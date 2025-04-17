随着银行业的现代化，客户越来越希望流畅快捷的数字化服务成为其银行业务体验的核心。此外，随着开放式银行业务实践的兴起，银行有必要（也有机会）与第三方供应商合作，为客户提供新的服务。

法国兴业银行摩洛哥支行 (Société Générale Maroc) 围绕其核心银行业务构建了一套单一的应用程序。多年来，这些辅助系统提供了可靠的服务。但随着银行业务的增长，逐渐老化的系统难以应对需求，进而影响了客户体验。作为辅助系统的消息传递架构和企业服务总线 (ESB)，使得添加新的数字化服务和与外部合作伙伴共享数据变得异常复杂。此外，该银行缺乏有效诊断性能问题的可观察性工具。

为了符合最佳实践并通过高质量的数字化客户服务吸引新客户，法国兴业银行决定借助基于微服务的 API 优先方法来实现其 IT 架构的现代化。法国兴业银行的一位发言人表示，“创新一直是我们的核心价值观之一，但我们的发展却受制于单一应用程序和旧版中间件。通过向云原生微服务过渡，我们有机会提高企业的适应能力。”