实现投资服务现代化，营造无缝客户体验
中东地区领先的金融服务企业 Al Rajhi Capital 正面临紧迫需求，必须在数字优先的世界中实现基础设施现代化。随着竞争的加剧和客户期望的变化，该公司在追求增强其数字产品的过程中遭遇了基础设施挑战。
其核心挑战在于 Al Rajhi Capital 的碎片化技术环境。过去二十年间，该公司逐渐积累了大量采用不同方式和技术构建的孤立系统。单一架构难以整合服务、适应市场变化和扩大业务规模，因此无法满足公司晋升沙特阿拉伯乃至当地金融业领袖的雄心壮志。
“我们认识到，为了保持业务增长并满足现代投资者的期望，应打破这些孤岛以营造无缝、统一的体验。我们深知公司必须踏上统一平台、提高运营效率和交付卓越客户体验的旅程。”Al Rajhi Capital 首席解决方案架构师兼 IBM 优胜者 Khalid Abu El-Soud 说道。
此外，随着沙特 2030 年愿景在全国范围内激发转型浪潮，该公司也着手推动其业务模式和运营向以客户为中心的数字化方式过渡。这一变革还将帮助该公司打造增强型客户体验，并实现全天候服务。
为了满足这些要求，Al Rajhi Capital 向其信赖的技术合作伙伴 IBM 寻求帮助。两个团队协同解决该公司的数字架构难题，推动其业务模式与运营向以客户为中心的方式转型，从而顺应现代社会需求。经过商议，各团队最终选择了 IBM 的商用 AI 解决方案。
Al Rajhi Capital 在 IBM 的帮助下实施了 IBM Cloud Pak® for Integration。该解决方案还融入 IBM App Connect、IBM MQ、IBM API Connect®、IBM® DataPower® Gateway 和 Red Hat® OpenShift® 平台，构建统一不同系统的现代化中间件。此次方案实施还推动了 Al Rajhi Capital 全新数字移动应用程序——即内部所称“超级应用程序”的开发。这一全新应用程序可支持该公司将所有投资服务（经纪、资产管理和投资银行业务）聚合到统一的用户友好型界面。整合层与 IBM Event Streams 的事件流功能相结合，协同促进不同系统和外部数据点之间的无缝通信。
“我们致力于提升客户体验并巩固市场领导者地位的愿景，指引着转型之旅——这不仅关乎技术升级，更是对客户价值交付体系的重构。借助这款应用程序，我们能够提供独特的创新服务，从而在竞争中脱颖而出。客户可以访问来自 Tadāwul 等全球交易所的实时信息，随时探索新的投资机遇，实现投资组合多样化并最大限度获得回报。”Al Rajhi Capital 首席信息官 Ahmad Al Rifai 表示。
此外，该公司还在超级应用程序内部实现了关键流程自动化，包括创建数字化工作流管理平台，为客户提供更直观且响应更迅捷的服务。该公司借助 IBM Cloud Pak for Integration 驱动的混合云战略，确保其动态可扩展性。IBM Instana® 可观测性平台也发挥了关键作用，针对新建的数字环境实现实时可观测性并提高运营效率。该公司利用 IBM 的专业能力和技术，将部署新功能和更新的上市时间从数月大幅缩短至数天。
最后，该流程显著促进了内部 IT 团队的个人技能迁移与提升。通过此次合作，Al Rajhi Capital 还将其 IT 员工团队规模扩大至 250 人。随着其服务与产品需求的持续增长，这一实践印证了现代金融服务所需的敏捷性与创新能力。
在完成现代化改造后，Al Rajhi Capital 已牢固确立了自身在沙特阿拉伯金融领域的开拓者地位。自该应用程序推出以来，经纪业务量激增 40%；得益于数字流程的简化，资产管理客户准入量增加 1,000%。
“IBM 的技术使我们能够以前所未有的速度开展创新。随着该应用程序完成全球投资者访问权限简化，国际客户增幅极速攀升，准入量也增加了 10,000%。去年，我们从沙特阿拉伯排名第二的经纪公司跃居第一，同期共同基金排名也从全国第六攀升至第二位。我们取得了优异的业务增长表现。”Al Rajhi Capital 副总裁兼 IT DevOps 主管 Ghassan Lama 表示。
此外，Al Rajhi Capital 还针对该应用程序推出应用内钱包，用于简化向客户账户存入资金的流程。现在，个人和零售客户均能将多种来源的资金存入其钱包，以购买所提供的各类金融工具。该公司还发布了一款名为“Alrajhi Mashorah”（英文意为“顾问”）的 AI 投资助手。所有这些功能进一步丰富了客户体验，实现了便利性和个性化，同时扩展了投资机遇。
同业竞争者已关注到 Al Rajhi Capital 的成功实践，在其效仿之际，该公司进一步强化对创新及客户需求满足的投入。它不断整合实时数据和分析，并加强网络安全措施，以保护其不断增长的客户群。此外，Al Rajhi Capital 的员工表示，此次转型孕育了更强的目标意识和协作精神，同时深化了公司实现卓越财务业绩的愿景。
Al Rajhi Capital 成立于 2008 年，是沙特阿拉伯领先的金融服务与产品公司之一。该公司提供涵盖经纪、资产管理及投资银行业务的全方位创新结构化金融产品和服务。Al Rajhi Capital 是客户的忠实合作伙伴，拥有开放模式并致力于追求卓越。凭借丰富的体验、深厚的知识和遍及金融市场的全国影响力，该公司持续赋能企业创新融资、风险管理及就业创造，推动实体经济发展。Al Rajhi Capital 是 Al Rajhi Bank 旗下子公司，后者为全球最具影响力的伊斯兰银行之一。Al Rajhi Capital 将其区域业务的优势和资源与一流的投资建议及富有洞察力的研究相结合，以交付完全集成式精简解决方案。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。