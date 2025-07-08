IBM 软件站点可靠性工程 (SRE) 团队在维护 IBM SaaS 产品和托管服务基础设施的可靠性与安全性方面发挥着至关重要的作用。SRE 团队跨 IBM Cloud®、AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform 运营，面向全球交付近 70 个 SaaS 解决方案，并收集直至微服务级别的大量数据。

创建全面弹性评估对该团队来说是一项重大挑战。首席站点可靠性工程师 Kevin Yu 解释说：“我们以前的方法包括召开研讨会和大量运用电子表格及对照运行手册进行评估，这可能需要几个月才能完成，且更新也是一个挑战。这些方法缺乏全面了解系统弹性状态的能力。”

SRE 团队还需要一种解决方案，以便随着时间的推移准确度量和跟踪关键弹性指标，例如可用性、可恢复性和可观测性，以识别漏洞并有效实施改进。

增强月度运营审查 (MOR) 力度也是一项关键挑战。SRE 团队现有的 MOR 流程效率低下，导致发现并解决问题的速度极为迟缓。组织孤岛进一步加剧流程复杂度，使得不同的团队难以遵循同一弹性战略。