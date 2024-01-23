自 2008 年以来，iaptus 一直是一个基于网络的解决方案。Mayden 于 2018 年开始将系统迁移到私有云。此举的结果是，团队对系统体系结构及其所依赖的解决方案进行了重大更改。

此前，Mayden 的性能监控解决方案在查看底层硬件基础设施、内存、CPU 和磁盘使用情况方面做得很好。但是 Mayden 需要提高对软件本身性能的可视性。Mayden 希望在整个开发流程中都能访问这些信息，这样公司就可以确保软件在频繁的发布周期中保持安全、可靠和高效。

“我们正在寻找能够帮助我们以非常高的分辨率了解解决方案性能的东西，”Eldridge 说道，“我们希望能够逐秒看到可能出于各种原因存在的高峰和低谷。”Eldridge 强调说，每分钟对关键信息进行采样还不够好。

第二个非常重要的要求是数据隐私。“我们拥有大量非常敏感的心理健康数据值得信赖，”Eldridge 说道。Mayden 希望有一个专门位于公司基础设施之外且基于云的监控解决方案。这需要对日志记录系统监控的数据进行详细控制。

易用性也是一个重要因素。Eldridge 解释说，该团队在选择 IBM® Observability by Instana 之前尝试了 New Relic 等多家供应商。其中一些提供了大量的数据，但分析这些数据本身就面临着挑战。“我们对 Instana 内置的 AI 技术特别感兴趣，它可以帮助我们更好地解释信息并引导我们到达最可能感兴趣的领域。”