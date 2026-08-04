生成式 AI 的进步使个体经营者和小团队也能实现高级开发和业务自动化。与此同时，随着 AI 工具范围的迅速扩大，许多公司和开发者都在为该使用哪种 AI 以及如何以最佳方式将其整合到自己的工作中等问题而苦恼。

在由小型团队运营的组织中，一人往往身兼数职。因此，关键问题已不再单纯是如何提高效率，而是 AI 优先的方法是否能转变完成工作的方式。

TechMind Co., Ltd. 在推行 IoT 相关计划和举办研讨会时，也一直在探索如何将 AI 用作“开发过程的合作伙伴”，而不是“回答问题的工具”。

在将生成式 AI 用于业务时，安全和治理也是重要的考虑因素。仅有便利性是不够的，某项技术能否安全可靠地长期应用，也对是否采用这项技术的决策有重大影响。

对于 TechMind 来说，能够在需要时快速开始使用 IBM Bob 是另一项重要需求。与传统采购流程要通过销售代表执行不同，能够立即开始工作对于重视速度的公司来说至关重要。