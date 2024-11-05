使用 Concert 工具，软件 SRE 团队可自动执行 CVE 分析和证书清单操作。

对于 CVE，该团队将 Twistlock 的扫描数据输入 Concert，Concert 生成每个 CVE 的书面摘要，包括修补漏洞的具体可行建议。它还会生成一个交互式地图，显示每个 CVE 与 IBM SaaS 平台所有领域的关系。

“Concert 会进行交叉引用，并为我们提供上下文信息：这是 CVE，这是与之相关的风险，这是缓解措施，这是它的适用性。这真的很有帮助，“Velasco 说，“我们让所有这些不同的小队在各个孤岛上进行相同的操作，而 Concert 将我们聚集在一起，使我们能够汇总这些信息。”

Velasco 补充说，该团队使用由 IBM® watsonx 平台提供支持的 Concert 聊天功能来扩展他们对 CVE 带来的实际风险的了解。这种更深入的知识使他们能够加快优先级排序并更快地处理最关键的项。“我们的 SRE 团队可以提出以前无法回答的问题：整个组织、整个 IBM 软件，众多不同的团队、技术和应用程序之间，风险状况究竟如何？Concert 让我能够看到，对于给定的应用程序，具体哪些组件或包真正引入了风险以及风险有多大。我们可以看到整个软件开发生命周期和生产环境（包括运行时）的潜在影响。”

对于证书，该团队现在使用 Concert 根据托管证书列表对现有证书进行交叉检查。该解决方案会自动验证非托管项目，并提醒团队有关过期或非托管证书的信息。

最后，软件 SRE 团队还使用 Concert 的工作流程管理功能，该功能与 JIRA、ServiceNow 和 Git 等工具集成。该功能有助于简化票证的分配和管理，从而在需要缓解问题时做出更快的响应。