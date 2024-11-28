Türk Telekom 是土耳其经济的基石之一，为全国提供电信、媒体和数据服务。该公司还开展国际业务，在中欧、东欧、中东和高加索地区拥有超过 48,000 公里 (km) 的光纤网络。
由于企业、政府机构和数百万消费者依赖强大的电信系统，Türk Telekom 始终在寻找更好、更具成本效益的方法来管理 IT 基础设施。为了帮助管理复杂的系统、应用和服务组合，该公司已经部署多种不同的软件可观测性工具。这些工具的许可费用基于消耗的总内存，从而导致在部署新应用时存在未知的成本变化。
此外，Türk Telekom 希望利用最新的 AI 驱动技术提高内部软件管理效率，并帮助公司从稳健、可靠和简化的运营中获得优势。该公司的目标是找到一种软件可观测性解决方案，为未来提供具有成本效益的可扩展性。
Türk Telekom 与 IBM 合作伙伴 Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri 携手合作，审查替代现有工具的候选解决方案，并最终选择 IBM Instana Observability 解决方案。IBM Instana 根据受监控的主机数量提供许可，从而实现可靠且可扩展的模型，以帮助优化预算。
IBM Instana Observability 旨在通过提供增强的洞察分析、自动化根本原因检测和解决方案，以及结合 AI 驱动的缓解建议，提高运营效率。该解决方案在平台的每个部分提供内置自动化功能，其范围涵盖从仪表到发现、映射和分组，包括数据可视化和分析。
“在 Gantek 的安排下，经过六个月的成功概念验证，Türk Telekom 最初购买了 300 个许可证，一年后又购买了 100 个，”该发言人解释道。“Gantek 安排第二组许可证与第一组许可证同时终止，以便我们能够切换到订阅软件即服务模式，这将使我们能够根据我们的使用情况灵活部署。例如，我们的 Kubernetes 环境正在快速扩展，而 IBM Instana 有助于提供轻松的可扩展性以及完整的可观测性。”
Türk Telekom 的应用程序堆栈包括多个云原生应用程序、容器和微服务，它们具有高度复杂的相互依赖关系。通过使用 IBM Instana Observability，该公司能够以快速、自动化、情境化的方式了解其应用程序的运行状况和可用性，无论这些应用程序在基础架构中处于哪个位置。Instana 可帮助 Türk Telekom 运行诊断程序、缩短响应时间、优化应用程序性能，并加快集成和部署管道的速度。此外，IBM Instana Observability 还能提供对容器化环境的洞察分析，这是一项对 Türk Telekom 格外重要的优势。
如今，Türk Telekom 正在使用 IBM 解决方案，利用自动化和 AI 驱动的解决方案减少 IT 工作量并提高工作效率。“Gantek 的支持非常出色，使我们能够快速轻松地采用 IBM Instana 并获得信心，”该发言人说。“借助 Instana，我们将可观测性的许可成本降低了 10%，同时通过单一工具获得了完整的可观测性。”
该发言人总结说：“因此，我们的服务水平可用性提高了 70%，繁忙的 IT 专业人员现在可以专注于更具战略性的任务。从本质上讲，这意味着我们可以投入更多的时间和资源来提高客户满意度。”
截至 2024 年 3 月 31 日，Türk Telekom（ibm.com 外部链接）在土耳其全国范围内提供 1740 万条固定接入线路、1520 万条固定宽带接入，为 2620 万移动设备用户和 310 万电视用户提供服务。Türk Telekom 集团公司拥有 36,190 名员工，其愿景是向国家推出新科技并加速向信息社会的转型。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。