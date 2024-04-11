Rational COBOL Runtime for z/VSE 提供了必要的库，让生成为 COBOL 的 Enterprise Generation Language (EGL) 代码能够在 z/VSE 平台上运行。其版本 8.0.1 进行了扩展，让 EGL 能够生成为可编译并部署到 z/VSE 的 COBOL 源。
EGL 是一种 IBM 业务语言，让开发人员能够专注于业务问题，而不是目标执行平台和相关中间件的细节。EGL 是以业务为导向的开发团队的理想之选，这些团队重视易学性和工作效率，但又需要快速交付应用程序和服务。Rational COBOL Runtime for z/VSE 为采用 COBOL 提供了另一条途径，消除了中间件和运行时的复杂性，让开发人员能够最大限度提高工作效率。
IBM z/VSE 的服务终止信息
当同时拥有 z/VSE 和 Linux for IBM Z 时，客户可以使用同一个开发环境支持这两个平台。
客户可以大幅减少支持单个平台所需的独特技能和培训。
客户可以探索采用 COBOL 的另一条途径，并消除了中间件和运行时的复杂性，让开发人员能够实现最高水平的生产力。
Rational COBOL Runtime for z/VSE 提供了在执行 COBOL 程序（使用 EGL 生成和开发）时使用的库。EGL 是 IBM Rational Business Developer 中包含的一种技术和语言，可以通过可选的 VSE 生成功能为 z/VSE 生成 COBOL。
该解决方案支持迁移的 VisualAge Generator 应用程序和由 VisualAge Generator 生成的程序。
Rational COBOL Runtime for z/VSE 与 Rational Business Developer 搭配使用，促进了从现有技术到现代开发平台的迁移。它支持组织轻松地重用和扩展有价值的现有 IT 资产，包括将 IBM VisualAge Generator 应用程序自动转换为 EGL。
您可以轻松地对过程业务程序员进行再培训，提高其在 Java Enterprise Edition 环境中的工作效率，且无需深入了解底层技术即可构建应用程序。
Rational COBOL Runtime for z/VSE 按照行业标准提供能够与现有的系统互操作的应用程序。
该解决方案支持利用直观的编程技术进行 Web 开发，并利用代码自动化功能快速开发应用程序业务逻辑。
Rational COBOL Runtime for z/VSE 的软件要求包括：
Rational COBOL Runtime for z/VSE 需要能够运行 z/VSE 的硬件。
安装并自定义 IBM Rational COBOL RunTime for z/VSE，它为 VSE 环境提供了运行时支持。
提供有关如何在 VSE 环境中开发和生成 EGL 程序的 z/VSE 特定信息。
了解 Eclipse IDE 内的 EGL 以及一些常见的编程任务。