Carey International, Inc. 是高端地面交通行业的一个著名品牌，自 20 世纪 20 年代以来一直致力于重新定义豪华旅行。该品牌庞大的运营网络由遍布全球 400 个城市的子公司、特许经营商和联营合作伙伴组成。2022 年，该公司在 69 个国家或地区创下了惊人的 55 万次旅行记录，集中式预订、计费、客户服务和活动管理系统组成了复杂的运营骨干，需要持续的正常运行时间和安全性。然而，陈旧的传统系统面临着现代化压力，促使 Carey 踏上了应用现代化的转型之旅。

Carey 的传统系统横跨多个传统平台，包括 IBM® WebSphere Application Server Network Deployment、Red Hat® JBoss® Enterprise Application Platform 和 Oracle Database，在面对无数运营挑战时，它们开始不堪重负，因为客户要求提高安全性、需要高可用性服务，而且成本不断上升，而维护这些老旧技术所需的专业技能又使这些问题进一步加剧。转折点在于，该公司意识到，如果不承担重大的运营风险和不可预见的开支，系统就无法跟上迅速变化的数字环境。