在 IBM 绿色椅子中间用笔记本电脑的人

在现代企业中，运营会留下巨大的数字足迹，业务事件使企业能够变得更具适应性，并能够识别和应对出现的机遇或威胁。企业可借助该架构优化供应链体系，为客户打造愉悦且个性化的体验，主动识别质量问题，或在客户流失发生前提前干预。

更加以事件为导向的组织能够更好地脱颖而出，并最终影响营收和利润。

小球在轨道上滚动的三维设计

成为实时企业

企业在建立 EDA 的过程中，通常会经历多阶段的成熟度演进历程。

第 1 阶段 - 战术性、以项目为基础

初期阶段，企业通常通过各业务团队交付的战术性项目验证用潜力。这些项目多采用 Apache Kafka 作为开源技术方案，该工具已成为从各类核心系统及应用中获取事件数据的事实标准。这种实施路径能够助力企业快速构建具备高响应性的新型应用。

第 2 阶段 — 扩大采用

随着 IT 组织内部的认知不断深化，企业开始向标准化方法转型，构建一套统一的事件骨干架构，以支撑跨多个团队的既有及新增事件驱动项目。这种方法可提高运营效率，并能够创建具有足够弹性和可扩展性的解决方案，以支持关键操作。

第 3 阶段 - 社交化和管理

随着架构的应用持续扩大，企业对事件资产的共享推广与权限管控提出了更高要求。各业务团队亟需提升事件的可见性与可访问性，以便复用现有事件资源、基于他人成果开展创新。事件的重要性被提升到与应用程序编程接口 (API) 同等水平，具有描述、宣传和发现事件的设施。平台提供自助式访问功能以规避审批瓶颈，同时配备相应机制对事件使用权限实施规范管控。

第 4 阶段 – 变革性业务战略

更广泛的用户能够访问和处理事件流，了解各自在业务环境中的相关性。他们可通过组合事件主题识别数据模式，或通过聚合事件数据分析趋势、检测异常。同时，利用事件触发器实现工作流或决策的自动化，使企业能够及时生成通知，确保在发现问题后迅速采取相应行动。

IBM® 打造了一套可组合式能力体系，无论您的企业处于事件驱动应用旅程的任一阶段，都能获得全方位支撑。该体系基于顶尖开源技术构建，每项能力均凸显高扩展性，且在设计上兼顾灵活性与生态系统兼容性，可无缝对接整个连接、分析、处理等技术生态。无论您是从零起步，还是计划迈向更高阶段，IBM 都能助力您拓展现有资产价值、实现能力升级。

建立事件主干

事件主干是事件驱动型企业的核心，可高效地在所需位置提供业务事件。IBM 提供基于 Apache Kafka 的 Event Streams 功能，支持对整个企业的事件进行管理。在已经部署基于 Kafka 的基础架构的情况下，Event Streams 可以作为混合代理环境的一部分与事件无缝互操作。

该方案支持通过基础设施即代码模式部署架构，核心是将运算符集成至基于 Kubernetes 的容器编排平台，以标准化、可复用的方式构建并运维 Apache Kafka 部署所需的各类组件。Kafka 集群可根据需求自动弹性伸缩，同时提供全链路加密与访问控制机制；借助简洁的用户界面，即可实现灵活可定制的 Kafka 配置自动化管理。

该方案内置模式注册表，可按预设规则验证来自各类应用的事件数据，助力提升数据质量、减少异常报错。事件模式在协作团队之间建立一致格式，有助于降低整合复杂性，Event Streams 促进模式的演进和适应性，以加速事件驱动的采用。

Event Streams 支持在跨区域的集群之间复制事件数据，建立弹性且高度可用的事件主干，以便基础架构可以容忍一个区域故障而不会损失服务可用性。灾备场景下，地理复制功能可创建事件数据副本并同步至备份集群，通过用户界面仅需数次点击即可完成配置。

事件骨干网只有在能够访问事件数据的情况下才能发挥最大作用，而 Event Streams 支持与产生或消费事件数据的关键应用程序、系统和平台之间的各种插件。插件资源库包含由 IBM 及开源社区支持的海量关键插件清单，覆盖广泛集成场景。

上述所有功能均通过一套全面的管理界面实现统一管控，助力用户对 Kafka 环境及其关联应用进行顺畅的监控与运维操作。这包括整体系统的健康状况，以及深入分析单个事件有效载荷、模式、发布和消耗速率的能力，并协助识别和解决任何有问题的事件数据。

治理事件驱动型扩展

许多组织都会面临事件使用规模快速扩张的阶段。多个业务团队每日都会创建新的事件流，但团队间往往缺乏对彼此活动的可见性。此时，组织开始担忧事件重复问题，并思考如何提升事件可见性、推动更高的效率与复用率。当然，重复使用也会带来挑战。如何控制访问？如何管理工作量以避免后端系统不堪重负？如何避免影响多个团队的重大变更？

