数据合规是指在处理和管理个人敏感数据时，要遵守涉及数据安全和隐私的法规要求、行业标准和内部政策。
数据合规标准可能因行业、地区和国家而异，但通常目标相似。这些目标可能包括：
一些最常见的数据合规法规包括《通用数据保护条例》(GDPR)、《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 和《加州消费者隐私法》(CCPA)。
不遵守这些法规可能会增加网络安全风险，并使组织遭受巨额罚款、法律处罚和声誉损失。因此，数据合规通常被视为组织整体数据治理和风险管理策略的关键组成部分。
数据合规有时被误认为是数据安全合规，这是与数据合规密切相关但技术上较小的子集。
数据合规涵盖了组织在处理数据时必须遵守的一系列更广泛的规则和法规，而数据安全合规则特别关注管理数据的安全方面，包括通过实施数据安全解决方案（如加密、访问控制、防火墙、安全审计等）来保护数据免受未经授权的访问、违规和其他安全威胁。
换句话说，数据合规包括数据安全合规的所有方面，而数据安全合规并不包括数据合规的所有方面。
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若要了解数据合规的重要性，请考虑我们的大数据时代。每当有人点击屏幕、浏览网站或手持智能手机在街上漫步时，都会留下越来越多的个人数据痕迹。与此同时，作为数字化转型其中一环，企业正在转向云服务和数字应用程序，并积累越来越多的数据集。不难看出，所有这些数据对企业来说都非常有价值，可以帮助他们将数据转化为洞察分析，从而做出更好的业务决策。
然而，更多的数据也意味着更多的漏洞和更大的网络攻击面。根据 IBM 的数据泄露成本报告，2023 年全球数据泄露的平均成本为 445 万美元，三年内增长了 15%。
数据合规有助于减轻这些威胁并保证客户数据的安全。它建立了一组组织和个人在处理数据时必须遵循的控制措施或数据合规标准。这些合规要求的目的是建立保护数据隐私和防止数据滥用的保障措施。数据合规还能帮助组织和个人制定政策和程序，以更负责任的方式处理数据。
正因为有这么多益处，企业往往会自愿、主动地投资于数据合规，而不仅仅是出于必要。各组织认识到，数据合规可以帮助他们增进客户信任，并建立起作为透明、负责任的个人数据管理者的声誉。
更重要的是，数据合规往往有助于企业增强安全性，提高效率和盈利能力。通过制定强有力的数据合规标准，公司可以更有效地弥补更容易出现数据泄露的漏洞。此外，拥有稳妥的数据合规计划不仅能保证数据安全，还可以保持其准确性并减少代价高昂的错误。通过有效的数据管理，企业不仅可以减少用于发现和校正数据的时间和资源，还可以更高效灵活地挖掘自身数据集，以获取洞察分析。
许多组织还发现，制定稳妥的数据合规计划可以更轻松地适应数据保护合规标准的变化，这些标准现在比以往更新得更加频繁。此类标准包括 SOC 2、CSA STAR、ISO 27001、美国国家标准与技术研究所 (NIST) 800-53 等。
随着政府和其他实体对数据安全的持续关注，隐私法规和数据合规标准也越来越多，企业与目标客户开展业务时必须满足这些标准。
一些最常见的数据合规法规和标准包括：
《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 是美国 1996 年通过的一项重要立法。该方案规定了医疗保健实体和企业处理患者个人健康信息 (PHI) 的准则，以保证其保密性和安全性。
根据 HIPAA 的定义，属于“所涵盖实体”类别的每个实体都必须遵守 HIPAA 数据安全和合规标准。这些实体不仅包括医疗保健提供方和保险计划，还包括可接触 PHI 的业务关联方，包括数据传输服务提供商、医疗转录服务提供商、软件公司、保险公司等。
《通用数据保护条例》(GDPR) 是欧盟颁布的全面数据隐私框架，旨在保护其公民的个人信息。
