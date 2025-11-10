将生产级测试引入生产前环境：Instana 为 CI/CD 添加合成监测功能
宣布在 IBM Instana Observability 的 CI/CD 中添加合成监测功能，并提供公开预览版。
现代交付团队会持续交付代码，但太多团队只在部署后才测试“真实”用户体验。届时，性能回归、资源浪费和停机风险已经开始显现。
我们的观点很简单：左移，从 Day 0 开始嵌入自动化和智能很重要。它有助于团队保持领先地位、降低成本并在问题发生之前确保性能。
利用此功能，开发运维和 SRE 团队可以在生产前管道中重复使用完全相同的生产综合测试，从而在代码投入生产环境之前就实施性能、可用性和功能标准。管道可以按需运行选定的测试，并根据通过/失败信号自动做出升级决策。
仅在生产环境中启动的可观测性，会在预发布流量和实时流量之间产生盲点。将合成监测功能左移可以弥合这一差距，并且使用与生产环境中相同的阈值和用户路径来实现这一点。
这五项进展说明了 Instana 如何将可观测性扩展到 CI/CD 管道中，使团队能够更早测试、更快地部署并充满信心地发布。
采用 Instana 的 CI/CD 合成监测功能的团队，有望在可靠性、效率和速度方面得到切实改进。通过在生命周期的早期应用同样的严格检查，可以减少回归并获得发布信心。借助切实可行的详细反馈，而不是神秘的东西，快速消除管道故障。
测试失败时，团队可获得与可观测性上下文相关的详细合成证据，这样，就能够在重试前诊断和修复问题。这降低了返工成本，并最大限度地减少了上线后的补救工作。
虽然设置控制步骤可能会增加构建时间，但总体效果是提高吞吐量，因为它可以防止以后回滚和热修复。
借助按需测试执行 API，按需触发 Instana 测试并接收实时结果，帮助运维人员构建自动化、测试控制部署。这有助于组织左移，将合成监测功能引入其 CI/CD 管道。
Instana 合成监测技术能够跨位置、设备和网络模拟用户操作，以跟踪可用性和响应时间。它与 Instana 的可观测性平台深度集成，因此，合成信号会提供企业用于 APM、基础设施和最终用户监控的丰富上下文。