AI 智能体和 LLM 可观察性

IBM Instana 为 AI 驱动的应用程序提供全栈可观察性，扩展了现有的生成式 AI 可观察性功能，通过更深入地了解智能体行为、决策和业务影响。​

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Instana 可自动发现 AI 组件，跨智能体和服务跟踪端到端工作流，并在统一的解决方案中关联性能、成本和质量信号。通过内置评估、自适应基线和任务级智能体推理可见性，团队能够持续监控、理解和优化生产中的 AI 系统。

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结果是从被动的故障排除向主动、受治理的 AI 运营的转变，让团队能够规模化地管理性能、控制成本并建立对 AI 的信任。