Linux 是基于 Unix 的开源操作系统 (OS)，于 1991 年发明，可作为 Microsoft Windows 和 mac 操作系统之类专有系统的免费替代方案。如今，Linux 已成为世界上最受欢迎的操作系统之一。

仅在智能手机市场，基于 Linux 的移动操作系统——Android 就占据了全球 71% 的市场份额。Linux操作系统高度依赖 Linux 内核，这是一个免费且开源的计算机程序，使用户能够掌控计算机系统的硬件和软件层。

Linux 内核构成了 Linux 操作系统的核心，充当着组件之间的桥梁，并使用户能够控制这些组件。内核为操作系统提供了大部分功能，并被视为计算机系统的“跳动的心脏”。就 Linux 内核而言，它由计算机代码组成，这些代码允许系统库、用户空间工具和应用程序等各种组件与操作系统进行通信，进而与用户进行交互。