83% 的组织报告在 2024 年遭遇内部攻击

根据 Cybersecurity Insiders 近期发布的《2024 年内部威胁报告》，有 83% 的组织报告在过去一年中至少遭遇过一次内部攻击。更令人意外的是，遭遇 11-20 次内部攻击的组织比例在过去 12 个月里从 4% 增长至 21%，是 2023 年的五倍。

随着内部威胁上升，企业必须认清源自其数字生态系统内部的真正危险，同时实施有效的威胁管理战略来应对这些内部威胁。