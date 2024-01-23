Leaf Group 在互联网上构建并运营着一些最受欢迎的生活方式站点和市场网站，其中包括 Livestrong.com、eHow、Well+Good 和 Saatchi Art。其站点每月的独立浏览量超过 6,200 万。
Leaf Group 的使命是提供引人入胜的在线体验，促进创作者与受众之间的社区营造。此举意味着需大规模保持多个网站的响应度和可靠性，同时又不失对创新设计的关注。
该集团最近对其应用程序进行了容器化改造以提升敏捷性，并将 IBM® Observability by Instana® 集成到其部署流水线中，从而可让开发团队在构建和部署的各个阶段确保性能，优化其技术堆栈，并节省更多时间来进行创新。
Leaf Group 的监控成本降低了 66%
该解决方案降低了错误率、响应时间和等待时间
Leaf Group 的 TechOps 团队负责在公司内部构建和维护支持基础架构平台，其最终目的是使开发人员和产品团队能完全专注于为其品牌打造尽可能好的读者体验。
Leaf Group 技术运营高级副总裁 (SVP) Marcus Sengol 表示：“我们的业务正在不断增长，因此需要确保我们的环境和流程能够自动扩展来适应这一增长。
Sengol 补充道：“我们已有旧的基础架构，同时通过配置管理来尽可能实现自动化。”“但是我们发现，部署时还是有太多手动步骤，因此需要 DevOps 人员与开发人员保持同步，从而确保一切都能顺利部署。”
考虑到自动化，Leaf Group 决定转而使用容器。
在从传统工作负载过渡到容器化工作负载的过程中，TechOps 团队发现其原有的应用性能管理 (APM) 解决方案无法提供所需的自动化和可见性水平，难以应对容器、微服务和 Kubernetes 所带来的复杂性。Sengol 解释道：“我们之前根本没有对容器的支持。”“基本上，我们都必须对它们看待容器的方式进行转换，就好像它是服务器一样，但这一转换的效果却差强人意。”
为了寻找一种能自动监控并与新的容器化 CI/CD 工作流程速度相匹配的新解决方案，Leaf Group 的六个开发团队参与了 Instana 与 Datadog 之间的竞赛——Instana 最终成为赢家。
Sengol 说道：“我们选择 Instana 有几个原因。”“该解决方案非常直观，可自动提供容器化应用程序所需的能见度。此外它还具备成本效益，成本仅为我们之前 APM 解决方案的三分之一。而且提供首屈一指的客户支持，是我见过的最佳服务。”
如今，Leaf Group 利用 Instana 来自动执行分布式跟踪和根本原因分析，并跟踪网站速度、页面加载时间、等待时间和日志，同时通过自动化在扩展业务方面取得了长足进步。
通过使用 Instana 来自动实现可观察性，Leaf Group 节省了 66% 的监控成本，同时降低了等待时间、错误率和响应时间。
Sengol 表示：“在实施 Instana 之后，我们对以前从未见过的事情有了了解。”“Instana 使我们能够非常轻松地深入研究每个主要 KPI 和度量标准，这让我们能够优化自有堆栈的不同部分，并找到性能问题。我们已根据这些度量标准进行改进，而且直到今天也是如此。”
Leaf Group（链接位于 ibm.com 以外）运营着各种由创作者驱动的网站和在线市场，主要针对健康、保健以及家居装饰等热门生活方式类别。该公司成立于 2006 年，总部位于加州圣莫尼卡。
关于 IBM 旗下公司 Instana
IBM 旗下公司 Instana 为运营各类复杂的现代化云原生应用程序的企业提供企业可观察性平台（已配备多项自动化应用程序性能监控功能）；无论企业的这些应用程序是位于本地、公有云或私有云，其中包括移动设备或 IBM Z® 大型计算机等，本平台均可适用。
利用 Instana 配备 AI 技术的发现功能，洞悉混合应用程序内部的深层次上下文依赖关系，自如掌控现代化混合应用程序。Instana 还提供对开发流水线的可视化管理，有助于实现闭环运行的 DevOps 自动化。
对于希望优化应用程序性能、进行创新以及减少风险的客户，这些功能可以提供所需的、切实可行的反馈详情，从而帮助 DevOps 团队提高效率，增加软件交付流水线的价值，同时达成他们的服务与业务级别目标。
如需了解更多信息，请访问 instana.com。
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2021 年 11 月在美国制作。
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