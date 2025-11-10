将生产级测试引入生产前环境：Instana 为 CI/CD 添加合成监测功能

现代交付团队会持续交付代码，但太多团队只在部署后才测试“真实”用户体验。届时，性能回归、资源浪费和停机风险已经开始显现。

我们的观点很简单：左移，从 Day 0 开始嵌入自动化和智能很重要。它有助于团队保持领先地位、降低成本并在问题发生之前确保性能。

利用此功能，开发运维和 SRE 团队可以在生产前管道中重复使用完全相同的生产综合测试，从而在代码投入生产环境之前就实施性能、可用性和功能标准。管道可以按需运行选定的测试，并根据通过/失败信号自动做出升级决策。