寻找破解这些未知问题的方法已成为 IBM 合作伙伴 Rebendo AB 的首要任务。作为绩效管理解决方案开发商，该公司专注于创建定制的详细仪表板，使用户能够更好地了解内部 IT 和网络运营。它开始从客户中发现一种模式。

“我们发现了一种新问题，”Rebendo 的创始人兼所有者 Slobodan Djurdjevic 回忆道，“我们与汽车公司、公共机构、银行等许多行业合作，但保险公司、交易水平较高的企业似乎最容易面临这一挑战。”

“他们会遇到 IT 问题，但他们不知道是什么原因造成的，”Rebendo 首席执行官 Michael Kling 补充道，“当今的 IT 业务需要更高的可用性和更快的开发以及更灵活的云采购策略。例如，他们的响应时间会增加 10 到 20 秒，但他们不知道导致延迟的瓶颈在哪里。对于处理数十万甚至数百万笔交易的公司来说，这样的延迟可能会导致许多问题和不良商誉。在我们看到的案例中，大概十分之九的问题与网络应用程序无关。”

Rebendo 发现了一个机会，他开始整合新的托管服务，该服务可以提供对应用程序流程的全面、实时监控并促进更顺畅的操作。