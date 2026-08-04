由使用 Bob 的小团队开创的全新 AI 优先开发风格

作为通过电子商务采用 IBM® Bob 的早期用户，TechMind 正在开创使用 AI 智能体进行产品开发的新方法。

Bob 编程助手界面，包含代码编辑器、聊天机器人和提示建议
AI 优先的小团队开发方法

生成式 AI 的进步使个体经营者和小团队也能实现高级开发和业务自动化。与此同时，随着 AI 工具范围的迅速扩大，许多公司和开发者都在为该使用哪种 AI 以及如何以最佳方式将其整合到自己的工作中等问题而苦恼。

在由小型团队运营的组织中，一人往往身兼数职。因此，关键问题已不再单纯是如何提高效率，而是 AI 优先的方法是否能转变完成工作的方式。

TechMind Co., Ltd. 在推行 IoT 相关计划和举办研讨会时，也一直在探索如何将 AI 用作“开发过程的合作伙伴”，而不是“回答问题的工具”。

在将生成式 AI 用于业务时，安全和治理也是重要的考虑因素。仅有便利性是不够的，某项技术能否安全可靠地长期应用，也对是否采用这项技术的决策有重大影响。

对于 TechMind 来说，能够在需要时快速开始使用 IBM Bob 是另一项重要需求。与传统采购流程要通过销售代表执行不同，能够立即开始工作对于重视速度的公司来说至关重要。
1/20 减少总工时 30 分钟 传感器研究和原型准备时间从一周缩短至 30 分钟
我不认为 IBM Bob 仅限于企业应用程序。它对个体经营者和小型、高技能的敏捷开发团队也非常有效。
涩谷慎太郎 TechMind Co., Ltd. 代表董事
IBM Bob 的采用始于电子商务采购。

TechMind 的代表董事涩谷慎太郎从 IBM Bob 的早期访问阶段就开始关注它。随着通过电子商务 (EC) 购买其他公司的产品已变得司空见惯，他预计 IBM Bob 最终也可以通过电子商务获得。

IBM Bob 一开通电子商务购买渠道，TechMind 就在发售当天下了订单。该公司高度重视自助式购买体验，这使得该公司能够在需要解决方案时立即采用该方案，而无需通过销售代表。

“电子商务让需要的人可以立即获得产品。这就是我在第一天就订购了 Bob 的原因。”涩谷慎太郎说。回顾购买过程，他补充道：“我能够使用标准信用卡顺利完成购买。我还很高兴不必为试用版注册信用卡。”

TechMind 还通过 IBM 主办的活动（例如“TechXchange”）加深了与 IBM 的合作；在这些活动中，用户可以分享 IBM 技术用例和最新的技术洞见。这为在 IBM Bob 相关活动上发表演讲提供了机会。接触到其他用户的洞察分析和用例，从以人为本的开发转向以IBM Bob（AI 智能体）为中心的设计，进一步扩展了 TechMind 使用 IBM Bob 的方式。

对 IBM 的治理和安全的信任也支持 TechMind 继续使用该技术，特别是在 AI 能否安全地用于商业方面。涩谷慎太郎说：“因为是 IBM，所以我们使用它时确信安全性可以得到保障。”
新的开发方式：与 AI 协作

通过使用 IBM Bob，TechMind 开始建立一种新的工作方式，将 AI 整合到运营中，不仅仅是作为支持工具，而是作为“开发合作伙伴”。曾经需要一周的传感器研究和原型准备工作现已减少到仅需 30 分钟，而总工作时间已缩短至二十分之一。由此腾出的时间有助于推动对新想法的实验。

如今，TechMind 通过在整个开发过程中让多个 AI 智能体相互审查来提高代码质量和输出准确性。通过保持 AI 持续运行，即使是小型团队也可以加速开发并提高验证效率。

TechMind 还开始重新设计以前手动处理的审查和评估流程的角色分工，从一开始就将 AI 嵌入到工作流中。该公司并非仅仅追求更高的效率，而是致力于发展一种新的开发风格，通过明确定义“人们应该思考什么”和“什么应该交给 AI”，令小型团队也能持续创造价值。

TechMind 还通过各种活动和社区行动，不断改进其设计 AI 指令和编写定义文档的方式。其开发风格正开始从简单的“使用”AI 转变为以“与 AI 协作”为前提进行工作。

“我不认为 IBM Bob 仅限于企业应用程序。它对个体经营者和小型、高技能的敏捷开发团队也非常有效。IBM Bob 也非常适合涉及硬件和软件之间依赖关系的边缘 IoT 项目。我预计未来其准确性会进一步提高。”涩谷慎太郎表示，且他已经在寻求扩展该工具在边缘 IoT 项目中的应用。随着 TechMind 继续尝试 AI 优先的产品开发和业务设计，该公司将展示小型组织让 AI 发挥作用的新方法。
TechMind Co., Ltd.

TechMind Co., Ltd. 作为值得信赖的合作伙伴为客户提供支持，其使命为“通过科技的力量为企业注入活力”。从支持新解决方案的推出和拓展销售渠道，到为业务转型和增长提供咨询，TechMind 与客户并肩合作，直至取得结果。该公司还积极利用最新的 LLM、Raspberry Pi 和边缘设备进行技术验证、撰写文章并举办研讨会。

 解决方案组件 IBM Bob
依靠 IBM Bob，小团队也能有大影响

从个体经营者到小型高技能团队，每个人都可以通过电子商务获得 IBM Bob 使用权，并在同一天内投入使用。从免费试用开始，体验与 AI 合作开发的新方式。

  1. 免费试用 IBM Bob
  2. 阅读 IBM CSM 团队关于此主题的现场博客。
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