主页 IT 自动化 Instana 超过 300 种 IBM® Instana 支持技术
自动监控基础架构和应用程序，无需插件或重新启动应用程序
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表示 Instana 使用不同的集成和支持的技术，以提高各种应用程序的可观测性
IBM Cloud 可观测性

IBM Cloud 自动可观测性是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 AWS–EC2 监控

Instana 代理程序会自动检测到它正在 Amazon EC2 实例上运行，并安装 AWS EC2 监控传感器。

 了解更多 IBM Cloud Kubernetes Service 监控

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 IBM Cloud Kubernetes Service，从而提供全面的应用程序洞察分析。

 了解更多 VMware Tanzu (PCF) 监控

监控基于 VMware Tanzu（前身为 Pivotal Cloud Foundry）的微服务应用程序需要了解应用程序堆栈的每一层。

 了解更多 Oracle Cloud 监控

Oracle Cloud 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Google Compute Engine (GCE) 可观测性

Instana 的自动可观察性、APM 和基础架构监控平台包括对 Google Compute Engine (GCE) 自动监控的支持。

 了解更多 Google Cloud 监控

Google Cloud Platform 是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Cloud Foundry 监控

Cloud Foundry 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多
数据库 AWS–RDS 监控

AWS RDS 监控是 Instana 云 APM 解决方案的重要组成部分。

 了解更多 OpenSearch 监控

使用 Instana 应用程序监控解决方案监控 OpenSearch，是交付高性能容器化微服务应用程序的关键组成部分。

 了解更多 Cassandra 监控

Cassandra 监控是 Instana AI 驱动微服务 APM 解决方案的组成部分。

 了解更多 AWS S3 监控

Amazon S3 提供业界领先的可扩展性、数据可用性、安全性和性能。

 了解更多 Redis Enterprise 监控

Instana 的基础架构和应用程序性能监控解决方案包括全面的 Redis Enterprise 监控。

 了解更多 JBoss Data Grid 监控

JBoss Data Grid 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Oracle Database 监控

Database 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。

 了解更多 DB2 监控

IBM DB2 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。

 了解更多 Microsoft SQL Server 监控

Microsoft SQL Server 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。

 了解更多 SAP Hana 监控

SAP Hana 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Hadoop YARN 监控

Hadoop YARN 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。

 了解更多 Apache HBase 监控

HBase 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。

 了解更多 Ceph 监控

Ceph 监控是 Instana 自动化应用程序性能监控解决方案的组成部分。

 了解更多 MongoDB 监控

Instana 的 MongoDB 监控包括自动发现基础架构、应用程序映射和监控配置。

 了解更多 MySQL 监控

MySQL 监控是 Instana AI 驱动应用程序监控解决方案的重要组成部分。

 了解更多 PostgreSQL 可观测性

Instana 的 PostgreSQL 监控传感器自动检测 PostgreSQL 数据库实例，将其添加到动态图应用程序模型和映射中。

 了解更多 Redis Lettuce 监控

Redis Lettuce 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Redis 监控

为了帮助 DevOps 优化其 Redis 环境，Instana 将自动化和人工智能应用于 Redis 性能和运行状况监控。

 了解更多 Apache Spark

Apache Spark 是最大的开源数据处理项目，为大数据和深度分析提供快速数据处理工具。

 了解更多 GraphQL 监控

GraphQL 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 ClickHouse 监控

ClickHouse 监控是 Instana 自动化应用程序性能监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Couchbase 监控

Couchbase 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。

 了解更多 MariaDB 监控

MariaDB 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。

 了解更多 DynamoDB 监控

DynamoDB 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。

 了解更多 阿里云对象存储服务

阿里云对象存储服务 (OSS) 是一种安全、经济、易用的加密对象存储服务，帮助企业在云端存储、备份和归档大量数据，并保证 99% 的耐久性。

 了解更多 Sybase SQL Anywhere 监控

Sybase SQL Anywhere 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Azure SQL Database 监控

Azure SQL Database 是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 CockroachDB 监控

CockroachDB 监控是 Instana 自动化应用程序监控解决方案的重要组成部分。

 了解更多 Azure SQL 弹性数据库池

Azure SQL Elastic Database Pool 是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 etcd 监控

etcd 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Memcached 监控

Memcached 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Neo4j 监控

Neo4j 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 AWS Elasticache

AWS Elasticache 是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 SQL Anywhere

SQL Anywhere 是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Google Cloud Datastore 监控

Google Cloud Datastore 是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Aerospike 监控

Aerospike 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Azure 队列存储

Azure Queue Storage 是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Google Cloud Storage 监控

Google Cloud Storage 是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 FaunaDB 监控

FaunaDB 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Azure CosmosDB 监控

CosmosDB 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多
Kubernetes OpenShift 监控

Red Hat OpenShift Observability 是 Instana 全面容器监控解决方案的基本组成部分。

 了解更多 Google GKE 监控

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Google Kubernetes Engine，从而提供全面的应用程序洞察分析。

