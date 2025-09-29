网络运营中心 (NOC) 可以全天候集中监控和管理计算机、电信或卫星网络系统。它是抵御网络中断和故障的第一道防线。
电信、金融服务、制造业和能源等行业全天候运营，并需要可靠且持续的连接。要保持这种全天候全球运营的现代状态，需要对网络进行持续的监控。这可能使网络服务在传统 IT 服务中难以管理。NOC 为组织执行这种监控，从而快速处理可能影响网络性能的问题，例如识别恶意软件以及管理用户和网站流量数量。NOC 还执行更新和维护并提高网络性能以寻求优化网络。
理想情况下，NOC 团队在幕后工作，最终用户根本不知道他们正在做的工作。如果 NOC 正常工作，最终用户将获得无缝且持续连接的体验，而不会出现长时间停机、恶意软件感染或网络功能不佳等问题。
NOC 直接与组织合作以监督其复杂的网络环境，包括服务器、数据库、防火墙、设备和相关的外部服务。根据公司的需求，IT 基础设施可能位于本地以及/或者由基于云的提供商提供。
NOC 通常以分层方式运营。事件分为三类，一类是最低级别，例如评估来自基础设施设备的警报，三类是最严重的事件，例如勒索软件攻击或网络中断。如果技术人员不能及时解决问题，则会将问题移交给更有经验的技术人员。然后，NOC 工程师对出现的问题进行故障排除，并寻找防止将来网络停机和连接问题的方法。
一些公司选择在内部运营 NOC，并将基础设施和运营枢纽放在本地，通常位于数据中心内。但对于其他组织，这项工作外包给专门从事网络和基础设施监控和管理的第三方。
NOC 监督网络系统以管理数据存储，更新软件和确保连接。以下是 NOC 执行的一些任务和操作：
无论是位于内部还是由第三方供应商外包，NOC 都能为公司提供各种优势。
内部 NOC 需要使用大量的资源，对于一些企业技术或通信公司来说，这种投资是值得的。他们更喜欢在内部管理网络，以保持对网络运营的高度控制。
其他公司、政府机构或大学可能不希望分配大量资源以配备和管理内部团队。对于这些组织，外包 NOC（由技术熟练的专业人员和可信赖的供应商完成该工作）更经济高效，并且工作量更少。对于这些公司，第三方 NOC 提供高质量的标准化网络管理，而无需配备、管理和投资内部团队。由于 NOC 是公司现有员工队伍的补充，因此，还可以让公司的主要技术人员专注于核心业务职能。
NOC 和安全运营中心 (SOC) 都执行任务关键型职能，但网络运营中心、安全运营中心和帮助台的目标存在重大差异。三者都可以在出现问题时提供帮助，但帮助台通常更侧重于最终用户。让我们看看它们有什么不同。
如前所述，NOC 专注于网络管理，以确保网络正常运行时间并快速发现问题。它们通常在幕后工作以确保无缝体验。
SOC 也在幕后工作，但专注于网络和信息安全，从而执行威胁分析并监控客户网络上的攻击。SOC 经过训练，可以在出现问题时及时检测到异常并减轻网络攻击。NOC 的使命是确保全天候网络连接，而 SOC 评估威胁并采取保护措施，以防范最终可能中断全天候网络的攻击。
帮助台的职责之一是，查找网络问题。然而，帮助台主要与最终用户交互，例如，遇到网络连接中断的办公人员，或遇到设备连接故障的现场技术人员。NOC 很少与最终用户交互，而是直接与托管服务提供商和/或公司内部 IT 团队一起工作。
两个团队都不是孤立工作的；NOC 也可以随时为帮助台提供支持。例如，如果客户服务代表在登录到网络时遇到问题，将先向帮助台求助。如果帮助台没有解决问题，则会上报给 NOC。
5G、边缘计算和物联网 (IoT) 对电信公司的网络服务提出了更高的要求。拥有数百万个端点的网络可能会使系统监督和事件管理变得非常困难。
Ericsson（ibm.com 外部链接）预测，到 2024 年，将有 15 亿 5G 订户订阅增强移动宽带，并具有 41 亿全球蜂窝 IoT 连接。连接到网络的大量用户和设备正在挑战人类应对所有事件的能力。对数百万个传入警报进行故障排除可能会导致级联问题，这会减慢响应速度并给工程师带来压力。
为了应对这些新产品的复杂性，人工智能 (AI) 和自动化使网络运营能够快速分析传入数据，并在数百万个端点中出现问题时进行修复。此外，AI 的高级分析和机器学习功能还可以将 NOC 从被动操作转变为主动操作。
以这种方式使用 AI 被称为网络可观察性。它将许多低级决策活动（如故障排除或容量规划）从工程师转移到网络可观察性工具，并在其中解决这些问题。结果是减少了工程师的机械性工作，减少了将常见问题上报给更高层级，并且工程师有更多时间专注于更大的问题和网络优化。
通信服务提供商 (CSP) 如何使用 AI 技术就是一个例子。AI 可以更深入地了解网络系统的整体运行方式，而不仅仅是逐个分析设备。这些工具将 CSP 转变为更自动化的网络运营，并在影响客户之前解决问题。
Nextel 在巴西拥有 400 多万订户，并一直想方法改进网络运营技术，以保持正常运行时间并最大限度减少中断。服务时间尤其具有挑战性，平均需要 30 分钟以响应网络事件。Nextel 设法将响应操作从被动响应转变为主动响应，并进一步预测响应以满足用户的期望并减少停机。
Nextel 使用 IBM Netcool Operations Insight 监控包含 25,000 多个元素的网络。为了提高预测性，它结合了 IBM Watson® 认知技术以提供更好的网络性能洞察，并找出问题区域。
通过使用这种 AI 技术，Nextel 的网络事件响应时间缩短了 83%，从 30 分钟缩短到 5 分钟。更重要的是，Nextel 能够为全天候依赖移动连接的客户提供更好的服务。
