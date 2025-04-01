为实现可见性和简易性，SIXT 转而向 IBM® Instana Observability 寻求支持。SIXT 云工程高级总监 Andreas Klinger 表示，多年来，可见性的提高让公司受益匪浅。“[IBM] Instana Observability 在很多方面为我们提供帮助，支持我们完成平台领域的任务，使我们的工程团队能够在构建、运行和操作云原生产品时，获得排查问题所需的洞察分析，并实现快速恢复。”Klinger 列举了其团队重点使用 IBM Instana Observability 的三个关键案例：向云端迁移、简化云环境以及利用新技术推动业务增长。

将应用程序和服务迁移到 AWS

2023 年，IBM Instana Observability 对于该公司完成云迁移项目至关重要。在迁移过程中，由于路由表配置错误（又称“黑洞”）而检测到性能问题。借助 IBM Instana 的功能，团队得以快速调查并最终解决这个问题。

通过利用 IBM Instana 对运行工作量的洞察分析，SIXT 发现问题处于一个可用性区域，并快速识别出配置错误的路由设置。最终，问题得到及时纠正，而云服务迁移工作也按计划如期完成。此外，它还可以在生产前快速检测服务连接问题，并有效利用跟踪功能来准确定位虚拟私有云 (VPC) 之间的流量中断。

端到端基础设施自动化

目前，SIXT 正在采用 IBM Instana Observability 的下列新功能：

自动发现并轻松映射应用程序，实现服务及其复杂关系的即时可视化





端到端跟踪，对遍历多项服务的请求进行全面分析，突出显示容易出现拥塞和延迟的区域





关联基础设施元素，从服务到单个 Kubernetes Pod 和容器，将硬件性能与软件执行紧密联系起来





可定制仪表板使工程师能够定制视图，显示与其职责相关的重要度量和指标，从而专注于创新而非事件管理。“{IBM] Instana Observability 中的新功能帮助我们提高了产品和服务的可靠性、可用性和可维护性，”Klinger 说，“从而为我们的客户提供更好的体验。

“[IBM] Instana 具备端到端跟踪功能，可帮助我们跟踪客户从点击按钮到微服务异步处理请求的全部操作，”SIXT 站点可靠性工程高级工程师 Christian Becker 补充道。

集成 OpenTelemetry 技术

展望未来，SIXT 计划将 OpenTelemetry 标准集成到不同的编程框架中，以统一其技术堆栈的可观测性。Klinger 说：“我们采用 OpenTelemetry 的目标是建立一致的遥测格式，用以跨多个平台和服务捕获跟踪和指标数据，并进一步提高服务交互和依赖关系的可见性和控制力。”