Instana 为需要在几秒钟内进行运行状况和性能监控，但无需进行太多配置的企业提供了一种开箱即用的工作解决方案……即使使用新服务，我们也不必考虑需要哪些配置。只需运行 Instana 代理，便可以监控相关运行状况和性能。 Henning Pautsch immocloud 联合创始人兼首席技术官 immocloud 阅读成功案例 我们选择 Instana 有几个原因。该解决方案非常直观，可自动提供容器化应用程序所需的能见度。此外具备成本效益，成本仅为我们之前 APM 解决方案的三分之一。而且提供首屈一指的客服支持，是我见过的最佳服务。 Marcus Sengol 技术运营高级副总裁 (SVP) Leaf Group 阅读成功案例 只需进行一次性安装，该解决方案便会自动检测我们的应用程序。其他工具则需要更多的流程并更改 Docker 文件。现在，我们不需要这样做……我们掌握基础架构的概况……我可以看到我有哪些集群、资源使用情况……我可以在屏幕上迅速查看相关信息。 Oguz Yarimtepe 站点可靠性工程师 (SRE) 团队负责人 GittiGidiyor 阅读成功案例