作为通过电子商务采用 IBM® Bob 的早期用户，TechMind 正在开创使用 AI 智能体进行产品开发的新方法。
生成式 AI 的进步使个体经营者和小团队也能实现高级开发和业务自动化。与此同时，随着 AI 工具范围的迅速扩大，许多公司和开发者都在为该使用哪种 AI 以及如何以最佳方式将其整合到自己的工作中等问题而苦恼。
在由小型团队运营的组织中，一人往往身兼数职。因此，关键问题已不再单纯是如何提高效率，而是 AI 优先的方法是否能转变完成工作的方式。
TechMind Co., Ltd. 在推行 IoT 相关计划和举办研讨会时，也一直在探索如何将 AI 用作“开发过程的合作伙伴”，而不是“回答问题的工具”。
在将生成式 AI 用于业务时，安全和治理也是重要的考虑因素。仅有便利性是不够的，某项技术能否安全可靠地长期应用，也对是否采用这项技术的决策有重大影响。
对于 TechMind 来说，能够在需要时快速开始使用 IBM Bob 是另一项重要需求。与传统采购流程要通过销售代表执行不同，能够立即开始工作对于重视速度的公司来说至关重要。
TechMind 的代表董事涩谷慎太郎从 IBM Bob 的早期访问阶段就开始关注它。随着通过电子商务 (EC) 购买其他公司的产品已变得司空见惯，他预计 IBM Bob 最终也可以通过电子商务获得。
IBM Bob 一开通电子商务购买渠道，TechMind 就在发售当天下了订单。该公司高度重视自助式购买体验，这使得该公司能够在需要解决方案时立即采用该方案，而无需通过销售代表。
“电子商务让需要的人可以立即获得产品。这就是我在第一天就订购了 Bob 的原因。”涩谷慎太郎说。回顾购买过程，他补充道：“我能够使用标准信用卡顺利完成购买。我还很高兴不必为试用版注册信用卡。”
TechMind 还通过 IBM 主办的活动（例如“TechXchange”）加深了与 IBM 的合作；在这些活动中，用户可以分享 IBM 技术用例和最新的技术洞见。这为在 IBM Bob 相关活动上发表演讲提供了机会。接触到其他用户的洞察分析和用例，从以人为本的开发转向以IBM Bob（AI 智能体）为中心的设计，进一步扩展了 TechMind 使用 IBM Bob 的方式。
对 IBM 的治理和安全的信任也支持 TechMind 继续使用该技术，特别是在 AI 能否安全地用于商业方面。涩谷慎太郎说：“因为是 IBM，所以我们使用它时确信安全性可以得到保障。”
通过使用 IBM Bob，TechMind 开始建立一种新的工作方式，将 AI 整合到运营中，不仅仅是作为支持工具，而是作为“开发合作伙伴”。曾经需要一周的传感器研究和原型准备工作现已减少到仅需 30 分钟，而总工作时间已缩短至二十分之一。由此腾出的时间有助于推动对新想法的实验。
如今，TechMind 通过在整个开发过程中让多个 AI 智能体相互审查来提高代码质量和输出准确性。通过保持 AI 持续运行，即使是小型团队也可以加速开发并提高验证效率。
TechMind 还开始重新设计以前手动处理的审查和评估流程的角色分工，从一开始就将 AI 嵌入到工作流中。该公司并非仅仅追求更高的效率，而是致力于发展一种新的开发风格，通过明确定义“人们应该思考什么”和“什么应该交给 AI”，令小型团队也能持续创造价值。
TechMind 还通过各种活动和社区行动，不断改进其设计 AI 指令和编写定义文档的方式。其开发风格正开始从简单的“使用”AI 转变为以“与 AI 协作”为前提进行工作。
“我不认为 IBM Bob 仅限于企业应用程序。它对个体经营者和小型、高技能的敏捷开发团队也非常有效。IBM Bob 也非常适合涉及硬件和软件之间依赖关系的边缘 IoT 项目。我预计未来其准确性会进一步提高。”涩谷慎太郎表示，且他已经在寻求扩展该工具在边缘 IoT 项目中的应用。随着 TechMind 继续尝试 AI 优先的产品开发和业务设计，该公司将展示小型组织让 AI 发挥作用的新方法。
TechMind Co., Ltd. 作为值得信赖的合作伙伴为客户提供支持，其使命为“通过科技的力量为企业注入活力”。从支持新解决方案的推出和拓展销售渠道，到为业务转型和增长提供咨询，TechMind 与客户并肩合作，直至取得结果。该公司还积极利用最新的 LLM、Raspberry Pi 和边缘设备进行技术验证、撰写文章并举办研讨会。
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