2021 年底，Crédit Mutuel Arkéa IT 部门考虑更新其许可证即将到期的应用性能管理 (APM) 解决方案。为此，它需要一个能覆盖公司整个信息系统以及部分子公司信息系统的 APM 工具。
Crédit Mutuel Arkéa 希望将其 APM 系统用作开发与运营团队的联合解决方案，从而促进这两个团队之间的协作，而这两个团队共负责约 1,200 名用户。
“我们的 APM 旨在服务三种受众”，Crédit Mutuel Arkéa 的 PaaS 服务经理 Guillaume Pape 解释道。“开发人员 (Dev) 是该解决方案的初始客户。他们在代码投入生产环境之前会先进行使用，从而确保其不会导致性能方面的错误；同时，他们还会在代码提交到生产环境之后进行使用，以便监控应用程序和报告事故单。”
Pape 表示，第二个受众便是运营团队 (Ops)。“他们会利用该工具的监控和警报功能来自动监控应用程序。由于他们习惯于高水平的自动化监控，因而眼下我们正在串联其工作流程，以便将 APM 连接到他们的监控工具以及现有的自动修复机制。”
他继续说道：“最后，第三个受众则是业务团队成员，他们可利用各种业务指标来监控发放的贷款数量、衡量活动的有效性等等。”
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IBM Instana Observability 监控着 14,000 个应用程序实例的运行情况。
APM 的使用量从每天仅 20 个连接猛增到每周 275 个用户，而这些用户每天会建立数百个连接。
Crédit Mutuel Arkéa 决定用新一代可观察性解决方案 IBM Instana Observability 替换其 APM 工具。“此工作始于 2022 年 3 月，并计划在 2022 年底前完成该项目”，Pape 总结道。由于 Crédit Mutuel Arkéa IT 部门致力于保持对其所使用技术的控制，因此它在内部完成了 IBM Instana Observability 迁移项目的管理。
“IBM Instana Observability 这个工具在设置和使用方面都非常简单”，Pape 解释道。“该项目在推进期间没有遇到任何重大问题，而在 Instana 团队的支持下，我们也得以独立实施该项目。从 PoC 阶段开始，我们先在 IT 部门内部署了预试点，然后才继续为每个职能部门部署试点。与此同时，我们还在 IBM 的帮助下对员工运行和使用该解决方案开展了培训。”
此工作完成后，该工具便已部署到三个环境中：生产、验收测试和验证。而对于 Ops，他们的解决方案则仍需连接到自己的 IBM 监管工具。最后，各业务团队着手启动重大基础工作，从而确保它们能建立起利用 IBM Instana Observability 等解决方案所需的指标驱动式文化。
此外，IBM Instana Observability 解决方案还有助于降低 Crédit Mutuel Arkéa 的 IT 基础设施对环境造成的影响：“IBM Instana Observability 为我们提供了有关应用程序负载的新奇数据。这样一来，我们便可更好地了解自身的 IS；而从长远来看，则有可能改进我们应用程序实例的维度”，Pape 说道。
“我们之前的 APM 工具并未得到充分利用”，Pape 回忆道。“IBM Instana Observability 是一个好用得多的解决方案，同时它还具有现代化的用户界面。它的上马速度堪称电光火石。以前，我们每天的连接上限约为 20 个，而现在每周则约有 275 个用户访问 IBM Instana Observability；也就是说，每天会有数百个连接。”
Crédit Mutuel Arkéa IT 部门成功地使应用程序性能成为其所有团队的核心关注点，同时还让开发与运营之间的沟通更为顺畅。在 IBM Instana Observability 上轻松设置警报并连接到内部团队聊天也推动了该解决方案的成功。
此外，IBM Instana Observability 的采用还提高了应用程序稳定性。“IBM Instana Observability 提供了有关可交付成果质量的具体、可靠指标，从而可让我们将更符合我们质量要求的代码投入生产环境。检测到问题时，我们便可通过它查明问题根源，从而简化开发人员的工作”，Pape 说道。
Crédit Mutuel Arkéa IT 团队面临的下一挑战是确保各业务团队能顺利采用该解决方案。“我们的首要任务是关注开发和运营，但我们相信 IBM Instana Observability 还可通过为业务团队提供实用的生产指标来为其带来附加价值。我们已与某些团队建立试点，并向其提供根据 IBM Instana Observability 提供的技术测量方法来设计的业务洞察仪表板”。Pape 指出。
Crédit Mutuel Arkéa（ibm.com 外部链接）是一家互助银行集团。该集团既是一个在布列塔尼和法国西南部拥有巨大影响力的区域性参与者，同时又是旗下拥有 Fortuneo Banque、Financo 和 Leetchi 等众多子公司的国际参与者。Crédit Mutuel Arkéa 拥有 11,000 多名员工，总营业额超过 25 亿欧元。
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美国生产，2023 年 5 月。
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