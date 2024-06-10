主页 Case Studies Carey International 零停机时间的现代化之旅
Carey International, Inc. + IBM
迎宾员在晚间活动中打开汽车后门
传统限制和变革需求

Carey International, Inc. 是高端地面交通行业的一个著名品牌，自 20 世纪 20 年代以来一直致力于重新定义豪华旅行。该品牌庞大的运营网络由遍布全球 400 个城市的子公司、特许经营商和联营合作伙伴组成。2022 年，该公司在 69 个国家或地区创下了惊人的 55 万次旅行记录，集中式预订、计费、客户服务和活动管理系统组成了复杂的运营骨干，需要持续的正常运行时间和安全性。然而，陈旧的传统系统面临着现代化压力，促使 Carey 踏上了应用现代化的转型之旅。

Carey 的传统系统横跨多个传统平台，包括 IBM® WebSphere Application Server Network Deployment、Red Hat® JBoss® Enterprise Application Platform 和 Oracle Database，在面对无数运营挑战时，它们开始不堪重负，因为客户要求提高安全性、需要高可用性服务，而且成本不断上升，而维护这些老旧技术所需的专业技能又使这些问题进一步加剧。转折点在于，该公司意识到，如果不承担重大的运营风险和不可预见的开支，系统就无法跟上迅速变化的数字环境。
借助 IBM WebSphere Liberty 成功采用云

Carey 向云架构的战略性迁移，特别是 Red Hat OpenShift® in AWS (ROSA)，标志着向敏捷性和可扩展性的范式转变。通过将 Java® 应用迁移到 IBM WebSphere Liberty 容器平台，Carey 采用了一个无缝、高效的系统，能够满足永不停歇的运营需求。与此同时，将 Oracle Database 迁移到了 Oracle Cloud Infrastructure，API 得到了妥善管理，这展示了现代容器化和云原生服务如何能够改造最根深蒂固的系统。

IBM® Instana 引入 Carey 的技术堆栈中至关重要。在 IBM 技术的全自动实时可观察性平台下，传统应用变得透明。Instana 为 Carey 提供了 X 射线视觉，可以实时查明性能瓶颈、资源异常和运营问题，开创了可靠性和主动性维护的新时代。

迈向现代化运营的最后一步是精心策划的转换，这证明了 Carey 对实现现代化的全面承诺。通过详尽的文档记录和实践运行，该团队实现了平稳过渡。自迁移以来，Carey 经历了几乎为零的计划外或计划内停机时间。性能和可靠性已经达到甚至超过了本地系统的性能和可靠性水平。
变得敏捷。削减成本。

下载 IDC 研究报告，了解如何实现。
衡量现代化基础设施成功与否的标准

在这些彻底的变革之后，Carey 现在拥有的架构不仅可以与以往的本地部署性能指标相媲美，而且可以超越它们。零停机时间已成为新标准，灵活的滚动式发布流程标志着新的运营敏捷性。随着 Carey 继续微调系统，并探索利用 Red Hat 和 AWS 进一步优化成本，可以明确的是：应用现代化可提升服务能力，增强安全性，并确保公司在当今动态技术环境中的相关性。

Carey 使用 WebSphere Liberty 和 Instana 实现应用现代化的历程不仅仅是一个技术升级的成功案例，它还是对及时转型的庆祝，它与不断发展的行业步伐一致，同时为豪华旅行的传统奠定了面向未来的坚实基础。

IBM、Red Hat 和 AWS 是一个出色的团队，为确保项目成功提供了实际帮助。IBM Instana 是快速发现问题及其根本原因的关键，也是在负载测试、上线和生产过程中监控 Red Hat OpenShift 的关键。2023 年 5 月，在六小时的中断时间内迁移了所有应用。迄今为止，性能和可靠性都超过了本地系统。向云平台发布信息简单、快捷且无中断。开发管道流程也得到了极大简化。
IBM 社区

如需了解更多详情，请阅读此博客
Carey International 徽标
关于 Carey International, Inc.

Carey（ibm.com 外部链接）是创新地面交通解决方案领域值得信赖的领导者，自 1921 年以来，为世界上最挑剔的旅行者提供无与伦比的安全性、可靠性和安心。
解决方案组件 IBM Instana IBM WebSphere Liberty
在现代化道路上勇往直前

想要构建更敏捷的基础设施，以跟上未来的步伐？IBM WebSphere Liberty 可以提供帮助。

 深入了解 IBM WebSphere Liberty 查看更多案例研究
法律

© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标、IBM Instana、Instana 和 WebSphere 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。

插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。