IBM Concert Resilience 是 IBM Concert 平台的一部分，将应用程序、基础架构、运营和风险之间的运营信号连接，形成共享的弹性视图。通过将 AI 驱动的洞察分析、持续的态势评估和协调的工作流相结合，团队可以更早地发现弹性差距，更快地对风险进行优先排序，并增强混合环境中的运营弹性。