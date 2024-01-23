安装代理程序后，一切开始正常运行。

“在 POC 期间，我们能够获得现成可用的宝贵洞察，”Arvonen 说道，“我可以按时间线查看所有被解构的调用链，这真是太神奇了。”

容器的全面可见性令 Enento 的团队倍感激动，大幅节省的时间也让他们兴奋不已。

“最初两天，我便发现之前没注意到的地方存在资源不足，”Enento 系统架构师 Jenni Huovinen 说，“这就是我印象非常深刻的原因。”

为帮助团队专注于最重要的指标，Enento 使用 Instana 解决方案的应用程序透视图功能构建了特定服务的定制视图。此外，为使服务的正常运行时间更长且没有错误，Enento 向其团队发送解决方案的智能警报，帮助他们在出现问题时做出响应。

“我不必费尽心思去挖掘、诊断故障，”Huovinen 说道，“我收到警报后可以轻松找出相关内容，因为能查看堆栈、追踪回溯步骤、查看集群视图并了解内部情况。这就是最大的优点。”