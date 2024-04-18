若要了解数据合规的重要性，请考虑我们的大数据时代。每当有人点击屏幕、浏览网站或手持智能手机在街上漫步时，都会留下越来越多的个人数据痕迹。与此同时，作为数字化转型其中一环，企业正在转向云服务和数字应用程序，并积累越来越多的数据集。不难看出，所有这些数据对企业来说都非常有价值，可以帮助他们将数据转化为洞察分析，从而做出更好的业务决策。

然而，更多的数据也意味着更多的漏洞和更大的网络攻击面。根据 IBM 的数据泄露成本报告，2023 年全球数据泄露的平均成本为 445 万美元，三年内增长了 15%。

数据合规有助于减轻这些威胁并保证客户数据的安全。它建立了一组组织和个人在处理数据时必须遵循的控制措施或数据合规标准。这些合规要求的目的是建立保护数据隐私和防止数据滥用的保障措施。数据合规还能帮助组织和个人制定政策和程序，以更负责任的方式处理数据。

正因为有这么多益处，企业往往会自愿、主动地投资于数据合规，而不仅仅是出于必要。各组织认识到，数据合规可以帮助他们增进客户信任，并建立起作为透明、负责任的个人数据管理者的声誉。

更重要的是，数据合规往往有助于企业增强安全性，提高效率和盈利能力。通过制定强有力的数据合规标准，公司可以更有效地弥补更容易出现数据泄露的漏洞。此外，拥有稳妥的数据合规计划不仅能保证数据安全，还可以保持其准确性并减少代价高昂的错误。通过有效的数据管理，企业不仅可以减少用于发现和校正数据的时间和资源，还可以更高效灵活地挖掘自身数据集，以获取洞察分析。

许多组织还发现，制定稳妥的数据合规计划可以更轻松地适应数据保护合规标准的变化，这些标准现在比以往更新得更加频繁。此类标准包括 SOC 2、CSA STAR、ISO 27001、美国国家标准与技术研究所 (NIST) 800-53 等。