尽管有这句格言，但在商业世界中，无知很少是一件能够让人开心的事情。事实上，未知问题、未发现的问题可能会对您的日常运营造成相当大的干扰，尤其会导致创收问题。未知问题或效率低下可能会导致不必要的延误、流程失误、数据错误以及员工、合作伙伴和客户的各种挫败感。
寻找破解这些未知问题的方法已成为 IBM 合作伙伴 Rebendo AB 的首要任务。作为绩效管理解决方案开发商，该公司专注于创建定制的详细仪表板，使用户能够更好地了解内部 IT 和网络运营。它开始从客户中发现一种模式。
“我们发现了一种新问题，”Rebendo 的创始人兼所有者 Slobodan Djurdjevic 回忆道，“我们与汽车公司、公共机构、银行等许多行业合作，但保险公司、交易水平较高的企业似乎最容易面临这一挑战。”
“他们会遇到 IT 问题，但他们不知道是什么原因造成的，”Rebendo 首席执行官 Michael Kling 补充道，“当今的 IT 业务需要更高的可用性和更快的开发以及更灵活的云采购策略。例如，他们的响应时间会增加 10 到 20 秒，但他们不知道导致延迟的瓶颈在哪里。对于处理数十万甚至数百万笔交易的公司来说，这样的延迟可能会导致许多问题和不良商誉。在我们看到的案例中，大概十分之九的问题与网络应用程序无关。”
Rebendo 发现了一个机会，他开始整合新的托管服务，该服务可以提供对应用程序流程的全面、实时监控并促进更顺畅的操作。
Rebendo Insight 提供 1 秒粒度的实时可视化效果
平均而言，新解决方案的效率使每周现场监督时间少于 1 天
该公司的客户群发现了使用这种新解决方案的绝佳机会。“实时性至关重要，”Bankgirot 的服务和解决方案经理 Jörgen Neij 解释道，该公司是 Rebendo 十多年的客户。“实时性是我们最初接触 Rebendo 的原因。我们是一个清算所，每天处理大约八百万笔付款。全天候追踪业务量可能是一个挑战，但实时性是唯一的选择。”
Djurdjevic 继续讲述这个故事：“所以我们与 Jörgen 和其他客户进行了交谈。我们问他们，‘您希望这个解决方案是什么？您希望如何查看您的监控区域？我们很快就决定，我们需要这项服务拥有自己的门户网站，以便我们可以提供对 IT 环境中所有内容的全面可观测性，包括任何现有的监控产品。我们说：‘整合现有产品。添加所需产品。’”
2021 年初，Rebendo 推出了新服务 Rebendo Insight，该服务与 IBM 旗下公司 Instana® 的技术进行了集成。新解决方案为用户提供集中式管理仪表板，而 IBM Observability by Instana APM 提供云引擎，支持用户实时观测、监控和解决应用程序或服务问题。
“将 Instana 集成到 Rebendo Insight 中非常重要，因为它将为我们和我们的客户提供更多选择，让我们更具预测能力，”Kling 指出，“我们现在可以将五种不同类型的数据源引入我们的产品中。我们可以集成客户现有的其他 APM [应用性能管理]产品，或者他们想要添加的任何其他产品。无论他们想使用什么工具，现在只有一个位置可以查看，并且您可以通过预测能力看到所有内容。”
除了实时监控之外，Rebendo Insight 还可用于验证新系统更改或网络应用程序的影响和成功。正如 Djurdjevic 解释的那样：“在用户进行更改之前，我们可以制定一个基线，以便与更改后的性能进行比较。您可以看到它是让事情变得更好还是更糟，这对我们的客户来说是一个巨大的价值。”
除了 Rebendo Insight 提供的 IT 和网络运营集中可视化效果之外，该解决方案的实时监控功能还可以提高效率并更快地解决问题。与竞争平台相比，这种洞察分析的粒度（每秒更新）已被证明是一个关键优势。
“我们的一些竞争对手，”Kling 指出，“每 60 秒才提供一次洞察分析。但这不是我们的用户想要的。当我们构建 Rebendo Insight 时，我们向客户询问了这种粒度级别，他们告诉我们，‘我为什么要使用连每 59 秒提供一次洞察分析都实现不了的产品呢？这样的话，对我来说就是一个毫无价值的产品。”
事实证明，新平台对于用户来说相当直观，Kling 继续说道：“我们有一个传统，一个目标，那就是，对于每个客户，当他们关注可预测性时，我们希望成为他们的战略顾问。借助 Rebendo Insight 和 Instana，我们与 IBM 的 AIOps [人工智能 IT 运营]一起为他们的自动化之旅的后续步骤构建了平台。我们可以培训客户，我们可以帮助他们设置仪表板，这对他们或我们来说都不是负担。它使用起来非常直观，并且可以轻松添加监控功能，以满足不同的需求或适用于公司的不同部门。”
“这是一项非常有效的服务，”Djurdjevic 总结道，“我们可以快速设置和部署一切。我们在斯德哥尔摩有一个项目，我们能够向客户证明，我们为他们节省了两年零四个月的设置时间，因为他们不必自己研究和构建所有内容。这就是我们的全部目的，让我们的客户更加高效。”
IBM 合作伙伴 Rebendo（ibm.com 外部链接）自动化应用程序性能监控功能提供性能管理解决方案和服务。该公司成立于 2001 年，专注于创建详细的定制仪表板，可以监视和控制用户整个 IT 架构的价值。Rebendo 总部位于瑞典斯德哥尔摩，它主要服务于北欧市场的各个组织。
IBM 旗下公司 Instana 为运营各类复杂的现代化云原生应用程序的企业提供 Enterprise Observability Platform（具备多项自动化应用程序性能监控功能）；无论企业的这些应用程序位于本地、公共云或私有云，包括移动设备或 IBM Z® 大型计算机等，本平台均可适用。
利用 Instana 配备 AI 技术的发现功能，洞悉混合应用程序内部的深层次上下文依赖关系，自如掌控现代化混合应用程序。Instana 还提供对开发流水线的可视化管理，有助于实现闭环运行的 DevOps 自动化。
对于希望优化应用程序性能、进行创新以及减少风险的客户，这些功能可以提供所需的、切实可行的反馈详情，从而帮助 DevOps 团队提高效率，增加软件交付流水线的价值，同时达成他们的服务与业务级别目标。
如需了解更多信息，请访问 instana.com。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2021 年 9 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 Instana 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：www.ibm.com/cn-zh/legal/copyright-trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
Rebendo Insight 不是 IBM 产品或服务。Rebendo Insight 根据随产品或服务提供的 Rebendo AB 条款和条件向用户出售或许可（视情况而定）。Rebendo Insight 的可用性以及任何及所有保证、服务和支持均由 Rebendo AB 直接负责并直接向用户提供。