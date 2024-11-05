IBM 软件站点可靠性工程 (SRE) 组织负责“IBM 软件即服务 (SaaS)”和托管服务平台的可靠性与安全性，而该平台跨越了多个云平台，包括 IBM Cloud、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform。软件 SRE 团队可为全球各行业的数百家企业提供多样化的 SaaS 解决方案。
由于此平台的广泛性和复杂性，很多常见漏洞和泄露问题 (CVE) 均可能与之相关，且可能需加以缓解。此外，还须妥善维护数千个应用程序证书，以保护正常运行时间。
软件 SRE 团队的工作是准确确定需缓解哪些 CVE 问题，以及需续订或更换哪些证书，以便支持 IBM SaaS 解决方案的性能和安全性。直到最近，这还意味着需完成大量的手动工作。“我们每晚会处理 1,000 到 2,000 个 CVE”，IBM SaaS 平台的站点可靠性工程师 Marc Velasco 说道。“它就像是一堆信息。而我们面临的挑战是如何找到必要的工具—我们真正需要修补的 CVE？
此前，软件 SRE 团队在应对 CVE 挑战时，与业内众多其他 SRE 团队一样。他们使用 Palo Alto Prisma Cloud 中的 Twistlock 软件来报告潜在的相关 CVE。每个团队均负责平台的某一特定方面并手动分析 CVE，以确定其负责领域的优先事项和行动。此外，这些团队还须手动搜索和缓解组织的自动证书管理系统未涵盖的所有证书。
这项工作耗费了大量时间。在资源有限的情况下，该团队一直在寻求提高效率的方法。“Velasco 表示：我们能投入的 SRE 数量有限”。“那么，我们应如何将所有信息转化为可操作且已设定优先级的信息呢？
进入 IBM Concert。
使用 Concert 工具，软件 SRE 团队可自动执行 CVE 分析和证书清单操作。
对于 CVE，该团队将 Twistlock 的扫描数据输入 Concert，Concert 生成每个 CVE 的书面摘要，包括修补漏洞的具体可行建议。它还会生成一个交互式地图，显示每个 CVE 与 IBM SaaS 平台所有领域的关系。
“Concert 会进行交叉引用，并为我们提供上下文信息：这是 CVE，这是与之相关的风险，这是缓解措施，这是它的适用性。这真的很有帮助，“Velasco 说，“我们让所有这些不同的小队在各个孤岛上进行相同的操作，而 Concert 将我们聚集在一起，使我们能够汇总这些信息。”
Velasco 补充说，该团队使用由 IBM® watsonx 平台提供支持的 Concert 聊天功能来扩展他们对 CVE 带来的实际风险的了解。这种更深入的知识使他们能够加快优先级排序并更快地处理最关键的项。“我们的 SRE 团队可以提出以前无法回答的问题：整个组织、整个 IBM 软件，众多不同的团队、技术和应用程序之间，风险状况究竟如何？Concert 让我能够看到，对于给定的应用程序，具体哪些组件或包真正引入了风险以及风险有多大。我们可以看到整个软件开发生命周期和生产环境（包括运行时）的潜在影响。”
对于证书，该团队现在使用 Concert 根据托管证书列表对现有证书进行交叉检查。该解决方案会自动验证非托管项目，并提醒团队有关过期或非托管证书的信息。
最后，软件 SRE 团队还使用 Concert 的工作流程管理功能，该功能与 JIRA、ServiceNow 和 Git 等工具集成。该功能有助于简化票证的分配和管理，从而在需要缓解问题时做出更快的响应。
在使用 Concert 之前，软件 SRE 团队估计在一周内会花费近 90 个小时对 CVE 进行分类、分析和修复。在使用 Concert 的前六周内，该团队平均每周消除 80 小时的手动工作时间，并且完成 CVE 缓解流程的速度比以前快 90% 以上*。
证书库存管理估计每月需要 4.5 个小时。在使用 Concert 的第一个月，该团队在大约五分钟内完成了这些流程，速度提高了 98%*。
由于节省了大量时间，团队可以做更多工作来支持 IBM SaaS 解决方案。“最重要的是它带来的可扩展性，”Velasco 说，“它使我们能够扩展我们的资源，并更快地应对更多风险，这是我们之前无法做到的。这意味着我们的 SRE 可以更加专注于自动化操作和编码，以提高托管服务的可靠性。”
*从使用现有托管服务或 SaaS 服务以及现有 CVE 扫描工具和流程以及证书管理工具在公有云上部署的团队收集的数据。团队报告了来自各种云提供商的数据以及扫描工具和流程。数据基于估计、平均证书分析量以及平均每周 CVE 量和分析工作量得出。
IBM 软件 SRE 组织是一个全球团队，专注于为 IBM 软件产品提供高度可用和可扩展的生产 SaaS。软件 SRE 团队通过标准化工具、流程、自动化、运行手册和实践来供应、部署、监控、维护和管理事件。软件 SRE 团队与 IBM 软件开发团队密切合作，设计并实施变更，从而在整个软件生命周期中提供高度弹性的服务。
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