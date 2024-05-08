Change Healthcare 攻击损失预计超过 10 亿美元

最近发生的 Change Healthcare 网络攻击造成的影响史无前例，造成的损失也是前所未有。美国医院协会 (American Hospital Association) 主席兼 CEO Rick Pollack 表示：“Change Healthcare 网络攻击是历史上针对美国医疗系统的同类事件中影响最大、后果最严重的事件。”

在最近的一次财报电话会议中，Change Healthcare 的母公司 UnitedHealth Group 对此次数据泄露的总体成本进行了预估。最终总损失可能达到 10 亿美元甚至更多。