Testinium 专注于软件测试的艺术和科学，帮助客户从其开发程序中获得更大的收益，并最后让最终客户满意。

对于创建新服务的企业来说，新软件的设计、开发和测试是一个关键业务流程。例如，银行和金融机构依靠面向客户的网络和移动应用程序，在复杂的后台系统的支持下来实现新产品和服务的创新。当然，在部署新软件之前，企业会投资进行生产前功能测试，使用自动化测试场景来衡量性能、可靠性、兼容性等。

作为专家，Testinium 意识到其许多客户使用了广泛的软件测试工具，并注意到以碎片化的方式使用多种解决方案可能会遗漏问题和留下未解决的问题。此外，Testinium 还认为创建负载测试场景以探索软件行为是一项重大挑战。这种复杂的测试过程最好使用真实世界的数据，但此类数据只能在解决方案投入生产后才能获得。

Testinium 联合创始人兼副首席执行官 Onur Erdogan 表示：“我们希望构建一个集成平台来解决客户在软件功能测试中遇到的挑战，并消除在部署之前创建真实负载测试场景时的猜测。最终，我们的目标是加快测试流程、提高软件质量，并帮助客户为最终客户提供出色的体验。”