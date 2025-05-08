应用程序弹性状态分析

简化应用程序的可观测性、弹性和风险管理。 IBM Concert 与 Instana 的整合，能够通过自动收集各类非功能需求 (NFR) 的弹性数据，简化对弹性状态的评估过程。这一无缝整合实现了主动的问题检测、数据驱动型的决策制定以及跨团队协作，便于及时采取行动，以维持系统的正常运行时间并最大限度地降低风险。