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浏览这组客户案例，了解 IBM Instana Observability 如何为全球客户解决现实中的业务问题
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精选成功案例

Crédit Mutuel Arkéa 委托 Instana 监控 1.4 万个应用程序实例的运行情况 阅读成功案例
实现实时可见性

了解 Instana 如何帮助 Enento 更快地识别错误、降低现有延迟并提供对每个服务请求的实时可见性（无采样）。

 使用 Instana 优化正常运行时间

每年为客户促进超过 20 亿个文件传输，了解 Exavault 如何通过 Instana 将平均修复时间 (MTTR) 减少 56%。

 发现不明原因的低效率问题

绩效管理解决方案开发商 Rebendo 与 Instana 集成后，客户可以实时监控应用程序流程，运营更加流畅。
Instana 实践案例 改善患者结果

借助 Instana，Mayden 优化了其应用程序的性能、可靠性和安全性，帮助向英国超过 500 万患者提供心理健康服务。

 大幅缩短等待时间

了解 Dealerware 如何通过全新的非接触式交付体验消除瓶颈，将合同交付等待时间从 10 分钟缩短至几秒。

 实现雇主与员工的密切联系

招聘公司 Pathmotion 淘汰了 10% 的虚拟机，以维持最佳生产性能和正常运行时间，从而改善员工和客户的体验。

 为 6200 万读者提供新鲜内容

通过使用 Instana，容器化 CI/CD 工作流程可以自动实现可观察性，Leaf Group 因而节省了 66% 的监控成本，同时降低了等待时间、错误率和响应时间。

 实现无缝内容交付

PRISA 利用 Instana 主动识别和预防应用程序的性能问题，为 24 个国家或地区超过 2.36 亿唯一浏览器的受众提供服务。

实现房地产管理现代化

immocloud 是一个在线房地产管理解决方案，凭借 Instana 完全实现租户与业主之间的数字化流程，并在几秒钟内建立端到端的性能监控。

 支持国际语言学习

Altissia 是欧洲一家为超过 35 万名学生提供语言学课程的语言学习软件公司，该公司利用 Instana 来维持 99.8% 的应用程序正常运行时间。

供应全球电子产品

Conrad Electronic 凭借 Instana 获得容器化环境中的集成可观测性，同时监控超过 45 万件商品的全球多渠道销售。

Instana 帮助 eBay 公司达到新的高度

eBay 的土耳其子公司 GittiGidiyor 为 3300 万用户提供服务，并利用 Instana 实现全面可见性，因应黑色星期五期间增长近 5 倍的业务需求。

 无中断银行业务。通过全栈可见性实现。

了解 Starling 银行和 IBM 团队如何建立解决方案来跟踪该公司多租户环境中的活动，该环境包括分布在六个 Kubernetes 集群中的 2,000 个容器 Pod 以及 800 项服务。
Instana 为需要在几秒钟内进行运行状况和性能监控，但无需进行太多配置的企业提供了一种开箱即用的工作解决方案……即使使用新服务，我们也不必考虑需要哪些配置。只需运行 Instana 代理，便可以监控相关运行状况和性能。 Henning Pautsch immocloud 联合创始人兼首席技术官 immocloud 阅读成功案例 我们选择 Instana 有几个原因。该解决方案非常直观，可自动提供容器化应用程序所需的能见度。此外具备成本效益，成本仅为我们之前 APM 解决方案的三分之一。而且提供首屈一指的客服支持，是我见过的最佳服务。 Marcus Sengol 技术运营高级副总裁 (SVP) Leaf Group 阅读成功案例 只需进行一次性安装，该解决方案便会自动检测我们的应用程序。其他工具则需要更多的流程并更改 Docker 文件。现在，我们不需要这样做……我们掌握基础架构的概况……我可以看到我有哪些集群、资源使用情况……我可以在屏幕上迅速查看相关信息。 Oguz Yarimtepe 站点可靠性工程师 (SRE) 团队负责人 GittiGidiyor 阅读成功案例
采取后续步骤

利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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