在为客户创新服务时，组织经常依赖软件。然而，尽管进行了广泛的生产前测试，但实际部署仍可能发现意外故障，从而增加成本和延迟，并损害最终用户体验。Testinium 选择与 IBM Instana 合作创建 Loadium，这是一个集成的全云、AI 驱动的解决方案，可转变软件测试功能。
Testinium 专注于软件测试的艺术和科学，帮助客户从其开发程序中获得更大的收益，并最后让最终客户满意。
对于创建新服务的企业来说，新软件的设计、开发和测试是一个关键业务流程。例如，银行和金融机构依靠面向客户的网络和移动应用程序，在复杂的后台系统的支持下来实现新产品和服务的创新。当然，在部署新软件之前，企业会投资进行生产前功能测试，使用自动化测试场景来衡量性能、可靠性、兼容性等。
作为专家，Testinium 意识到其许多客户使用了广泛的软件测试工具，并注意到以碎片化的方式使用多种解决方案可能会遗漏问题和留下未解决的问题。此外，Testinium 还认为创建负载测试场景以探索软件行为是一项重大挑战。这种复杂的测试过程最好使用真实世界的数据，但此类数据只能在解决方案投入生产后才能获得。
Testinium 联合创始人兼副首席执行官 Onur Erdogan 表示：“我们希望构建一个集成平台来解决客户在软件功能测试中遇到的挑战，并消除在部署之前创建真实负载测试场景时的猜测。最终，我们的目标是加快测试流程、提高软件质量，并帮助客户为最终客户提供出色的体验。”
通过启用集中式自动化测试。
使用人工智能驱动的负载测试场景。
Testinium 希望设计一种完整的服务，将功能测试与负载和性能测试相结合。为了服务于该公司庞大的客户群，新服务将通过云提供，可从任何位置访问并可轻松扩展。
为了应对创建真实负载测试场景的挑战，Testinium 创建了一个创新平台 Loadium，使开发人员能够根据用户模式、行为和工作负载构建人工智能驱动的数据集。AI 数据集使公司能够在新软件上模拟可能的场景、检查性能并调整开发流程。
Testinium 的 Loadium 产品负责人 Erdem Kırmızı 表示：“处理瓶颈通常只在实际软件部署期间出现。借助 Loadium，我们可以通过运行 AI 驱动的负载测试场景来识别问题。借助 Loadium 提供的集成功能测试和应用程序性能监控，我们客户的开发团队可以修复问题、提高软件性能并确保提供最佳的客户体验。”
为了收集、管理和分析 Loadium 生成的大量数据，Testinium 与 IBM 开展合作。Loadium 使用 IBM Instana 平台（一种实时可观测性解决方案）来提供上下文感知性能数据，任何扩展开发团队都可以访问这些数据。Instana 没有将数据存储在多个独立的工具中，而是为所有用户提供了单一信息管理仪表板。
通过将 Loadium 的功能测试和应用程序性能监控 (APM) 工具与 IBM Instana 相结合，软件开发团队可以基于共享数据采取行动。Instana 中强大的嵌入式 AI 使组织能够对工作负载进行建模并预测软件性能，有助于为每个开发阶段分配目标并优化结果。
借助 Loadium 和 Instana 的组合，Testinium 甚至可以为世界上任何地点的超大规模组织提供全面的软件测试功能。作为 IBM Instana 上的全云产品，Loadium 可以大规模地快速部署，使公司能够应对端到端软件测试的挑战。
对于金融行业等有充分理由将数据保留在现场的受监管行业，Instana 提供了一种混合部署模型，将本地服务器与云处理能力相结合，以提供人工智能驱动的分析和预测。
Testinium 的 Loadium 首席执行官 Yildirim Adiguzel 评论说：“Loadium 和 Instana 的主要优势之一是可扩展性。借助 Loadium 和 IBM Instana，客户通过运行多个负载测试场景获得更多见解，提供详细的软件性能基准，帮助他们做出数据驱动的决策并优化开发计划。”
Loadium 使用 AI 生成多个负载测试场景，这些场景可以非常接近地模仿现实世界的用户行为，让企业能够在软件构建过程的早期阶段发现并消除可能出现的性能瓶颈。此外，在单一平台上自动进行端到端测试可以减少管理工作量，并帮助企业以更低的成本、更快的速度将其创新技术和新服务推向市场。
对于 Testinium 的客户来说，Loadium 带来了减少软件工具数量并整合到单一平台的机会，有助于简化 IT 环境，并且有望减少软件测试许可证的数量。
Onur Erdogan 总结道：“Testinium Loadium 和 IBM Instana 的强大功能和可扩展性与我们的软件测试专业知识相结合，为我们的客户提供了完整的解决方案。对于受监管的行业，Instana 的混合功能提供了完美的解决方案，我们还可以利用云的可扩展性为全球企业提供服务。IBM 是 Testinium 的理想合作伙伴，可以帮助其客户提高软件质量，并提供面向未来的客户体验。”
Testinium（ibm.com 外部链接）成立于 2010 年，总部位于伊斯坦布尔，在阿姆斯特丹、伦敦、柏林、杜塞尔多夫和迪拜设有办事处，是一家纯粹的软件测试和质量保证公司，拥有 700 多位质量保证工程专家。Testinium 正在扩大全球市场并增加国际客户群。
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美国出品，2024 年 12 月。
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