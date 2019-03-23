借助 Instana，Mayden 优化了其应用程序的性能、可靠性和安全性，帮助向英国超过 500 万患者提供心理健康服务。
了解 Dealerware 如何通过全新的非接触式交付体验消除瓶颈，将合同交付等待时间从 10 分钟缩短至几秒。
招聘公司 Pathmotion 淘汰了 10% 的虚拟机，以维持最佳生产性能和正常运行时间，从而改善员工和客户的体验。
通过使用 Instana，容器化 CI/CD 工作流程可以自动实现可观察性，Leaf Group 因而节省了 66% 的监控成本，同时降低了等待时间、错误率和响应时间。
PRISA 利用 Instana 主动识别和预防应用程序的性能问题，为 24 个国家或地区超过 2.36 亿唯一浏览器的受众提供服务。
immocloud 是一个在线房地产管理解决方案，凭借 Instana 完全实现租户与业主之间的数字化流程，并在几秒钟内建立端到端的性能监控。
Altissia 是欧洲一家为超过 35 万名学生提供语言学课程的语言学习软件公司，该公司利用 Instana 来维持 99.8% 的应用程序正常运行时间。
Conrad Electronic 凭借 Instana 获得容器化环境中的集成可观测性，同时监控超过 45 万件商品的全球多渠道销售。
eBay 的土耳其子公司 GittiGidiyor 为 3300 万用户提供服务，并利用 Instana 实现全面可见性，因应黑色星期五期间增长近 5 倍的业务需求。
了解 Starling 银行和 IBM 团队如何建立解决方案来跟踪该公司多租户环境中的活动，该环境包括分布在六个 Kubernetes 集群中的 2,000 个容器 Pod 以及 800 项服务。