沙特阿拉伯的经济一直高度依赖石油收入，因此容易受到石油市场波动影响。该国已经开始以数字化转型为核心，寻求经济多元化发展。

数字化转型是沙特阿拉伯转型战略的基础，确保未来经济增长和全球竞争力。根据统计总局的数据，数字经济对国家或地区 GDP 的贡献为 14％。随着越来越多的人在网上生活、娱乐、购物和工作，这种数字化推动符合国家或地区和全球趋势，即世界更加互联互通、技术更加先进。

电子支付的使用增加是推动数字经济兴起的其中一个因素。沙特社会年轻化且移动设备优先，正在摆脱日常交易依赖现金的传统，转而青睐数字银行。

向无现金交易转变并非最近才出现的现象。在新冠疫情爆发之前，这已经成为常态，2019 年 2 月至 2020 年 1 月期间，无现金交易的采用率飙升至 70% 以上。然后，疫情加剧了这一趋势，导致数字支付在 2020 年增长了 75%，而现金提取在 2020 年下降了三分之一。疫情过后，数字支付的使用没有减少，并且不断壮大。沙特中央银行 (SAMA) 最近宣布，2023 年零售消费电子支付已达到零售支付总额的 70%，高于 2022 年的 62%。

因此，对集成、安全的数字产品和服务的需求不断增加，以满足消费者和企业在各个接触点的需求，例如：

数字钱包

支付网关

销售点系统

跨境支付

嵌入式金融

开放银行

金融科技解决方案

借着这一市场机遇的东风，neoleap 于 2021 年成立。neoleap 是 Alrajhi Bank（全球最大的伊斯兰银行之一，也是中东和沙特阿拉伯最大的银行之一）的子公司，旨在通过提供创新、安全的支付解决方案来增强数字金融的包容性，也是该银行提供开放银行服务的基石。自成立以来，它已成为沙特阿拉伯著名的数字支付公司。

neoleap 深知，为了满足该国对数字支付日益增长的需求，创新势在必行。在进行全面的效率分析之后，该公司确定需要构建敏捷集成平台或信用卡中间件。