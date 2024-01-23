“我们的产品帮助英国国民健康服务 (NHS) 推进一项名为提高心理治疗可及性 (IAPT) 的计划，”Mayden 运营总监 Chris Eldridge 解释道。该公司的主要产品 iaptus 是英国领先的初级护理心理健康服务数字护理记录系统。
心理健康服务提供商能够借助 iaptus 跟踪患者的病史，包括他们何时转诊接受治疗、他们接受的治疗以及他们对治疗的反应。在更广泛的层面上，它可以帮助提供商了解治疗的效果以及哪里需要额外的资源才能让患者尽快获得治疗。
“服务依靠 iaptus 来管理和跟踪患者转诊、等待时间和结果，并根据等待时间目标等 KPI 监控其绩效，并提交报告所需的数据，”Eldridge 解释道。Mayden 的数据服务团队日夜监控系统的性能，当事件确实发生时，他们需要快速了解到底出了什么问题。Mayden 通过在整个开发流程中集成更多性能监控来主动提高应用程序的可靠性。这一点尤其重要，因为虽然许多医疗保健 IT 提供商每 3-6 个月更新一次软件，但 iaptus 的更新频率高达每周 4 次。
Mayden 的 iaptus 应用程序帮助为英国超过 500 万患者提供心理健康服务
Mayden 将 Instana® 应用于 iaptus 系统以优化性能、可靠性和安全性
自 2008 年以来，iaptus 一直是一个基于网络的解决方案。Mayden 于 2018 年开始将系统迁移到私有云。此举的结果是，团队对系统体系结构及其所依赖的解决方案进行了重大更改。
此前，Mayden 的性能监控解决方案在查看底层硬件基础设施、内存、CPU 和磁盘使用情况方面做得很好。但是 Mayden 需要提高对软件本身性能的可视性。Mayden 希望在整个开发流程中都能访问这些信息，这样公司就可以确保软件在频繁的发布周期中保持安全、可靠和高效。
“我们正在寻找能够帮助我们以非常高的分辨率了解解决方案性能的东西，”Eldridge 说道，“我们希望能够逐秒看到可能出于各种原因存在的高峰和低谷。”Eldridge 强调说，每分钟对关键信息进行采样还不够好。
第二个非常重要的要求是数据隐私。“我们拥有大量非常敏感的心理健康数据值得信赖，”Eldridge 说道。Mayden 希望有一个专门位于公司基础设施之外且基于云的监控解决方案。这需要对日志记录系统监控的数据进行详细控制。
易用性也是一个重要因素。Eldridge 解释说，该团队在选择 IBM® Observability by Instana 之前尝试了 New Relic 等多家供应商。其中一些提供了大量的数据，但分析这些数据本身就面临着挑战。“我们对 Instana 内置的 AI 技术特别感兴趣，它可以帮助我们更好地解释信息并引导我们到达最可能感兴趣的领域。”
“提供卓越的客户服务对我们来说非常重要，”Eldridge 说道，“我们希望供应商提供同样水平的服务。当我们第一次开始与 Instana 合作时，我们获得的支持水平让我们深受鼓舞。”
在安装过程开始时，Mayden 必须确保不会无意中收集患者数据亦不会将其发送到监控系统。其他提供商在这方面提供的支持少于 Instana 团队。“我们从 Instana 那里获得了一些非常重要的支持，”Eldridge 回忆道，“不仅仅是帮助台，还有与 Instana 技术团队的电话和 Slack 对话，这是我们在与其他提供商合作中没有体验到的。因此，Mayden 可以相信 Instana 拥有一支强大的技术支持团队，他们与我们密切合作并了解我们的要求。”
此外，Eldridge 解释道：“随着 iaptus 的发展，我们改变了体系结构，它已成为一个复杂的软件。Instana 直观地向您显示网络。我想每个人看到这一点都会感到非常惊喜。只需点击几下，Instana 就可以获得其运行的物理和逻辑环境的图片，无需系统团队或开发人员进行任何输入。”
团队了解 Instana 如何与 Mayden 的体系结构和基础设施配合使用后，安装流程就会很快。“我们预计需要几周的时间才能从中获取任何数据，”Eldridge 说道，“实际上，我们能够在几天内显示数据和使用信息。”
受保护的环境还意味着获取软件更新可能面临一项挑战。但是，正如 Eldridge 所解释的那样，“我们了解了随着云托管规模的扩大而推出新集群的过程，它就一直是并将继续是一个非常简单的过程。”
“我们已经能够更多地了解我们的软件在某些场景下的表现，以及软件的哪些部分需要再次检查，”Eldridge 说道，“我们的团队可以在需要时进行访问，因此如果出现任何问题，他们就可以查询可能需要调查的区域。”
尽管如此，Mayden 仍处于与 Instana 合作旅程的初始阶段。他表示，未来 6-12 个月的计划是扩大 Instana 的使用范围，并磨练团队成员在应用程序性能监控方面的总体技能。目标是在整个开发流程中集成性能监控，并致力于不断提高 iaptus 应用程序的可靠性。
Mayden（ibm.com 外部链接）总部位于英国巴斯，它创建的数字技术可以改变临床医生和患者实现的可能性。其 iaptus 系统是英国领先的心理治疗数字护理记录系统。
Instana 是一家 IBM 旗下公司，它提供 Enterprise Observability Platform，该平台能够对运行复杂、现代、云原生应用程序的企业进行自动化应用程序性能监控，无论这些应用程序驻留在何处（本地或公共云和私有云中），包括移动设备或 IBM Z® 大型计算机。
利用 Instana 配备 AI 技术的发现功能，洞悉混合应用程序内部的深层次上下文依赖关系，自如掌控现代化混合应用程序。Instana 还提供对开发流水线的可视化管理，有助于实现闭环运行的 DevOps 自动化。
对于希望优化应用程序性能、进行创新以及减少风险的客户，这些功能可以提供所需的、切实可行的反馈详情，从而帮助 DevOps 团队提高效率，增加软件交付流水线的价值，同时达成他们的服务与业务级别目标。
如需了解更多信息，请访问 instana.com。
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2021 年 7 月在美国制作。
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