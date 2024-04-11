用于将基于 z/OS 的服务和资源集成到私有云中的软件
IBM® z/OS Cloud Broker 支持从 Red Hat OpenShift Container Platform 访问 z/OS 资源和服务，从而将 z/OS 基础架构与混合多云环境和策略相集成。
IBM z/OS Cloud Broker 将基于 z/OS 的服务和资源集成到私有云平台中，以提供现代的云原生体验。这是首款在 Red Hat OpenShift 等私有云平台中提供 z/OS 服务访问，供更广泛的开发社区使用的软件。
它可支持通过与混合云环境和策略集成来保护和利用 IBM® Z 投资。开发人员可以在防火墙的安全范围内快速创建、现代化、部署和管理应用程序。
IBM z/OS Cloud Broker 的更新和修复
无需特殊技能即可自助访问 z/OS 资源，从而推动公司的创新和提升价值。
集成现有的 IBM Z 硬件/中间件资源。保护数据中心内运行的基础架构投资以及为中心提供支持的专业人员的技能。
对所有 z/OS 资源的访问和使用级别拥有 100% 的控制权。
在 RedHat OpenShift 中获取 z/OS 的服务和资源。RedHat OpenShift 是一款基于 Kubernetes 的私有云平台，用于构建和运行云原生应用程序，并对现有企业应用程序进行现代化改造。创建从 z/OS 到行业标准 K8s 容器运行时的连接，注重简单性、稳健性和可移植性。
通过自助式访问 z/OS 资源（包括服务目录以及使用 z/OS 的多租户和快速弹性的定制服务），专注于快速创新。此代理还提供 IBM Z 与分布式和开放技术及工具的集成，并提供了一个云平台来促进云原生应用程序开发的管理和合规性。
此代理与您的本地私有云平台集成，从防火墙后实施控制，并与组织的安全和监管流程保持一致。所有 z/OS 服务均由 IBM Z 运营团队管理和开发，以供使用，同时您可以通过 z/OS 可配置云安全来完全控制访问和使用级别。
z/OS Cloud Broker 可在您现有的基础架构上运行，这不仅保护您对数据中心内运行的基础架构的投资，还保护您对为基础架构提供支持的专业人员技能的投资。借助 z/OS Cloud Broker，您可以访问和部署通过 IBM® Cloud Provisioning and Management for z/OS 提供的已配置软件服务，进而利用您对 z/OS 中间件的现有投资。
z/OS Cloud Broker 需要支持的操作环境才能进行部署。
系统硬件要求：
系统软件要求：
每个 z/OS Cloud Broker 实例均有持久存储需求。
需要安装 Red Hat OpenShift Client 命令行工具。