控制向服务器发送 Rational Programming Patterns 文件，确保上传到服务器的文件不会导致错误。然后，您可以选择与前提条件相对应的控件。
使用 Pactables 查看数据表或表子集的内容，在线或通过批处理模式更新表的内容，并确保描述和内容的一致性。
这种集成是可能的，但实现是手动的。如果您之前使用过 Pacbase - Endevor 桥接器，那么您可以通过 Engineering Workflow Management (Rational Team Concert) 将 Rational Programming Patterns 数据导入到 Endevor 中。