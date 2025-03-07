Canal+ Télécom 采用 IBM Instana Observability 绘制其 IS 地图

Canal+ Télécom 在法国海外部门和地区拥有电信专业技术，是一家为个人、企业和公共机构提供互联网接入服务的综合运营商。

Canal+ Télécom 拥有自己的数据中心网络，对自身服务进行全天候监控，尤其是针对 B2B 客户。

“几年前，我们选择了传统的监控解决方案来监控我们的信息系统，但现在它已经不能完全满足我们当前对应用和服务映射的需求。”Canal+ Télécom 技术和运营部门监控工具经理 Raphaël Bourgeois 阐述道，



“随着容器化等新技术的出现，传统解决方案越来越不适用，甚至已经过时。”

面对这种情况，Canal+ Télécom 在寻求一种新工具，能够更好地映射信息系统资产，实时报告事件，并帮助识别所报告问题的原因。

“我们从 2007 年开始使用 IBM 解决方案，尤其是 Watson AIOps。我们已经了解 IBM Instana Observability，因此决定借助此工具推出 MVP。”

通过与 IBM 合作伙伴 Erica 的合作，这一流程得到了简化。Erica 自 2011 年以来一直协助 Canal+ Télécom 开展 IT 项目。

“我们的合作伙伴非常了解我们的需求，也知道应该与 IBM 的谁联系，以推动项目发展。”

