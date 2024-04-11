IBM z/OS Cloud Broker 将基于 z/OS 的服务和资源集成到私有云平台中，以提供现代的云原生体验。这是首款在 Red Hat OpenShift 等私有云平台中提供 z/OS 服务访问，供更广泛的开发社区使用的软件。



它可支持通过与混合云环境和策略集成来保护和利用 IBM® Z 投资。开发人员可以在防火墙的安全范围内快速创建、现代化、部署和管理应用程序。