AI 智能体和 LLM 可观察性

随着组织从试验生成式 AI 转向在生产中部署智能体式 AI，新的运营挑战也随之出现。AI 系统不再是孤立的模型，而是由智能体、LLM 和服务组成的动态工作流，能够实时做出决策。传统的可观察性工具并非为能够推理、演化和自主行动的系统设计，导致团队缺乏确保性能、控制成本和维护信任所需的可见性和上下文。
随着智能体、模型和依赖关系的变化，AI 应用程序不断演进，使得理解运行的设备及其组件如何相互作用变得困难。
团队缺乏一致的方法来衡量跨 AI 工作流的输出质量、相关性和准确性，从而只能依赖人工审查和抽查。
AI 系统会随着时间的推移而产生漂移，延迟、输出和令牌使用情况的变化在检测到之前很难影响用户或预算。
团队无法轻松了解智能体如何或为何做出决策，这使得工作流故障排除或确保问责制和治理变得困难。
IBM Instana 为 AI 驱动的应用程序提供全栈可观察性，扩展了现有的生成式 AI 可观察性功能，通过更深入地了解智能体行为、决策和业务影响。
Instana 可自动发现 AI 组件，跨智能体和服务跟踪端到端工作流，并在统一的解决方案中关联性能、成本和质量信号。通过内置评估、自适应基线和任务级智能体推理可见性，团队能够持续监控、理解和优化生产中的 AI 系统。
结果是从被动的故障排除向主动、受治理的 AI 运营的转变，让团队能够规模化地管理性能、控制成本并建立对 AI 的信任。
监控跨模型和服务的延迟、吞吐量、令牌使用情况和成本。确定成本驱动因素，优化使用方法并使 AI 性能与运营目标保持一致。
跟踪跨智能体、LLM 调用、工具和传统服务的请求。可视化完整的工作流，并了解 AI 组件如何在完整的应用程序环境中交互。
以细粒度方式跟踪词元使用量和建模成本，从而优化模型、提示和租户配置。运用此类洞察分析来避免预算超支，并协调实际支出与性能目标。
使用内置评估，评估 AI 输出的准确性、相关性和一致性。自动学习正常行为，以检测随时间推移出现的漂移、异常和性能变化。
通过可视化多步骤工作流、工具使用情况和 LLM 交互，了解智能体如何做出决策。更快地诊断问题，全面了解结果是如何产生的。
了解如何做出决策，并确保 AI 行为符合业务意图。
持续评估输出并尽早发现偏移或退化。
跟踪令牌使用情况和成本驱动因素，以减少浪费并提高效率。
通过对 AI 和应用程序的统一可见性降低 MTTR 并消除工具蔓延。
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了解 AI 智能体如何转变异常检测和解决方案。
了解 AI 智能体和 LLM 如何实时预测和预防 IT 问题。
IBM Instana AI 智能体和 LLM 可观察性提供对 AI 系统的深入可见性。它使团队能够自动发现 AI 组件、评估输出、监控性能和成本，并了解如何在复杂的工作流程中做出决策。
IBM Instana 可自动跟踪整个 AI 工作流程中的每个 AI 请求，从用户提示到模型推理，以及任何下游服务，无需手动检测。Instana 映射所有依赖关系，关联延迟和错误模式，并重点介绍推理缓慢、令牌瓶颈、GPU 性能下降或提示故障等问题。
Instana 提供有关模型、服务和工作流中令牌使用情况和成本的详细可见性，帮助团队确定成本驱动因素，优化使用情况并防止意外支出。
Instana 将实时监控与持续评估和自适应基线相结合，可及早检测性能问题、偏移和异常，确保 AI 系统保持可靠，并与预期成果保持一致。
是的。Instana 为 AI 组件和传统服务提供统一的全栈可观察性，从而实现混合应用程序的端到端可见性和更快的故障排除。
IBM Instana 捕获 AI 特定指标，例如提示执行时间、推理延迟、令牌计数、模型路由行为、嵌入生成时间和矢量数据库检索延迟。它还能发现上下文窗口限制、提示错误和超时事件等错误，帮助团队监控模型行为及相关服务。
Instana 可视化 RAG 或多模型管道中的每个步骤，包括嵌入服务、矢量存储、API 调用、LLM 端点和下游微服务。其分析可自动识别问题的根本原因，例如检索缓慢、回退循环、模型饱和度或 API 瓶颈，从而更有效地进行故障排除。