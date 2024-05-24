对于 Starling Bank 来说，保持 IT 系统正常运行是开展业务的核心。这家数字优先的银行完全在线运营，拥有 400 万个客户账户，客户可通过单一应用程序访问个人、企业、联名和多币种账户。任何停机都会造成巨大的时间、金钱和客户损失。

在监管严格、竞争激烈的金融服务行业，作为一家快速发展的企业，该银行必须能够快速有效地发现并解决其 IT 环境中的问题。为此，早在 2018 年，该银行就在寻求一种能够从头到尾追踪请求（例如新客户的信用卡请求）的方法。如果出现问题，银行希望能够快速识别原始请求，通过系统进行追踪，查明问题并进行修复。

