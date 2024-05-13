软件测试采用一个通用的流程。任务或步骤包括定义测试环境、开发测试用例、编写脚本、分析测试结果和提交缺陷报告。

测试可能会耗费很多时间。对于小型内部版本，手动测试或临时测试可能就足够了。但是，对于较大的系统，通常使用工具自动执行任务。自动化测试帮助团队实施不同的场景，测试差异化因素（例如，将组件移到云环境中），并快速获得哪些因素有效或无效的反馈。

良好的测试方法涵盖应用程序编程接口 (API)、用户界面和系统级别。自动化且尽早运行的测试越多越好。一些团队构建内部测试自动化工具。但是，供应商解决方案提供的功能可以简化关键测试管理任务，例如：

连续性测试

项目团队在每个内部版本完成时对其进行测试。这种类型的软件测试依赖于与部署过程集成在一起的测试自动化。该功能可以在部署过程早期在真实测试环境中验证软件，从而改进设计并降低风险。

配置管理

组织集中维护测试资产，并跟踪要测试的软件内部版本。团队可以访问代码、要求、设计文档、模型、测试脚本和测试结果等资产。良好的系统包括用户身份验证和审计跟踪，以帮助团队以最少的管理工作量满足合规性要求。

服务虚拟化

测试环境可能不可用，尤其是在代码开发早期。服务虚拟化模拟缺失或尚未完成的服务和系统，以使团队能够减少依赖并尽早进行测试。他们可以重复使用、部署和更改配置以测试不同的场景，而无需修改原始环境。

缺陷或错误跟踪

缺陷监控对于测试和开发团队衡量和提高质量至关重要。通过使用自动化工具，团队可以跟踪缺陷，衡量其范围和影响并发现相关的问题。

指标和报告

通过使用报告和分析，团队成员可以共享状态、目标和测试结果。高级工具集成项目指标，并在仪表板中显示结果。团队可以快速查看项目的整体运行状况，并且可以监控测试、开发和其他项目元素之间的关系。

