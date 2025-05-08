应用程序弹性状态分析

解锁全新的标准化、可重复的应用程序弹性方法
停机时间不仅令人烦恼，还会带来商业风险。然而，大多数组织仍然依赖耗时且低效的零散工具和被动式修复方式。
IBM Concert 采用独特的弹性方法，将自动化、实时洞察分析与标准化、可扩展的框架相结合，以前所未有的方式对弹性进行评估、增强和维持。
通过统一采集、关联和
评估各类
来源的数据，实现对 SRE 弹性实践与成果的
简化、标准化评估。
借助直观的
评分机制实时掌握弹性状态
，无需手动关联数据即可识别并解决应用弹性问题。
Concert 可自动执行修复工作流，最大限度降低风险和中断，且无需支付高昂的咨询费用。通过主动建议和 AI 驱动的弹性措施，您可在大规模范围内提升稳定性和效率。
设定目标，并依据既定目标和行业最佳实践，持续评估您的弹性状态。
观看 IBM Concert 弹性平台实战演示。在这段简短演示视频中，您将了解 Concert 如何为您提供应用弹性的实时监控视图，自动检测潜在风险，并触发端到端的修复工作流——整个过程仅需数分钟即可完成，无需耗费数月时间。
观看 Concert 如何整合全域数据，运用 AI 驱动的洞察与自动化操作提升弹性评分并减少停机时间。使用 IBM Concert 重塑弹性。
持续衡量并跟踪 6 个 NFR 中的弹性状态
Concert 弹性状态分析可借助 AI 驱动的自动化，关联来自不同来源的数据，并突出显示弹性状态中的差距，提供市场上任何单一工具都难以企及的深入洞察分析。
实现自动收集和分析弹性数据的流程，并利用 AI 创建全面的修复工作流。
在潜在风险真正发生之前将其消除。通过自动化操作提升软件弹性，并将其融入软件生命周期。
将弹性指标转化为易于阅读的评分和趋势图，以便快速做出决策
简化应用程序的可观测性、弹性和风险管理。 IBM Concert 与 Instana 的整合，能够通过自动收集各类非功能需求 (NFR) 的弹性数据，简化对弹性状态的评估过程。这一无缝整合实现了主动的问题检测、数据驱动型的决策制定以及跨团队协作，便于及时采取行动，以维持系统的正常运行时间并最大限度地降低风险。
跨工具和领域统一孤立的运行数据。 IBM Concert for Z 是一个由人工智能驱动的 IT 运营管理中枢，专为简化和现代化大型机的弹性而打造。 Concert for Z 提供智能洞察与自动化能力，助力团队快速响应、降低复杂性并保障可用性。它使运维团队能够主动管理性能、预测风险并确保持续弹性，为大型机环境带来人工智能驱动的效率。