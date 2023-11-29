实时 AI 和事件处理

企业通过利用 AI 进行实时事件处理，可以将不同事件之间的要点连接起来，以检测和响应新趋势、威胁和机遇。2023 年，IBM 商业价值研究院 (IBV) 对 2,500 位全球高管开展的调研显示，头部企业从其 AI 项目中获得了 13% 的投资回报率，是平均投资回报率 5.9% 的两倍多。
在所有企业都在努力采用一流的 AI 工具方法之际，我们将深入探讨如何通过 AI 增强实时事件处理应用场景的最佳实践。
事件驱动型架构对于加快业务速度至关重要。该架构帮助业务与 IT 团队获取实时信息的访问、解析与响应能力，应对全组织范围内的特殊状况。复杂事件处理 (CEP) 使团队能够将其原始业务事件转换为相关的可操作的洞察，持续掌握关键数据的最新动态，并按需快速传递结构化数据。
人工智能对企业也至关重要，它既能优化业务流程，又能提升战略决策质量。事实上， IBV 对 6700 位高管的调研中发现，超过 85% 的高级采用者能够通过 AI 降低运营成本。非符号化 AI 可有效将非结构化数据转换为有组织、有意义的信息。这有助于简化数据分析并做出明智的决策。此外，AI 算法能够通过学习公司独特的历史数据来识别模式，从而使企业能够更快、更低延迟地预测新趋势并发现异常。符号化 AI 则具备对事实与结构化数据的推理能力，适用于复杂业务场景的导航处理。同时，闭源与开源大型语言模型 (LLM) 的发展都在增强 AI 理解简单自然语言的能力。我们在聊天机器人的最新演变中看到了这方面的例子。这可以帮助企业优化客户体验，使它们能够从客户旅程的交互中快速提取洞察分析。
通过构建人工智能与实时事件处理的桥梁，企业可实现双向能力增强，确保技术投资切实支撑业务目标。实时事件处理助力 AI 实现更快速精准的响应，而 AI 则让企业的事件处理体系更智能、更贴合客户需求。
事件处理与 AI 的结合正推动高精度数据驱动决策新时代的到来。以下是事件处理在推动 AI 能力方面发挥关键作用的一些方式。
通过打通事件处理与 AI 的壁垒，企业能为 AI 训练提供实时数据源，利用动态数据处理计算实时聚合指标以优化预测，并确保 AI 在最新业务上下文中有效应用。
在动态复杂的数据环境中，人工智能能显著增强事件流处理的智能化水平与响应能力。以下是 AI 优化事件驱动方案的实践路径：
联系 IBM 专家申请定制化演示，了解 IBM Event Automation 如何帮助您和团队激活业务事件价值，赋能实时数据分析并启动智能自动化。
IBM 事件自动化作为完全可组合的解决方案，基于开放技术构建，具备以下能力：
了解更多关于如何构建或完善全企业范围可组合的事件驱动架构的信息。
设计数据战略，消除数据孤岛、降低复杂性并提高数据质量，以获得卓越的客户和员工体验。
watsonx.data 支持您通过开放、混合和已治理数据，利用您的所有数据（无论位于何处）来扩展分析和 AI。
通过 IBM® Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。