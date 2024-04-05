IBM® Process Automation Manager Open Edition 是一款功能强大的企业自动化平台，为开发快速、轻量级、云原生业务自动化应用程序提供了完全开源的基础。通过依赖开源开发模型，并受益于 Kogito，Drools 和 jBPM 等社区，该解决方案可帮助组织经济高效地解决独特而复杂的需求，并实现最大的灵活性。
易于使用的流程和决策管理工具让组织能够实现流程生命周期的端到端可见性 - 从建模、模拟和测试到部署、监控和优化。
IBM Process Automation Manager Open Edition，原名为 Red Hat Process Automation Manager，是用于业务流程、案例管理和决策的建模和自动化的平台。它基于开源技术构建，符合业务流程模型与符号 (BPMN) 和决策模型与符号 (DMN) 等行业标准，可将自动化服务与传统和第三方应用程序无缝集成。
使用 Visual Studio Code (VS Code) 等基于 Web 的新设计工具和开发环境，简化工作流程和决策的开发、测试和部署。促进提升跨团队的协同作用，最大限度地降低错误或沟通差距的风险，并改进业务资产的验证，从而缩短开发时间。
通过利用供应商中立的开源解决方案，保护您的投资并避免供应商锁定。深入了解源代码，让其无缝适应您的业务需求。
受益于开源解决方案的透明度、可扩展性和动态的本质，访问志同道合的专业人士社区，您可以在其中分享您的知识、获取洞察分析并推动集体创新，从而改善业务运营。
通过自动化流程和实时数据监控，优化流程可见性，从而做出更明智的决策并提高供应链效率。
通过自动化工作流程加强客户体验，以便针对咨询和投诉及时采取行动，从而提高满意度和忠诚度。
简化并自动化合规工作流程，以经济高效地满足监管要求。
自动执行财务事务和采购流程，从而减少错误、节省时间并确保透明度。
使用熟悉且可信的技术加速应用程序开发。使用热重载功能快速评估代码变更结果，并衡量对代码、流程和决策的潜在影响。充分利用具有现代运行时和生态系统的快速开发周期。
深入了解解决方案的灵活性，以设计专为每个场景量身定制的业务应用程序。利用所需功能配置每个服务，以设计企业应用程序，例如，作为事件驱动的微服务运行，适用于混合云和多云部署模型。
根据您的业务需求，在云端或本地部署中构建高度可扩展、可靠且灵活的业务应用程序。借助 Red Hat® OpenShift® Container Platform 和 Kubernetes（ibm.com 外部链接）等平台消除容器编排的复杂性。
通过 Quarkus（ibm.com 外部链接）和 Spring Boot 的轻量级、高性能设计减少资源消耗，从而改善运行时并降低成本。使用现代 Java 堆栈从传统的 Java 应用程序迁移到无服务器解决方案，不使用时可以缩容到零。
专注于核心资产，并通过基于您的流程和决策模型自动生成域驱动 API，节省时间。
使用由 Drools（领先的开源 Java 规则引擎）和 jBPM 提供支持的 Kogito 的全部功能来实现流程自动化，对业务流程、规则和复杂事件处理进行快速可靠的评估。通过部署旨在协同工作的解决方案来增强流程和决策。
在 IBM，支持不仅仅是解决问题。凭借深厚的技术和行业知识，以及屡获殊荣的 AI 技术，IBM 支持团队携手我们整个公司的研究人员，为您提供管理人员、工程师和开发人员，助力您和您的企业取得成功。
从代码中提取规则，单独进行管理，并根据业务变化动态修改规则。
通过在正确的时间执行正确的流程，无论是何渠道均使用相同的流程，确保一致且可预测的体验。
可视化业务流程及其结果，以了解您的业务运行情况，并确保适当的人员在正确的时间完成正确的工作。
利用现代云架构节省资金，并提高敏捷性和灵活性。
构建自定义的云原生应用程序，使用开源软件实现决策的自动化。
创建灵活的云原生应用程序，以便实现业务流程和决策的自动化。
分析工作流程，使用低代码工具设计 AI 融合应用程序，将任务分配至机器人，并利用端到端自动化平台跟踪性能。