Canal+ Télécom 采用 IBM Instana Observability 绘制其 IS 地图

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Case Studies
CanalPlus Télécom
Canal+ Télécom 曾经的监控解决方案在信息系统映射、警报报告和事件源识别方面存在一些局限性。因此，公司要求 IBM 利用 IBM Instana Observability 推出 MVP（最简化可实施产品），以评估实际优势。
Canal+ Télécom 在法国海外部门和地区拥有电信专业技术，是一家为个人、企业和公共机构提供互联网接入服务的综合运营商。
Canal+ Télécom 拥有自己的数据中心网络，对自身服务进行全天候监控，尤其是针对 B2B 客户。
“几年前，我们选择了传统的监控解决方案来监控我们的信息系统，但现在它已经不能完全满足我们当前对应用和服务映射的需求。”Canal+ Télécom 技术和运营部门监控工具经理 Raphaël Bourgeois 阐述道，
“随着容器化等新技术的出现，传统解决方案越来越不适用，甚至已经过时。”
面对这种情况，Canal+ Télécom 在寻求一种新工具，能够更好地映射信息系统资产，实时报告事件，并帮助识别所报告问题的原因。
“我们从 2007 年开始使用 IBM 解决方案，尤其是 Watson AIOps。我们已经了解 IBM Instana Observability，因此决定借助此工具推出 MVP。”
通过与 IBM 合作伙伴 Erica 的合作，这一流程得到了简化。Erica 自 2011 年以来一直协助 Canal+ Télécom 开展 IT 项目。
“我们的合作伙伴非常了解我们的需求，也知道应该与 IBM 的谁联系，以推动项目发展。”
2023 年初，在获得 Canal+ 集团软件管理团队的批准后，Canal+ Télécom 决定启动 IBM Instana Observability 解决方案的实际测试。
Canal+ Télécom、IBM Client Engineering 和 Erica 团队参与了这项测试。
“这对我们来说是一种新方法。”Canal+ Télécom 技术和运营部门监控工具经理 Raphaël Bourgeois 谈道。
“得益于 IBM Client Engineering 团队的承诺和投资，以及他们与 IS 和 Canal+ Télécom 监控人员的合作，我们得以使用我们的数据，在我们的平台上实时测试该解决方案，从而评估其优势。项目于 2023 年 2 月至 3 月进行。”
演示重点关注三种使用案例：自动发现 IT 资源（自动发现）、识别事件原因（根本原因分析）和监控仪表板（业务活动监控）。MVP 的启动始于需求评估，然后是组建和部署团队，在每周的匹配会议期间联合创建解决方案，最后是回顾和技能转移阶段。
通过这次实际测试，Canal+ Télécom 团队评估了这款工具的适用性及其满足特定业务需求的能力。
“现在精确量化 IBM Instana Observability 解决方案的优势还为时过早。尽管如此，我们已经看到它自动发现服务的效率。该解决方案可提供深入的可见性：在事件发生期间，它可以深入挖掘以找出原因，甚至隔离出罪魁祸首的源代码”。
在 IBM 工程团队执行 POC 之后，Canal+ Télécom 选择部署 IBM Instana Observability，最初仅限于 100 个代理。
“POC 令人信服，从那时起，目标就是将其付诸实际行动。”Canal+ Télécom 技术和运营部门的监控工具经理 Raphaël Bourgeois 总结道。
“我们决定通过 Ansible 以自动化方式自行部署解决方案。我们将花费必要的时间来正确配置 IBM Instana Observability。重点将放在解决方案实施的质量和性能上。”
如有必要，团队将能够依靠合作伙伴 Erica 以及 IBM 的技术支持。
“我们已经开始使用该解决方案，并请 IBM 支持人员回答某些问题。在这方面，一切都进展顺利。IBM Instana Observability 已完美集成到编辑的支持流程中。”
2023 年进行的实际测试促成了 IBM Instana Observability 解决方案的采用和部署，并赢得了 Canal+ Télécom 团队的青睐，以至于公司正计划尝试其他 IBM 解决方案。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。