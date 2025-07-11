中东地区领先的金融服务企业 Al Rajhi Capital 正面临紧迫需求，必须在数字优先的世界中实现基础设施现代化。随着竞争的加剧和客户期望的变化，该公司在追求增强其数字产品的过程中遭遇了基础设施挑战。

其核心挑战在于 Al Rajhi Capital 的碎片化技术环境。过去二十年间，该公司逐渐积累了大量采用不同方式和技术构建的孤立系统。单一架构难以整合服务、适应市场变化和扩大业务规模，因此无法满足公司晋升沙特阿拉伯乃至当地金融业领袖的雄心壮志。

“我们认识到，为了保持业务增长并满足现代投资者的期望，应打破这些孤岛以营造无缝、统一的体验。我们深知公司必须踏上统一平台、提高运营效率和交付卓越客户体验的旅程。”Al Rajhi Capital 首席解决方案架构师兼 IBM 优胜者 Khalid Abu El-Soud 说道。

此外，随着沙特 2030 年愿景在全国范围内激发转型浪潮，该公司也着手推动其业务模式和运营向以客户为中心的数字化方式过渡。这一变革还将帮助该公司打造增强型客户体验，并实现全天候服务。