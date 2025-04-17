随着银行业的现代化，客户越来越希望流畅快捷的数字化服务成为其银行业务体验的核心。此外，随着开放式银行业务实践的兴起，银行有必要（也有机会）与第三方供应商合作，为客户提供新的服务。
法国兴业银行摩洛哥支行 (Société Générale Maroc) 围绕其核心银行业务构建了一套单一的应用程序。多年来，这些辅助系统提供了可靠的服务。但随着银行业务的增长，逐渐老化的系统难以应对需求，进而影响了客户体验。作为辅助系统的消息传递架构和企业服务总线 (ESB)，使得添加新的数字化服务和与外部合作伙伴共享数据变得异常复杂。此外，该银行缺乏有效诊断性能问题的可观察性工具。
为了符合最佳实践并通过高质量的数字化客户服务吸引新客户，法国兴业银行决定借助基于微服务的 API 优先方法来实现其 IT 架构的现代化。法国兴业银行的一位发言人表示，“创新一直是我们的核心价值观之一，但我们的发展却受制于单一应用程序和旧版中间件。通过向云原生微服务过渡，我们有机会提高企业的适应能力。”
为了实现从单一架构到微服务架构的重大转型，法国兴业银行向 IBM 白金合作伙伴Power Maroc (PowerM) 寻求支持。法国兴业银行的一位发言人表示，“PowerM 之所以脱颖而出，是因为他们在摩洛哥银行业拥有良好的客户口碑。凭借其在 IBM 解决方案方面深厚的专业知识，我们坚信 PowerM 能够指导我们完成这个颇具挑战性的项目。”
PowerM 与 IBM Expert Labs 通力合作，对该银行的应用程序进行了全面分析。显然，法国兴业银行在迁移到微服务架构之前，需要解决影响生产的核心性能问题。此外，它还需要加强安全性。
作为迁移计划的第一步，PowerM 首先更新了该银行现有的 IBM® Guardium 和 IBM MQ 系统。Guardium 有助于确保敏感客户数据的安全，随着法国兴业银行逐步拓展其与外部服务提供商的关系，这一系统将变得格外重要。借助最新版本 IBM MQ 提供的应用程序之间的高可用性消息传递，该银行即使在业务高峰时段也能确保可靠的高性能。目前，该银行正在部署 IBM® Instana 软件，帮助 IT 团队深入洞察整个基础架构，并自动处理问题以便解决核心性能问题。
基于这一性能、安全性和可观察性的坚实基础，法国兴业银行与 PowerM 密切合作，通过部署 IBM® Cloud Pak for Integration 和 IBM Cloud Pak for Applications 实现现代化。此外，该银行还部署了基于 Red Hat® OpenShift 平台构建的 PowerM 自营容器化平台 rKube，这将有助于其增强服务集成并推动规模化创新。
在 PowerM 和 IBM 的支持下，法国兴业银行减少了技术债务并解决了性能问题。这些改进有助于确保客户获得可靠的数字化服务，同时帮助银行在后台实现微服务架构转型。
随着转型的进程，该银行期待加速创新并提高用户参与度。IBM Cloud Pak 解决方案的集成有助于法国兴业银行引入新的 API，从而减少与第三方沟通的摩擦。此举将为法国兴业银行开发新的数字化服务注入动力。
重建现有功能，以便微服务可以在后台的容器中运行，有望使软件开发更快、更高效。银行现在可以通过共享的微服务来组装应用程序，而不是将每个新应用程序构建为独立的实体。反过来，这种方法将更容易帮助确保安全性并使软件保持最新状态。即使该银行增加了新技术，它仍希望通过使用 Instana 来提高可观察性并加速解决问题，从而简化 IT 管理。
Power Maroc 首席技术官 (CTO) Walid Largou 说：“为了支持法国兴业银行的现代化之旅，我们始终在更广泛的商业环境中寻找解决方案。这不仅要着眼于解决个别技术问题，还要退后一步发掘商业机会。我们期待继续与 IBM 合作，为法国兴业银行打造配套架构，助其再创辉煌。”
通过持续实施一系列现代化举措，法国兴业银行的客户将从新的、更好的银行业务方式中获益。借助 PowerM 和 IBM 部署的面向未来的微服务架构，该银行可以更高效地满足客户需求。它还能够预测行业变化情况，并大规模部署创新数字化服务。
法国兴业银行摩洛哥支行首席信息官 (CIO) 兼首席技术运营官 (COO TECH) Adil El Kourri 总结道：“要建立一个可持续的系统，必须加强架构和平台的基础，避免依赖脆弱的结构。IBM Cloud Pak 凭借其弹性和模块化，成为了这一转型的基石。它可以增强安全性、优化性能并发掘创新机遇，尤其是在人工智能领域。在 IBM 等合作伙伴的支持下，此次转型将法国兴业银行摩洛哥支行定位为一家创新且具有前瞻性的银行，为制定结合技术稳健性、卓越运营和创新的战略奠定了基础。”
法国兴业摩洛哥银行（又名 "Société Générale Marocaine de Banques"）是一家摩洛哥的商业银行，其总部位于卡萨布兰卡。它是法国兴业银行旗下支行，在 2024 年 11 月 2 日获得 Bank Al-Maghrib 的收购批准后，Saham Group 成为其大股东。法国兴业银行于 1913 年开设第一家分行，如今已发展为拥有 400 个支行和 4,000 名员工的集团企业，为近 800,000 名客户提供全套零售银行服务。作为地方经济融资的重要参与者，法国兴业银行致力于责任、创新和团队合作。
PowerM 是一家创新技术解决方案提供商，致力于提供云服务、应用程序现代化服务和全面的 IT 架构服务。作为 IBM 白金合作伙伴，PowerM 具备强大的服务组合，可为组织提供云计算和应用转型方面的尖端战略。凭借卓越的业绩记录，PowerM 曾五次入围享有盛誉的 IBM Beacon 奖项最终评选（2018 年、2019 年、2021 年），并荣获 2024 年 IBM TechXchange 混合云卓越奖。PowerM 所获殊荣彰显了其通过高影响力创新解决方案，助力企业成功实现数字化转型的承诺。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、Guardium、IBM Cloud Pak、IBM Instana 和 Instana 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可参见 ibm.com/legal/copytrade。
Red Hat 和 OpenShift 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。
IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。
本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
任何 IT 系统或产品都不应被视为完全安全，任何单一产品、服务或安全措施都不能完全有效防止不正当使用或访问。IBM 不保证任何系统、产品或服务可免于或使您的企业免于受到任何一方恶意或非法行为的影响。