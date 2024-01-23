Enento Group 是北欧地区排名第一的信贷信息提供商，帮助企业和消费者做出明智的财务决策。长期以来，创新一直是公司成功的关键，因此当 DevOps 和云原生开始成为软件交付的新标准时，Enento 积极接纳了这一变革。
为满足创新需求，Enento 需要摆脱其原有的基础架构。公司开启两个相关但独立的工作流：
通过这一战略转变，Enento 的开发和运营团队能够以更快的速度构建和部署软件。但由于容器化环境会带来各种复杂问题，其组件和服务超出了任何团队的跟踪范围，团队需要找到一种可靠的方法来维护服务质量。
Enento 使用 Instana 来满足 SLA 要求并实现 99.99% 的可用性
每个服务请求的实时可见性有助于提高问题解决速度
Enento 战略架构师 Eero Arvonen 解释道：“我们的解决方案旨在支持转移资金的决策。许多银行依赖我们的服务来做出信贷决策。如果我们的服务中断，消费者可能无法收到他们的信贷决策，这会对现实生活产生影响。因此，维持服务质量对我们来说至关重要。”
Enento 有必要选择一种能一站式监控所有应用程序的工具。该公司还定义了三个关键标准。合适的解决方案需要：
Enento 发现只有一种解决方案可以满足所有要求，那便是 IBM® Observability by Instana®。
安装代理程序后，一切开始正常运行。
“在 POC 期间，我们能够获得现成可用的宝贵洞察，”Arvonen 说道，“我可以按时间线查看所有被解构的调用链，这真是太神奇了。”
容器的全面可见性令 Enento 的团队倍感激动，大幅节省的时间也让他们兴奋不已。
“最初两天，我便发现之前没注意到的地方存在资源不足，”Enento 系统架构师 Jenni Huovinen 说，“这就是我印象非常深刻的原因。”
为帮助团队专注于最重要的指标，Enento 使用 Instana 解决方案的应用程序透视图功能构建了特定服务的定制视图。此外，为使服务的正常运行时间更长且没有错误，Enento 向其团队发送解决方案的智能警报，帮助他们在出现问题时做出响应。
“我不必费尽心思去挖掘、诊断故障，”Huovinen 说道，“我收到警报后可以轻松找出相关内容，因为能查看堆栈、追踪回溯步骤、查看集群视图并了解内部情况。这就是最大的优点。”
“对于我们的客户来说，这意味着更优质的服务。我们现在能够以更快的速度推出新服务。”Huovinen 说道。
如今，Enento 使用 Instana 来满足并超越 SLA 要求，为客户提供可靠的体验。通过 Instana 解决方案的自定义仪表板，Enento 可以实时定制目标和 SLA 要求。为支持将可用性维持在 99.99% 以上的目标，团队拥有可见性，可快速更改代码、满足客户不断变化的需求、适应迅速发展的金融科技行业。
Enento（ibm.com 外部链接）总部位于赫尔辛基，是北欧数字业务和消费者信息服务的领先提供商。该公司提供数据和分析，帮助银行和其他企业优化决策，以提高销售额并改善营销；亦为消费者提供个人理财和信贷信息服务，阻止身份盗用后的欺诈行为。
IBM 旗下公司 Instana 为运营各类复杂的现代化云原生应用程序的企业提供企业可观测性平台（已配备多项自动化应用程序性能监控功能）；无论企业的这些应用程序是位于本地、公有云或私有云，其中包括移动设备或 IBM Z® 大型计算机等，本平台均可适用。
利用 Instana 配备 AI 技术的发现功能，洞悉混合应用程序内部的深层次上下文依赖关系，自如掌控现代化混合应用程序。Instana 还提供对开发流水线的可视化管理，有助于实现闭环运行的 DevOps 自动化。
对于希望优化应用程序性能、进行创新以及减少风险的客户，这些功能可以提供所需的、切实可行的反馈详情，从而帮助 DevOps 团队提高效率，增加软件交付流水线的价值，同时达成他们的服务与业务级别目标。
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美国出品，2021 年 7 月。
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