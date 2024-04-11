EGL 是一种 IBM 业务语言，让开发人员能够专注于业务问题，而不是目标执行平台和相关中间件的细节。EGL 是以业务为导向的开发团队的理想之选，这些团队重视易学性和工作效率，但又需要快速交付应用程序和服务。Rational COBOL Runtime for z/VSE 为采用 COBOL 提供了另一条途径，消除了中间件和运行时的复杂性，让开发人员能够最大限度提高工作效率。