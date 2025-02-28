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Case Studies

neoleap

 通过敏捷集成实现数字支付的创新
neoleap 和 IBM
一台手机正在使用 neoleap 应用程序和设备
对集成、安全的数字产品和服务的需求不断增长

沙特阿拉伯的经济一直高度依赖石油收入，因此容易受到石油市场波动影响。该国已经开始以数字化转型为核心，寻求经济多元化发展。

数字化转型是沙特阿拉伯转型战略的基础，确保未来经济增长和全球竞争力。根据统计总局的数据，数字经济对国家或地区 GDP 的贡献为 14％。随着越来越多的人在网上生活、娱乐、购物和工作，这种数字化推动符合国家或地区和全球趋势，即世界更加互联互通、技术更加先进。

电子支付的使用增加是推动数字经济兴起的其中一个因素。沙特社会年轻化且移动设备优先，正在摆脱日常交易依赖现金的传统，转而青睐数字银行。

向无现金交易转变并非最近才出现的现象。在新冠疫情爆发之前，这已经成为常态，2019 年 2 月至 2020 年 1 月期间，无现金交易的采用率飙升至 70% 以上。然后，疫情加剧了这一趋势，导致数字支付在 2020 年增长了 75%，而现金提取在 2020 年下降了三分之一。疫情过后，数字支付的使用没有减少，并且不断壮大。沙特中央银行 (SAMA) 最近宣布，2023 年零售消费电子支付已达到零售支付总额的 70%，高于 2022 年的 62%。

因此，对集成、安全的数字产品和服务的需求不断增加，以满足消费者和企业在各个接触点的需求，例如：

  •  数字钱包 
  • 支付网关
  • 销售点系统 
  • 跨境支付
  • 嵌入式金融 
  • 开放银行
  • 金融科技解决方案

借着这一市场机遇的东风，neoleap 于 2021 年成立。neoleap 是 Alrajhi Bank（全球最大的伊斯兰银行之一，也是中东和沙特阿拉伯最大的银行之一）的子公司，旨在通过提供创新、安全的支付解决方案来增强数字金融的包容性，也是该银行提供开放银行服务的基石。自成立以来，它已成为沙特阿拉伯著名的数字支付公司。

neoleap 深知，为了满足该国对数字支付日益增长的需求，创新势在必行。在进行全面的效率分析之后，该公司确定需要构建敏捷集成平台或信用卡中间件。

我们的系统必须可靠、可用且安全。我们的支付流程出现任何中断，都会被视为全国性的威胁，因此，我们的系统升级是具体而有针对性的。 – neoleap 发言人
开拓新型解决方案

neoleap 了解开发过程的敏感性，咨询了内部主要利益相关者，并采用了混合云方法和云原生开发方式。这一战略方向确保了全新项目的执行，同时满足了关键业务需求。

选择这条路线，目标是确保在开发过程中，业务运营继续提供服务并满足不断变化的客户需求。其次，该公司希望缩短新产品上市时间，让 neoleap 能够在竞争激烈、对价格敏感的金融科技市场中占据战略地位。第三，该公司需要在整个开发过程中与 SAMA 和沙特阿拉伯其他法规的要求保持一致。最后，该公司必须增强其生态系统的稳定性和敏捷性，将 neoleap 定位成一个综合性金融科技平台，为商家和客户提供卓越的用户体验。

为了实现上述目标，neoleap 优先处理的事项是确定支持这一转型计划所需的关键功能和系统。neoleap 秉承其勇于开拓的精神和崇尚协作的本质，与 IBM 合作——IBM 是其技术合作伙伴，自该公司成立以来一直陪伴其发展。这两个组织共同开发了一套全面的创新方法，帮助确保 neoleap 新产品的开发和部署取得成功。

“成功开发和部署 neoleap 的平台，是维持和扩大 neoleap 与 Alrajhi Bank 市场份额的当务之急。选择 IBM 作为我们的战略合作伙伴，是因为其可靠、强大的混合云解决方案，以及与各种规模的金融服务提供商合作的丰富体验。”neoleap 的发言人表示。

