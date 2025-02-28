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Case Studies
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沙特阿拉伯的经济一直高度依赖石油收入，因此容易受到石油市场波动影响。该国已经开始以数字化转型为核心，寻求经济多元化发展。
数字化转型是沙特阿拉伯转型战略的基础，确保未来经济增长和全球竞争力。根据统计总局的数据，数字经济对国家或地区 GDP 的贡献为 14％。随着越来越多的人在网上生活、娱乐、购物和工作，这种数字化推动符合国家或地区和全球趋势，即世界更加互联互通、技术更加先进。
电子支付的使用增加是推动数字经济兴起的其中一个因素。沙特社会年轻化且移动设备优先，正在摆脱日常交易依赖现金的传统，转而青睐数字银行。
向无现金交易转变并非最近才出现的现象。在新冠疫情爆发之前，这已经成为常态，2019 年 2 月至 2020 年 1 月期间，无现金交易的采用率飙升至 70% 以上。然后，疫情加剧了这一趋势，导致数字支付在 2020 年增长了 75%，而现金提取在 2020 年下降了三分之一。疫情过后，数字支付的使用没有减少，并且不断壮大。沙特中央银行 (SAMA) 最近宣布，2023 年零售消费电子支付已达到零售支付总额的 70%，高于 2022 年的 62%。
因此，对集成、安全的数字产品和服务的需求不断增加，以满足消费者和企业在各个接触点的需求，例如：
借着这一市场机遇的东风，neoleap 于 2021 年成立。neoleap 是 Alrajhi Bank（全球最大的伊斯兰银行之一，也是中东和沙特阿拉伯最大的银行之一）的子公司，旨在通过提供创新、安全的支付解决方案来增强数字金融的包容性，也是该银行提供开放银行服务的基石。自成立以来，它已成为沙特阿拉伯著名的数字支付公司。
neoleap 深知，为了满足该国对数字支付日益增长的需求，创新势在必行。在进行全面的效率分析之后，该公司确定需要构建敏捷集成平台或信用卡中间件。
neoleap 了解开发过程的敏感性，咨询了内部主要利益相关者，并采用了混合云方法和云原生开发方式。这一战略方向确保了全新项目的执行，同时满足了关键业务需求。
选择这条路线，目标是确保在开发过程中，业务运营继续提供服务并满足不断变化的客户需求。其次，该公司希望缩短新产品上市时间，让 neoleap 能够在竞争激烈、对价格敏感的金融科技市场中占据战略地位。第三，该公司需要在整个开发过程中与 SAMA 和沙特阿拉伯其他法规的要求保持一致。最后，该公司必须增强其生态系统的稳定性和敏捷性，将 neoleap 定位成一个综合性金融科技平台，为商家和客户提供卓越的用户体验。
为了实现上述目标，neoleap 优先处理的事项是确定支持这一转型计划所需的关键功能和系统。neoleap 秉承其勇于开拓的精神和崇尚协作的本质，与 IBM 合作——IBM 是其技术合作伙伴，自该公司成立以来一直陪伴其发展。这两个组织共同开发了一套全面的创新方法，帮助确保 neoleap 新产品的开发和部署取得成功。
“成功开发和部署 neoleap 的平台，是维持和扩大 neoleap 与 Alrajhi Bank 市场份额的当务之急。选择 IBM 作为我们的战略合作伙伴，是因为其可靠、强大的混合云解决方案，以及与各种规模的金融服务提供商合作的丰富体验。”neoleap 的发言人表示。
经过广泛的评估和咨询，neoleap 利用 IBM Cloud Pak for Integration（包括 IBM App Connect 和 IBM® API Connect）以及 Red Hat OpenShift 平台来启动平台开发。这些解决方案使用预先集成的数据、AI 自动化和安全功能。该软件提供了全面、统一的混合云平台体验，使业务团队和 IT 团队能够在 neoleap 的 IT 基础设施中构建信用卡中间件。
neoleap 的中间件使用 IBM App Connect 的应用集成功能，在开发过程中提供更大的灵活性、可移植性和可扩展性。这些解决方案还包括强大的 API 管理功能，使用 IBM API Connect 与其他系统（例如支付网关和欺诈检测服务）进行安全整合，有助于确保 neoleap 本地和云环境之间的无缝运营。内置的安全功能和合规管理工具帮助 neoleap 自始至终遵守行业标准。
此外，neoleap 还推出了 IBM Instana Observability，该系统目前在较低的环境中运行，用于持续监控和分析。此外，该团队还在认真考虑利用 IBM Instana Observability 作为首选企业可观察性解决方案，以便对部署后的应用程序性能提供洞察分析，并提供主动管理和快速问题解决。
neoleap 的技术团队成功部署了其敏捷整合平台，而没有对支付系统、消费者钱包或整体业务运营造成任何干扰。自部署以来，公司的业务能力和产品显著提升。
继成功完成绿地实施项目之后，所实现一个重要里程碑就是将卡处理职责从 Alrajhi Bank 转移到 neoleap。这一转变为商家推出开创性的企业对企业 (B2B) 钱包铺平了道路。该钱包仅用了创纪录的 7 个月就完成了开发，使商家能够在 60 秒内完成注册，而最接近的数字支付竞争对手则可能需要 3 到 7 分钟。neoleap 在品牌销售点 (POS) 设备的市场份额现已超过 40%，简化了商家与沙特国家数字支付系统的整合。该钱包可在多个平台上使用，包括网络浏览器、移动设备和平板电脑，体现了 neoleap 对可访问性和用户便利性的承诺。
“开发过程彻底改变了我们的游戏规则。作为一家相对年轻的数字公司，且并非早期进入数字支付市场的公司，我们通过提供符合沙特趋势、高性价比的数字优先产品和服务，赶上并超越了竞争对手。由于我们的敏捷集成平台是基于 IBM Cloud Pak for Integration 和 Red Hat OpenShift 构建的，因此我们可以每两周进行一次持续的系统改进，无需停机时间，从而增强整体用户体验并确保合规性。之所以能做到这一点，是因为成功建立了 DevSecOps 流程，使我们能够完全自动化开发和部署 IBM Cloud Pak for Integration 和 Red Hat OpenShift 的服务，”neoleap 发言人解释道。
商家钱包的推出使商家客户受益匪浅。它为国际支付提供了途径，也为工资和金融交易提供了新渠道。此外，它还加强了与 Alrajhi Bank Group 内姊妹公司（包括外部第三方）的整合，使用 IBM 混合云技术为客户提供更加无缝、安全的开放银行体验。neoleap 还通过在中东的跨境服务进行国际扩张，并计划扩展到该地区之外。
neoleap（ibm.com 外部链接）提供了一站式服务，能够满足企业的所有财务解决方案需求，包括创建数字钱包，以及接收和管理销售额与收入。此外，企业可以订购值得信赖的 neoleap 产品，例如销售点、SoftPOS、支付网关、企业卡等。使用 neoleap，您可以随时随地管理企业财务，操作非常方便。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。