IBM® Process Automation Manager Open Edition 是一款功能强大的企业自动化平台，为开发快速、轻量级、云原生业务自动化应用程序提供了完全开源的基础。通过依赖开源开发模型，并受益于 Kogito，Drools 和 jBPM 等社区，该解决方案可帮助组织经济高效地解决独特而复杂的需求，并实现最大的灵活性。

易于使用的流程和决策管理工具让组织能够实现流程生命周期的端到端可见性 - 从建模、模拟和测试到部署、监控和优化。