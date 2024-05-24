对于 Starling Bank 来说，保持 IT 系统正常运行是开展业务的核心。这家数字优先的银行完全在线运营，拥有 400 万个客户账户，客户可通过单一应用程序访问个人、企业、联名和多币种账户。任何停机都会造成巨大的时间、金钱和客户损失。
在监管严格、竞争激烈的金融服务行业，作为一家快速发展的企业，该银行必须能够快速有效地发现并解决其 IT 环境中的问题。为此，早在 2018 年，该银行就在寻求一种能够从头到尾追踪请求（例如新客户的信用卡请求）的方法。如果出现问题，银行希望能够快速识别原始请求，通过系统进行追踪，查明问题并进行修复。
Starling Bank 之所以选择 IBM Instana Observability，不仅因为其跟踪功能，还着眼于未来利用其强大的附加功能。该解决方案通过自动化的全栈可视性、一秒数据粒度和三秒错误通知提供事件预防功能。它的易用性使工程师和整个公司的其他人都能够查看、构建和调试自己的产品，从而加速创新。
在历时几个月的实施过程中，Starling Bank 和 IBM 团队建立了解决方案来跟踪公司多租户环境中的活动，其中包括分布在六个 Kubernetes 集群上的 2,000 个容器 Pod 以及 800 个服务。
随着该解决方案的成功实施，该银行的用户正在看到它带来的好处。Starling Bank 技术主管 Chris Skaaning 表示：“我们了解快速提供此类高速、高保真数据的难度。这是真正的增值。当我们的请求错误率较高时，该解决方案非常有助于找出问题所在。一位工程师最近说，他被跟踪图中的细节所震撼。”
该银行现在开始探索解决方案的其他功能。“我们引入 Instana 纯粹是为了追踪，但当新的部署完成后，我会用它来查看我们的 Kubernetes 基础架构。Skaaning 总结说："这比登录多个集群查看基础架构组件和命令行要容易得多。”
Starling Bank（ibm.com 外部链接）总部位于英国伦敦，是一家私人控股的数字优先银行。它成立于 2014 年，目前拥有 400 万客户和 3,000 多名员工。
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美国出品，2023 年 8 月。
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