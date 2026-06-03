跨现代 IT 运营的 AI 驱动的弹性
IBM Concert Resilience 是 IBM Concert 平台的一部分，将应用程序、基础架构、运营和风险之间的运营信号连接，形成共享的弹性视图。通过将 AI 驱动的洞察分析、持续的态势评估和协调的工作流相结合，团队可以更早地发现弹性差距，更快地对风险进行优先排序，并增强混合环境中的运营弹性。
将应用程序、基础架构、运营和风险之间的运营信号连接并关联，形成统一的弹性视图。通过将碎片化的数据转化为共享的运营背景，团队能够更早发现漏洞，更快地调整决策，减少运营碎片化。
清晰地了解应用程序和环境之间的弹性差距。通过持续分析信号，团队可以及早发现薄弱环节，了解风险在哪里积聚，并在问题升级之前集中注意力。
自动化工作流和实时洞察分析可帮助团队更快恢复并减少停机时间。它们可通过减少手动任务来协调跨域操作，更快做出响应并提高可用性和可恢复性。
从被动修复和定期审查变为持续弹性运营。IBM Concert Resilience 可帮助团队监控随时间推移的情况变化、执行一致的弹性标准，并持续改进混合环境中的运营准备情况。
创建跨开发、SRE、运营和安全团队的共享弹性框架。通过一致的评分、共享的上下文和一致的优先事项，团队能够更稳定地提升弹性，同时减少孤岛和运营复杂性。
AI 驱动的评估和共享的运营环境可帮助组织在生命周期的早期嵌入弹性、安全性和治理，降低运营风险，同时提高团队和环境之间的一致性。
持续评分、可操作的洞察分析和跨域可见性可帮助团队在不增加运营开销的情况下简化维护、减少技术债务并提高长期运营稳定性。
通过连接运营信号和协调跨域工作流，团队可以减少停机时间，更快地解决问题，并提高运营响应能力。
统一的弹性可视化和标准化评分可帮助组织跨应用程序、基础设施和混合环境来持续运营弹性，同时避免增加不必要的复杂性。
将跨工具的指标、运营信号和弹性洞察分析关联到共享的运营上下文中。团队能更早发现风险，更快地对影响进行优先排序，并在中断影响用户之前协调行动。
深入了解演示、文档、培训及专家洞察分析，助您深入了解、全面评估并充分释放 IBM Concert 的价值。