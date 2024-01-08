企业在建立 EDA 的过程中，通常会经历多阶段的成熟度演进历程。

第 1 阶段 - 战术性、以项目为基础

初期阶段，企业通常通过各业务团队交付的战术性项目验证用潜力。这些项目多采用 Apache Kafka 作为开源技术方案，该工具已成为从各类核心系统及应用中获取事件数据的事实标准。这种实施路径能够助力企业快速构建具备高响应性的新型应用。

第 2 阶段 — 扩大采用

随着 IT 组织内部的认知不断深化，企业开始向标准化方法转型，构建一套统一的事件骨干架构，以支撑跨多个团队的既有及新增事件驱动项目。这种方法可提高运营效率，并能够创建具有足够弹性和可扩展性的解决方案，以支持关键操作。

第 3 阶段 - 社交化和管理

随着架构的应用持续扩大，企业对事件资产的共享推广与权限管控提出了更高要求。各业务团队亟需提升事件的可见性与可访问性，以便复用现有事件资源、基于他人成果开展创新。事件的重要性被提升到与应用程序编程接口 (API) 同等水平，具有描述、宣传和发现事件的设施。平台提供自助式访问功能以规避审批瓶颈，同时配备相应机制对事件使用权限实施规范管控。

第 4 阶段 – 变革性业务战略

更广泛的用户能够访问和处理事件流，了解各自在业务环境中的相关性。他们可通过组合事件主题识别数据模式，或通过聚合事件数据分析趋势、检测异常。同时，利用事件触发器实现工作流或决策的自动化，使企业能够及时生成通知，确保在发现问题后迅速采取相应行动。

IBM® 打造了一套可组合式能力体系，无论您的企业处于事件驱动应用旅程的任一阶段，都能获得全方位支撑。该体系基于顶尖开源技术构建，每项能力均凸显高扩展性，且在设计上兼顾灵活性与生态系统兼容性，可无缝对接整个连接、分析、处理等技术生态。无论您是从零起步，还是计划迈向更高阶段，IBM 都能助力您拓展现有资产价值、实现能力升级。