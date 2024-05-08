Change Healthcare 攻击损失预计超过 10 亿美元

最近发生的 Change Healthcare 网络攻击造成的影响史无前例，造成的损失也是前所未有。美国医院协会 (American Hospital Association) 主席兼 CEO Rick Pollack 表示：“Change Healthcare 网络攻击是历史上针对美国医疗系统的同类事件中影响最大、后果最严重的事件。”
在最近的一次财报电话会议中，Change Healthcare 的母公司 UnitedHealth Group 对此次数据泄露的总体成本进行了预估。最终总损失可能达到 10 亿美元甚至更多。
2 月下旬，ALPHV/BlackCat 勒索软件团伙声称对黑客攻击 Change Healthcare 负责。入侵者扰乱了运营，泄露的数据高达 4TB，其中包括个人信息、支付详情、保险记录和其他敏感信息。这导致了一笔未经核实、金额高达 2200 万美元的勒索软件赎金支付。
Change Healthcare 在每年 150 亿笔交易、1.5 万亿美元的医疗保健理赔中发挥着核心作用。攻击发生后，该公司不得不停止关键业务，要将系统完全恢复上线面临很多困难。
Change Healthcare 网络攻击导致患者护理和保险报销延误，许多医疗诊所陷入危机。该事件对整个美国医疗保健行业产生了巨大影响。
“网络攻击对本季度造成的损失总额约为 8.7 亿美元。”UnitedHealth Group 总裁兼首席财务官 John Rex 在最近的财报电话会议上说道。
“在这 8.7 亿美元中，约 5.95 亿美元为由于清算所平台恢复和其他响应工作产生的直接成本，包括与暂时中止某些医疗管理活动直接相关的医疗费用。我们预计全年的直接成本为 10 亿美元至 11.5 亿美元。”Rex 继续说道。
Change Healthcare 事件的部分成本包括一笔超过 20 亿美元的支出，用于帮助受网络攻击影响的医疗保健提供方。然而，这可能不足以帮助某些受到严重冲击的诊所。
美国医学会 (AMA) 进行的一项调查揭示此事件的损失程度。受影响的受访诊所百分比：
在调研中，有些从业者用言语表达了他们的痛苦，例如“这次网络攻击让我快破产了，我的钱快花光了”等言论。其他受访者表示：“这拖垮了我们这家全新开业的诊所。我只能用个人资金维持运营。”另一位从业者表示，这起事件可能会让他们这家在农村社区“经营了 50 年”的诊所破产。
虽然在 UnitedHealth Group 的财报电话会议中没有具体提及，但与黑客攻击相关的律师费用将会非常高昂。根据最近的一份法庭文件，为了减轻冲击，Change Healthcare 希望将 24 起集体诉讼合并。
UnitedHealth Group 的子公司已请求司法小组将这些诉讼合并，集中移交田纳西州中区联邦地区法院，即 Change Healthcare 的总部所在地。公司辩称，这些案件存在相同的事实与法律主张，合并审理可以节省法院资源。
如果说第一次黑客攻击还不够糟糕，最新报道显示 Change Healthcare 又遭到另一个团伙 RansomHu 的勒索。这种多阶段勒索软件攻击屡见不鲜，因为入侵者试图加倍满足自己的要求。
在这种情况下，第二次勒索似乎是 ALPHV 的一个附属团伙所为，其很可能参与了勒索软件即服务模式的攻击方案，即多个行为者共同参与攻击。泄露的屏幕截图似乎显示了 Change Healthcare 的数据和文件，包括患者数据。该团伙表示，如果 Change Healthcare 拒绝协商付款，他们将把窃取的数据拍卖给最高出价者。
目前尚不清楚第二次勒索企图是否已纳入成本分析中。无论纳入与否，Change Healthcare 攻击都将是史上损失最惨重的数据泄露事件之一，将会载入史册。正如国会议员所写道，“攻击 Change 无异于将整个医疗保健系统作为攻击目标。”