主页
Case Studies
Georgian State Electrosystem
为了成为经过认证的欧洲输电系统运营商并加深其在更广泛的欧洲能源市场的参与度，Georgian State Electrosystem (GSE) 启动了一项雄心勃勃的市场改革计划。这些计划旨在确保这家国有企业能够严格遵守欧盟 (EU) 法规，并提供公平、负责任和有竞争力的能源市场。
由于 GSE 的旧版能源交易流程无法支持近乎实时的交易处理或遵守欧盟规则，因此构建一个全新的能源市场交易平台成为其转型议程的首要任务。最重要的是，该组织希望能够在数秒内而不是数月内处理交易，并旨在向市场参与者、监管机构和公众提供更广泛的关键市场信息。
凭借开放、可访问且更具竞争力的能源市场，GSE 认识到它可以释放更多的时间和资源来专注于其长期战略目标，即在国家或地区配电网络中建设更多的故障转移能力。这可以扩大新的可再生能源建设，并将 GSE 转变为向欧盟国家出口可持续能源的主要出口商。
对于 GSE 来说，按照欧洲输电系统运营商网络 (ENTSO-e) 制定的标准建立一个全新的能源市场平台并非易事。为了确保最佳实践和法规一致性，该组织按照严格的政府采购流程向 IBM 合作伙伴 Orient Logic 寻求支持。
GSE 与 Blaze（Orient Logic 的软件开发子公司）和 IBM 合作，使用 IBM® Process Automation Manager Open Edition 作为主要业务流程引擎，创建了能源市场参与者 (EMP) 平台，并使用 IBM® Instana Observability 平台进行全面应用程序监控。为了确保 GSE 未来能够快速开发和发布 EMP 的新功能，Blaze 选择使用 Red Hat OpenShift 容器平台和 Red Hat Integration 来构建市场平台。
使用 Red Hat Integration 实现了与企业资源规划 (ERP) 和计费系统的无缝数据互联，而无需对这些系统进行侵入性更改或重新开发。这加快了 EMP 平台的交付速度并降低了项目总成本。
现在，EMP 平台使整个格鲁吉亚的电力供应商、发电商、贸易商、输电系统运营商和配电系统运营商能够在该国家的国内电力网络中购买、销售、进口和出口能源。与此同时，审计师和监管机构可以近乎实时地获取有关能源交易、价格、使用情况和其他关键指标的信息。
“我们之所以选择 IBM 解决方案，是因为它们可靠、久经考验，并且在能源领域得到证实，”GSE 的 JSC Georgian State Electrosystem of Organized Markets Development and Electricity Accounting 总监 Zviad Gachechiladze 说道。“在 Blaze 和 Orient Logic 的支持下，我们能够快速有效地开发新平台，并在目标日期上线，”他补充道。
Blaze 和 Orient Logic 的产品负责人 Lela Khalvashi 补充道：“我们很高兴有机会帮助 GSE 为我们的国家实施如此重要的举措。该项目的成功也让我们能够进一步巩固我们在能源领域的丰富体验和知识。”
最初版本的 EMP 平台已经对格鲁吉亚的能源部门产生了深远影响。通过将整个电力行业的主要市场参与者聚集在一个值得信赖、受监管且透明的平台上，GSE 已成功实现了提高该国家电力市场开放度的目标。反过来，这将有助于该国家在未来几年增加可再生能源出口，并帮助其欧洲邻国实现环境可持续性目标。
借助 Blaze 和 IBM 的联合解决方案，GSE 可以在数分钟内处理和协调交易，而之前则需要两个月的时间。同时，GSE 现在只需与审计师和公共机构分享信息，即可帮助组织遵守 ENSTO-e 法规和欧盟指令。
“通过与 IBM 和 Blaze 合作，我们相信我们已经为欧洲开放、高效、可靠的电力交易树立了黄金标准，”Gachechiadze 总结道，“其他国家或地区的同行已经表示对我们感兴趣，我们很高兴能够帮助他们实现类似的市场改革和改进。”
Georgian State Electrosystem (GSE)（ibm.com 外部链接）是一家电力传输系统运营商，在格鲁吉亚拥有并运营 438,266 公里的输电线路和 93 个变电站。作为一家国有股份公司，GSE 提供电力传输和调度服务，建设和维护电力基础设施，并促进格鲁吉亚电力市场的交易。
© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标和 Instana 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
Red Hat 和 OpenShift 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。