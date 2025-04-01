主页
Case Studies
SIXT
SIXT 是国际领先的高品质出行服务提供商。凭借其产品 SIXT 租车、SIXT 汽车共享、SIXT 专车和SIXT+，该公司在汽车和商用车租赁、汽车共享、网约车和汽车订阅等领域提供综合高端服务。通过其核心业务 SIXT 租车，客户可以访问遍布 100 多个国家或地区的 2,000 多家分支机构，以及超过 300,000 辆汽车（包括特许经营合作伙伴）的车队，从高端敞篷车到高档 SUV，不一而足。
SIXT 的技术部门名为 SIXT Tech，是推动公司数字化进程的先行者。它致力于开发在 AWS 工作量上运行的创新产品和服务，旨在营造更无缝、更简单、更快捷且具有更多附加价值的客户体验。要借助 170 多个 AWS 账户支持 10 个不同的平台、2,000 多种服务、6,500 多个容器以及在所有环境中实现超过 9,000 次部署，其设置无疑非常复杂。然而，SIXT 仍全力确保为客户提供稳定和可靠的服务。为达成这一目标，需要强大的可观测性，以提高端到端可视性、尽早检测问题、更快解决问题并加深对平台的了解。
了解 IBM 的 Observability 解决方案如何帮助您提升运行时间，并最终优化客户体验。
为实现可见性和简易性，SIXT 转而向 IBM® Instana Observability 寻求支持。SIXT 云工程高级总监 Andreas Klinger 表示，多年来，可见性的提高让公司受益匪浅。“[IBM] Instana Observability 在很多方面为我们提供帮助，支持我们完成平台领域的任务，使我们的工程团队能够在构建、运行和操作云原生产品时，获得排查问题所需的洞察分析，并实现快速恢复。”Klinger 列举了其团队重点使用 IBM Instana Observability 的三个关键案例：向云端迁移、简化云环境以及利用新技术推动业务增长。
将应用程序和服务迁移到 AWS
2023 年，IBM Instana Observability 对于该公司完成云迁移项目至关重要。在迁移过程中，由于路由表配置错误（又称“黑洞”）而检测到性能问题。借助 IBM Instana 的功能，团队得以快速调查并最终解决这个问题。
通过利用 IBM Instana 对运行工作量的洞察分析，SIXT 发现问题处于一个可用性区域，并快速识别出配置错误的路由设置。最终，问题得到及时纠正，而云服务迁移工作也按计划如期完成。此外，它还可以在生产前快速检测服务连接问题，并有效利用跟踪功能来准确定位虚拟私有云 (VPC) 之间的流量中断。
端到端基础设施自动化
目前，SIXT 正在采用 IBM Instana Observability 的下列新功能：
“[IBM] Instana 具备端到端跟踪功能，可帮助我们跟踪客户从点击按钮到微服务异步处理请求的全部操作，”SIXT 站点可靠性工程高级工程师 Christian Becker 补充道。
集成 OpenTelemetry 技术
展望未来，SIXT 计划将 OpenTelemetry 标准集成到不同的编程框架中，以统一其技术堆栈的可观测性。Klinger 说：“我们采用 OpenTelemetry 的目标是建立一致的遥测格式，用以跨多个平台和服务捕获跟踪和指标数据，并进一步提高服务交互和依赖关系的可见性和控制力。”
应用 IBM Instana Observability 后，SIXT 能够更好地应对复杂云原生环境所带来的挑战。IBM Instana Observability 每月要在 SIXT 的基础设施中进行数千次软件部署，以获取实时洞察分析，从而帮助公司保持敏捷性。
Klinger 表示，“通过检测、解决和优化整体云和微服务环境，我们能够减少系统中的瓶颈，缩短解决关键事件的周转时间，并保持良好的应用程序性能。”
多年来的实践证明，IBM Instana Observability 解决方案在诸多领域为 SIXT 创造了价值。它能够帮助 SIXT 工程师构建、运行和操作云原生产品，并简化自动化和全面管理服务。Klinger 表示，"对我们来说，可观测性非常重要。IBM 与 IBM Instana 团队的通力协作与卓越支持，为我们奠定了长期互信的合作伙伴关系，对此我们深表感谢。”
SIXT （ibm.com 外部链接）是国际领先的高品质出行服务提供商。凭借其产品 SIXT 租车、SIXT 汽车共享、SIXT 专车和SIXT+，该公司在汽车租赁、汽车共享、网约车和汽车订阅等领域提供独特的综合性移动出行服务。只需通过 SIXT 应用程序，其客户就能以数字化形式访问全球约 110 个国家或地区的 27 万多辆汽车和约 500 万联网驾驶员。除了自有车辆外，SIXT 还集成 2,500 多家移动出行合作伙伴的服务，旨在建立一个战略性、可持续且面向未来的移动出行联盟。
© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标和 IBM Instana 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。