为解决这些痛点，许多企业开始正式规范化事件接口管理，将 API 管理领域的成熟实践引入其中，确保事件接口具备清晰的描述与版本控制机制，实现访问解耦与隔离，同时对接口使用进行合规的安全管控与全生命周期管理。

IBM 提供 Event Endpoint Management 功能，支持任何用户发现和使用现有事件，并管理 API 等事件源，以便在整个企业中安全地重用这些事件源。该功能不仅可管理 IBM Event Streams，更遵循前文所述的开源理念，能够兼容您企业现有各类基于 Kafka 构建的事件驱动应用及骨干架构。

该功能支持在基于 AsyncAPI 开放标准的一致框架中描述事件接口。这意味着事件接口具备人可理解性，支持代码生成工具调用，且与 API 定义保持一致。Event Endpoint Management 根据事件模式或示例消息生成有效的 AsyncAPI 文档。

该平台提供事件接口发布资源库，方便其他团队发现与调用。平台内置全生命周期管理、版本控制功能，并支持基于策略的管控规则定义。例如，为确保用户提供有效凭据，平台可与身份访问管理解决方案集成，实现基于角色的访问控制。

用户可以发现可用事件，了解与自己相关的活动，并轻松注册自助服务。活动负责人可使用情况分析来监控订阅者，并在必要时撤销访问权限。这大幅减轻了 Kafka 管理员的运维负担，因为提供可复用主题的团队可自行将其录入资源库，而消费者团队可自主管理访问权限。

Event Endpoint Management 提供一个事件网关，确保使用者与事件生产者和代理程序解耦，相互隔离，并对数据格式的任何更改均加以管理。该平台还可强制执行基于策略的管控规则，并将这些规则直接应用于 Kafka 协议本身。这意味着它能够管理属于生态系统的任何符合 Kafka 兼容的实施方案。

发现并应对业务状况

随着事件被多场景复用且业务用例日趋复杂，企业往往需要对事件进行进一步优化，或通过多事件组合分析，精准识别值得采取行动的关键业务场景。当事件融合外部数据进行增强，或在特定时间段内与其他事件联动发生时，其可执行性将显著提升。

IBM 提供了事件处理能力，帮助用户处理事件，从而帮助理解业务背景。该平台内置低代码用户界面与强大的开源事件处理引擎——低代码界面设计旨在支持广泛用户群体开展事件相关操作，开源引擎则提供高性能事件处理能力。同样，如果企业已经部署了基于 Kafka 的基础架构，则事件处理可以处理来自企业环境中任何 Apache Kafka 实现的事件。

事件处理运行时基于 Apache Flink 构建——作为一款开源、可靠、安全且具备高扩展性的事件处理流执行框架，其技术成熟度已获行业广泛认可。IBM 事件处理运行时通过 Kubernetes 运算符实现全生命周期的企业级支持、部署与管理。这样，无论是作为共享执行环境，还是嵌入应用内部部署，都能让部署与管理过程变得简单高效。

低代码工具允许用户将事件源连接到定义事件处理方式的一系列操作。您可对多源事件进行关联分析，识别由各类事件联动产生的业务场景；对事件流进行过滤，剔除无关事件；按不同时间窗口对事件进行聚合统计，统计事件发生频次；基于事件字段执行计算以衍生新信息，此外还支持更多丰富的事件处理能力。传统上，这种类型的事件处理需要非常熟练的程序员。使用此工具，用户可以在安全、非破坏性环境中对潜在有用的场景进行广泛原型设计。

该平台采用直观的可视化事件处理设计，支持通过拖放方式添加事件源、目标节点及各类处理操作，再通过连线完成流程配置，每一步操作均配备效率辅助工具与实时校验功能，大幅降低操作门槛、提升开发效率。该平台支持 "点击运行" 即时在编辑器中查看输出结果，如需调整可暂停处理流程进行编辑，修改后重新运行即可——这一特性让解决方案能够快速迭代优化。处理结果既可以导出保存，也能以持续流的形式推送至 Kafka 中供后续使用。

事件处理功能支持多团队协作开发——团队成员可在统一工作空间内共同编写、部署多个解决方案，实现资源共享与协同创作。工具生成的事件处理逻辑可导出至 GitHub 等代码管理平台，便于在组织内部跨团队共享。平台内置教程与场景化帮助文档，助力新成员快速上手、快速产出价值。

在事件处理功能中完成解决方案配置后，输出结果可推送至多个终端以实现可观测性与业务驱动，包括云原生应用、自动化平台，或任何支持 Kafka 输入的业务仪表板。

是否已准备好进入下一步？

IBM Event Automation 作为一款全可组合的事件驱动型服务，能助力企业在事件驱动转型的任一阶段高效推进业务目标。事件流、事件端点管理和事件处理功能有助于为事件驱动型架构奠定基础，充分利用事件的价值。

 

