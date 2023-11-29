实时 AI 和事件处理

事件驱动型架构对于加快业务速度至关重要。该架构帮助业务与 IT 团队获取实时信息的访问、解析与响应能力，应对全组织范围内的特殊状况。复杂事件处理 (CEP) 使团队能够将其原始业务事件转换为相关的可操作的洞察，持续掌握关键数据的最新动态，并按需快速传递结构化数据。

人工智能对企业也至关重要，它既能优化业务流程，又能提升战略决策质量。事实上， IBV 对 6700 位高管的调研中发现，超过 85% 的高级采用者能够通过 AI 降低运营成本。非符号化 AI 可有效将非结构化数据转换为有组织、有意义的信息。这有助于简化数据分析并做出明智的决策。此外，AI 算法能够通过学习公司独特的历史数据来识别模式，从而使企业能够更快、更低延迟地预测新趋势并发现异常。符号化 AI 则具备对事实与结构化数据的推理能力，适用于复杂业务场景的导航处理。同时，闭源与开源大型语言模型 (LLM) 的发展都在增强 AI 理解简单自然语言的能力。我们在聊天机器人的最新演变中看到了这方面的例子。这可以帮助企业优化客户体验，使它们能够从客户旅程的交互中快速提取洞察分析。

通过构建人工智能与实时事件处理的桥梁，企业可实现双向能力增强，确保技术投资切实支撑业务目标。实时事件处理助力 AI 实现更快速精准的响应，而 AI 则让企业的事件处理体系更智能、更贴合客户需求。