为了成为经过认证的欧洲输电系统运营商并加深其在更广泛的欧洲能源市场的参与度，Georgian State Electrosystem (GSE) 启动了一项雄心勃勃的市场改革计划。这些计划旨在确保这家国有企业能够严格遵守欧盟 (EU) 法规，并提供公平、负责任和有竞争力的能源市场。

由于 GSE 的旧版能源交易流程无法支持近乎实时的交易处理或遵守欧盟规则，因此构建一个全新的能源市场交易平台成为其转型议程的首要任务。最重要的是，该组织希望能够在数秒内而不是数月内处理交易，并旨在向市场参与者、监管机构和公众提供更广泛的关键市场信息。

凭借开放、可访问且更具竞争力的能源市场，GSE 认识到它可以释放更多的时间和资源来专注于其长期战略目标，即在国家或地区配电网络中建设更多的故障转移能力。这可以扩大新的可再生能源建设，并将 GSE 转变为向欧盟国家出口可持续能源的主要出口商。