GDPR 主要关注 个人身份信息 (PII)，并对数据提供商提出了严格的合规要求。它要求欧洲境内外的组织对其数据收集做法保持透明，让个人对自己的 PII 有更大的控制权。
GDPR 最令人瞩目的一点是其对违规行为毫不妥协的态度。它会对不遵守其隐私法规和数据合规标准的组织处以巨额罚款。这些罚款最高可达组织全球年营业额的 4％ 或 2000 万欧元，以较高者为准。
因此，GDPR 促使全球企业重新评估其数据收集和处理实践，强调强大的数据安全性和合规性的重要性。
《加州消费者隐私法案》(CCPA) 是美国一项具有里程碑意义的数据隐私法，类似于 GDPR。
与 GDPR 一样，它也让企业有责任对其数据实践保持透明，并赋予个人对其个人信息的更多控制权。根据 CCPA，加州居民可以要求企业提供所收集数据的详细信息、选择退出数据销售以及要求删除数据。
然而，与 GDPR 不同的是，CCPA（以及许多其他美国数据保护法）是选择退出而非选择进入，这意味着企业可以在加州使用消费者信息，除非另有明确说明不得使用。此外，CCPA 仅适用于年收入超过特定金额门槛或处理大量个人数据的公司，这使得它与许多（但不是所有）加州企业息息相关。
自 CCPA 生效以来，各组织已积极重新评估其数据处理流程，并采用全面的数据保护策略来满足合规要求。
《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX) 是针对安然和世通等公司丑闻颁布的一项立法，其主要目的是改善企业的透明度和问责制。根据 SOX 规定，美国每家上市公司都必须满足严格的财务报告和治理标准。
一些最重要的 SOX 条款包括要求 CEO 和 CFO 亲自证明财务报表的准确性，以及建立独立的审计委员会。SOX 还引入了严格的内部控制措施，以确保财务数据的可靠性，同时大幅提高了对企业不当行为和欺诈的处罚力度。
尽管 SOX 主要涉及财务报告，但它仍然是一个重要的合规考虑因素，IT 组织必须了解它，以确保准确及时的财务报告。
支付卡行业数据安全标准 (PCI-DSS) 是一套用于保护信用卡数据的监管准则。与政府强制执行的法规不同，PCI-DSS 包含由独立监管机构，即支付卡行业安全标准委员会执行的合同承诺。
PCI-DSS 适用于任何处理持卡人数据的业务，无论是通过接受、存储还是传输。即使第三方服务涉及信用卡交易，该公司仍有责任遵守 PCI-DSS，并必须采取必要措施安全地管理和存储持卡人数据。
以下步骤可帮助各组织建立强大的数据合规计划，以满足合规要求并保护敏感信息。
其中许多行动是组织可以立即采取的行动，而其他行动则需要长期规划。希望通过适当的规划和关注，企业不仅能达到数据合规标准，确保数据隐私，还能加强整体信息安全，更有效地保护自己和客户免受数据泄露、数据滥用和其他形式的未经授权访问。
访问控制：实施严密的访问控制，将数据访问权限限制为授权人员，其中可能涉及用户身份验证、基于角色的访问和敏感数据加密。新式身份和访问管理程序可以帮助解决此问题。
数据存储：采取措施确保您的数据以物理和数字安全的方式存储，这可能需要部署加密存储解决方案、防火墙和访问日志。
合规培训：对员工进行数据合规性教育，确保他们了解法规和数据隐私的重要性。定期的培训课程还可以帮助每个人随时了解最佳实践。
数据处理策略：围绕如何负责任地处理数据，在整个组织内建立透明的安全政策和程序，并确保每个人都了解正确的数据管理方法。
定期审计：定期进行审计，以验证数据合规措施的有效性和时效性，并确定潜在的漏洞和需要改进的地方。
数据泄露响应计划：制定定义明确的数据泄露响应计划，更好地应对数据泄露事件。了解如何有效、及时地做出响应对于最大限度地减少损害和满足合规框架的要求至关重要。
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