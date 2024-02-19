2021 年底，Crédit Mutuel Arkéa IT 部门考虑更新其许可证即将到期的应用性能管理 (APM) 解决方案。为此，它需要一个能覆盖公司整个信息系统以及部分子公司信息系统的 APM 工具。

Crédit Mutuel Arkéa 希望将其 APM 系统用作开发与运营团队的联合解决方案，从而促进这两个团队之间的协作，而这两个团队共负责约 1,200 名用户。

“我们的 APM 旨在服务三种受众”，Crédit Mutuel Arkéa 的 PaaS 服务经理 Guillaume Pape 解释道。“开发人员 (Dev) 是该解决方案的初始客户。他们在代码投入生产环境之前会先进行使用，从而确保其不会导致性能方面的错误；同时，他们还会在代码提交到生产环境之后进行使用，以便监控应用程序和报告事故单。”

Pape 表示，第二个受众便是运营团队 (Ops)。“他们会利用该工具的监控和警报功能来自动监控应用程序。由于他们习惯于高水平的自动化监控，因而眼下我们正在串联其工作流程，以便将 APM 连接到他们的监控工具以及现有的自动修复机制。”

他继续说道：“最后，第三个受众则是业务团队成员，他们可利用各种业务指标来监控发放的贷款数量、衡量活动的有效性等等。”