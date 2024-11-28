Türk Telekom 是土耳其经济的基石之一，为全国提供电信、媒体和数据服务。该公司还开展国际业务，在中欧、东欧、中东和高加索地区拥有超过 48,000 公里 (km) 的光纤网络。

由于企业、政府机构和数百万消费者依赖强大的电信系统，Türk Telekom 始终在寻找更好、更具成本效益的方法来管理 IT 基础设施。为了帮助管理复杂的系统、应用和服务组合，该公司已经部署多种不同的软件可观测性工具。这些工具的许可费用基于消耗的总内存，从而导致在部署新应用时存在未知的成本变化。

此外，Türk Telekom 希望利用最新的 AI 驱动技术提高内部软件管理效率，并帮助公司从稳健、可靠和简化的运营中获得优势。该公司的目标是找到一种软件可观测性解决方案，为未来提供具有成本效益的可扩展性。

