NOC 和安全运营中心 (SOC) 都执行任务关键型职能，但网络运营中心、安全运营中心和帮助台的目标存在重大差异。三者都可以在出现问题时提供帮助，但帮助台通常更侧重于最终用户。让我们看看它们有什么不同。

NOC

如前所述，NOC 专注于网络管理，以确保网络正常运行时间并快速发现问题。它们通常在幕后工作以确保无缝体验。

SOC

SOC 也在幕后工作，但专注于网络和信息安全，从而执行威胁分析并监控客户网络上的攻击。SOC 经过训练，可以在出现问题时及时检测到异常并减轻网络攻击。NOC 的使命是确保全天候网络连接，而 SOC 评估威胁并采取保护措施，以防范最终可能中断全天候网络的攻击。

帮助台

帮助台的职责之一是，查找网络问题。然而，帮助台主要与最终用户交互，例如，遇到网络连接中断的办公人员，或遇到设备连接故障的现场技术人员。NOC 很少与最终用户交互，而是直接与托管服务提供商和/或公司内部 IT 团队一起工作。

两个团队都不是孤立工作的；NOC 也可以随时为帮助台提供支持。例如，如果客户服务代表在登录到网络时遇到问题，将先向帮助台求助。如果帮助台没有解决问题，则会上报给 NOC。