经过广泛的评估和咨询，neoleap 利用 IBM Cloud Pak for Integration（包括 IBM App ConnectIBM® API Connect）以及 Red Hat OpenShift 平台来启动平台开发。这些解决方案使用预先集成的数据、AI 自动化和安全功能。该软件提供了全面、统一的混合云平台体验，使业务团队和 IT 团队能够在 neoleap 的 IT 基础设施中构建信用卡中间件。

neoleap 的中间件使用 IBM App Connect 的应用集成功能，在开发过程中提供更大的灵活性、可移植性和可扩展性。这些解决方案还包括强大的 API 管理功能，使用 IBM API Connect 与其他系统（例如支付网关和欺诈检测服务）进行安全整合，有助于确保 neoleap 本地和云环境之间的无缝运营。内置的安全功能和合规管理工具帮助 neoleap 自始至终遵守行业标准。

此外，neoleap 还推出了 IBM Instana Observability，该系统目前在较低的环境中运行，用于持续监控和分析。此外，该团队还在认真考虑利用 IBM Instana Observability 作为首选企业可观察性解决方案，以便对部署后的应用程序性能提供洞察分析，并提供主动管理和快速问题解决。
通过技术创新拓展业务运营

neoleap 的技术团队成功部署了其敏捷整合平台，而没有对支付系统、消费者钱包或整体业务运营造成任何干扰。自部署以来，公司的业务能力和产品显著提升。

继成功完成绿地实施项目之后，所实现一个重要里程碑就是将卡处理职责从 Alrajhi Bank 转移到 neoleap。这一转变为商家推出开创性的企业对企业 (B2B) 钱包铺平了道路。该钱包仅用了创纪录的 7 个月就完成了开发，使商家能够在 60 秒内完成注册，而最接近的数字支付竞争对手则可能需要 3 到 7 分钟。neoleap 在品牌销售点 (POS) 设备的市场份额现已超过 40%，简化了商家与沙特国家数字支付系统的整合。该钱包可在多个平台上使用，包括网络浏览器、移动设备和平板电脑，体现了 neoleap 对可访问性和用户便利性的承诺。

“开发过程彻底改变了我们的游戏规则。作为一家相对年轻的数字公司，且并非早期进入数字支付市场的公司，我们通过提供符合沙特趋势、高性价比的数字优先产品和服务，赶上并超越了竞争对手。由于我们的敏捷集成平台是基于 IBM Cloud Pak for Integration 和 Red Hat OpenShift 构建的，因此我们可以每两周进行一次持续的系统改进，无需停机时间，从而增强整体用户体验并确保合规性。之所以能做到这一点，是因为成功建立了 DevSecOps 流程，使我们能够完全自动化开发和部署 IBM Cloud Pak for Integration 和 Red Hat OpenShift 的服务，”neoleap 发言人解释道。

商家钱包的推出使商家客户受益匪浅。它为国际支付提供了途径，也为工资和金融交易提供了新渠道。此外，它还加强了与 Alrajhi Bank Group 内姊妹公司（包括外部第三方）的整合，使用 IBM 混合云技术为客户提供更加无缝、安全的开放银行体验。neoleap 还通过在中东的跨境服务进行国际扩张，并计划扩展到该地区之外。
neoleap 徽标
关于 neoleap

neoleap（ibm.com 外部链接）提供了一站式服务，能够满足企业的所有财务解决方案需求，包括创建数字钱包，以及接收和管理销售额与收入。此外，企业可以订购值得信赖的 neoleap 产品，例如销售点、SoftPOS、支付网关、企业卡等。使用 neoleap，您可以随时随地管理企业财务，操作非常方便。

 

 解决方案组件 IBM Cloud Pak for Integration IBM API Connect IBM App Connect Red Hat OpenShift IBM Instana Observability
IBM Cloud Pak for Integration

将应用程序、服务和数据与最全面的集成软件解决方案 IBM Cloud Pak for Integration 平台相连接。

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法律信息

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Red Hat 和 OpenShift 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。