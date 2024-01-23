Leaf Group 的 TechOps 团队负责在公司内部构建和维护支持基础架构平台，其最终目的是使开发人员和产品团队能完全专注于为其品牌打造尽可能好的读者体验。

Leaf Group 技术运营高级副总裁 (SVP) Marcus Sengol 表示：“我们的业务正在不断增长，因此需要确保我们的环境和流程能够自动扩展来适应这一增长。

Sengol 补充道：“我们已有旧的基础架构，同时通过配置管理来尽可能实现自动化。”“但是我们发现，部署时还是有太多手动步骤，因此需要 DevOps 人员与开发人员保持同步，从而确保一切都能顺利部署。”