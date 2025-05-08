应用程序弹性状态分析

解锁全新的标准化、可重复的应用程序弹性方法

开始免费试用 体验交互式演示
Concert 应用弹性状态分析： 产品仪表板图像

重构应用程序弹性

停机时间不仅令人烦恼，还会带来商业风险。然而，大多数组织仍然依赖耗时且低效的零散工具和被动式修复方式。

IBM Concert 采用独特的弹性方法，将自动化、实时洞察分析与标准化、可扩展的框架相结合，以前所未有的方式对弹性进行评估、增强和维持。

 了解更多关于通过 AI 驱动的自动化来提高弹性的信息
整合孤立的组织数据

通过统一采集、关联和 
评估各类 
来源的数据，实现对 SRE 弹性实践与成果的 
简化、标准化评估。
识别并解决弹性状态中的差距

借助直观的 
评分机制实时掌握弹性状态 
，无需手动关联数据即可识别并解决应用弹性问题。
提高应用程序运行时间并降低成本

Concert 可自动执行修复工作流，最大限度降低风险和中断，且无需支付高昂的咨询费用。通过主动建议和 AI 驱动的弹性措施，您可在大规模范围内提升稳定性和效率。
推动持续改进

设定目标，并依据既定目标和行业最佳实践，持续评估您的弹性状态。

利用 IT 自动化实现运营弹性

AI 驱动的自动化如何提升应用程序的健康并降低风险？参加我们的网络研讨会，通过演示和问答环节，深入了解 IBM AI 驱动的可观测性与 IT 弹性解决方案的全新集成与创新功能。

立即报名

了解其工作原理

观看 IBM Concert 弹性平台实战演示。在这段简短演示视频中，您将了解 Concert 如何为您提供应用弹性的实时监控视图，自动检测潜在风险，并触发端到端的修复工作流——整个过程仅需数分钟即可完成，无需耗费数月时间。


观看 Concert 如何整合全域数据，运用 AI 驱动的洞察与自动化操作提升弹性评分并减少停机时间。使用 IBM Concert 重塑弹性。

增强应用程序弹性

弹性状态评估 有效的弹性管理 人工智能驱动的工作流修复 主动风险管理 切实可行的洞察分析

扩展弹性的解决方案

在家工作的商人

Concert + IBM Instana

简化应用程序的可观测性、弹性和风险管理。  IBM Concert 与 Instana 的整合，能够通过自动收集各类非功能需求 (NFR) 的弹性数据，简化对弹性状态的评估过程。这一无缝整合实现了主动的问题检测、数据驱动型的决策制定以及跨团队协作，便于及时采取行动，以维持系统的正常运行时间并最大限度地降低风险。
配置 IBM LinuxONE Emperor 的数据中心

IBM Concert for Z

跨工具和领域统一孤立的运行数据。  IBM Concert for Z  是一个由人工智能驱动的 IT 运营管理中枢，专为简化和现代化大型机的弹性而打造。  Concert for Z 提供智能洞察与自动化能力，助力团队快速响应、降低复杂性并保障可用性。它使运维团队能够主动管理性能、预测风险并确保持续弹性，为大型机环境带来人工智能驱动的效率。
采取下一步行动

了解 Concert 如何推动您的业务发展。立即开启 30 天免费试用，或预约产品专家进行现场演示。

 开始免费试用 预约实时演示
更多探索方式 文档 社区 成功案例 了解 AI 增强的可观察性的重要性 IDC 深度解析：借助 AI 驱动自动化实现现代应用弹性 网络研讨会：AI 驱动的自动化和实时洞察分析