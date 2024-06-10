Carey International, Inc. 是高端地面交通行业的一个著名品牌，自 20 世纪 20 年代以来一直致力于重新定义豪华旅行。该品牌庞大的运营网络由遍布全球 400 个城市的子公司、特许经营商和联营合作伙伴组成。2022 年，该公司在 69 个国家或地区创下了惊人的 55 万次旅行记录，集中式预订、计费、客户服务和活动管理系统组成了复杂的运营骨干，需要持续的正常运行时间和安全性。然而，陈旧的传统系统面临着现代化压力，促使 Carey 踏上了应用现代化的转型之旅。
Carey 的传统系统横跨多个传统平台，包括 IBM® WebSphere Application Server Network Deployment、Red Hat® JBoss® Enterprise Application Platform 和 Oracle Database，在面对无数运营挑战时，它们开始不堪重负，因为客户要求提高安全性、需要高可用性服务，而且成本不断上升，而维护这些老旧技术所需的专业技能又使这些问题进一步加剧。转折点在于，该公司意识到，如果不承担重大的运营风险和不可预见的开支，系统就无法跟上迅速变化的数字环境。
Carey 向云架构的战略性迁移，特别是 Red Hat OpenShift® in AWS (ROSA)，标志着向敏捷性和可扩展性的范式转变。通过将 Java® 应用迁移到 IBM WebSphere Liberty 容器平台，Carey 采用了一个无缝、高效的系统，能够满足永不停歇的运营需求。与此同时，将 Oracle Database 迁移到了 Oracle Cloud Infrastructure，API 得到了妥善管理，这展示了现代容器化和云原生服务如何能够改造最根深蒂固的系统。
将 IBM® Instana 引入 Carey 的技术堆栈中至关重要。在 IBM 技术的全自动实时可观察性平台下，传统应用变得透明。Instana 为 Carey 提供了 X 射线视觉，可以实时查明性能瓶颈、资源异常和运营问题，开创了可靠性和主动性维护的新时代。
迈向现代化运营的最后一步是精心策划的转换，这证明了 Carey 对实现现代化的全面承诺。通过详尽的文档记录和实践运行，该团队实现了平稳过渡。自迁移以来，Carey 经历了几乎为零的计划外或计划内停机时间。性能和可靠性已经达到甚至超过了本地系统的性能和可靠性水平。
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在这些彻底的变革之后，Carey 现在拥有的架构不仅可以与以往的本地部署性能指标相媲美，而且可以超越它们。零停机时间已成为新标准，灵活的滚动式发布流程标志着新的运营敏捷性。随着 Carey 继续微调系统，并探索利用 Red Hat 和 AWS 进一步优化成本，可以明确的是：应用现代化可提升服务能力，增强安全性，并确保公司在当今动态技术环境中的相关性。
Carey 使用 WebSphere Liberty 和 Instana 实现应用现代化的历程不仅仅是一个技术升级的成功案例，它还是对及时转型的庆祝，它与不断发展的行业步伐一致，同时为豪华旅行的传统奠定了面向未来的坚实基础。
IBM、Red Hat 和 AWS 是一个出色的团队，为确保项目成功提供了实际帮助。IBM Instana 是快速发现问题及其根本原因的关键，也是在负载测试、上线和生产过程中监控 Red Hat OpenShift 的关键。2023 年 5 月，在六小时的中断时间内迁移了所有应用。迄今为止，性能和可靠性都超过了本地系统。向云平台发布信息简单、快捷且无中断。开发管道流程也得到了极大简化。
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Carey（ibm.com 外部链接）是创新地面交通解决方案领域值得信赖的领导者，自 1921 年以来，为世界上最挑剔的旅行者提供无与伦比的安全性、可靠性和安心。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。