 了解更多 Kubernetes 监控

Instana Kubernetes 监控传感器会自动检测服务中运行的容器和容器上运行的平台，并部署额外的传感器来收集整个应用程序堆栈的性能指标。

 了解更多 Azure AKS 可观测性

Instana 的自动化应用程序监控是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Azure AKS，从而提供全面的应用程序洞察分析。

 了解更多 Oracle OKE 监控

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Oracle Container Engine for Kubernetes，从而提供全面的应用程序洞察分析。

 了解更多 Traefik Labs

Traefik Labs 与企业现有的基础架构组件集成，并自动进行动态自我配置，以便在多种不同环境中并跨多种不同环境轻松部署微服务。

 了解更多 CoreOS Tectonic 监控

Instana 的自动化 Kubernetes 监控可帮助工程团队优化应用程序性能，并更好地实现性能管理工作流程的自动化。

 了解更多 Giant Swarm 监控

Instana 的 Giant Swarm 自动监控具备与我们一流的 Kubernetes 监控相同的自动监控功能。

 了解更多 Amazon EKS Anywhere

Instana 支持 Amazon EKS Anywhere，这是全新的 AWS 附加组件和部署选项，支持客户在自己的本地基础架构中创建 Kubernetes 集群。

 了解更多
日志 LogDNA

LogDNA 是一种日志管理解决方案，其理念与 Instana 类似，无需或只需最少量的配置工作即可提供功能。

 了解更多 Humio APM 集成

Humio 是一种记录工具，旨在当流数据到达时尽快采集和保留任意数量的数据。

 了解更多 Coralogix

Coralogix 是一种日志管理解决方案，其理念与 Instana 类似，无需或只需最少量的配置工作即可提供功能。

 

 了解更多 Splunk APM 集成

Splunk 是收集、分析和理解机器生成数据的最常用工具之一，包括但不限于服务器和应用程序日志。

 了解更多
消息传递 IBM MQ 监控

Instana 为所有受监控平台（包括 IBM MQ）维护着一个精心策划的运行状况特征符知识库。

 了解更多 Apache Kafka 可观测性

Instana 已将全面的 Kafka 监控纳入我们的基础架构和应用程序监控解决方案。

 了解更多 Amazon EKS

Instana 支持 Amazon EKS Anywhere，这是全新的 AWS 附加组件和部署选项，允许客户在自己的本地基础架构中创建 Kubernetes 集群。

 了解更多 ActiveMQ 监控

Instana 的 ActiveMQ 监控包括消息队列、平台配置、连接和应用程序级性能的可见性。

 了解更多 RabbitMQ 监控

RabbitMQ 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 AWS-SQS 监控

AWS SQS 监控是 Instana 综合 Amazon Web Services 监控解决方案的关键组成部分。

 了解更多 Jetty 监控

该代理程序传感器完全融入 Instana 的基础架构和应用程序监控解决方案中。

 了解更多 ActiveMQ Artemis 监控

ActiveMQ Artemis 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Tibco ESB 监控

TIBCO ESB 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 NATS 监控

NATS 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Hystrix 监控

Hystrix 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 AWS Kinesis 监控

Instana 的 AWS Kinesis 监控提供全面的性能和运行状况管理。

 了解更多 OpenLDAP 监控

Instana 的 OpenLDAP 监控提供全面的性能和运行状况管理。

 了解更多 HornetQ 监控

HornetQ 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Amazon SNS 监控

Amazon SNS 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多信息 Axis2 监控

Axis2 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 AWS MQ 监控

Amazon MQ 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Microsoft Message Queue 监控

Microsoft Message Queue 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 ReactiveMongo 监控

ReactiveMongo 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Varnish 监控

Varnish 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 CORBA (Sun) 监控

CORBA 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 TIBCO EMS

TIBCO Enterprise Message Service™ 是我们基于标准的 Java™ 消息服务 (JMS) 代理程序，允许任何支持 JMS 的应用程序（无论是本地应用程序还是第三方应用程序）快速轻松地交换消息。

 了解更多
操作系统 Docker 监控

Instana 综合 Docker 监控不仅限于简单的容器指标，还具备自动发现、部署、配置等功能。

 了解更多 Rancher 监控

Instana 的 Rancher 自动监控具备与我们一流的 Kubernetes 监控相同的自动监控功能。

 了解更多 Containerd 监控

详细了解如何监控 Containerd 以及如何开始使用 Instana。

 了解更多 Amazon Elastic Container Service 监控

可以通过 Amazon Elastic Container Service 监控，利用 Amazon CloudWatch 监控 Amazon ECS 资源。

 了解更多 VMware Tanzu PKS 监控

Tanzu Tile 的 Instana 微服务应用程序监控在 Tanzu Kubernetes Grid 中提供与所有其他 K8 环境相同的可观测性功能。

 了解更多 CRI-O 监控

Instana 综合 CRI-O 监控不仅限于简单的容器指标。

 了解更多 z/OS 监控

z/OS 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 AIX 监控

AIX 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 .NET Core 监控

除了.NET Core 监控外，Instana 的自动化 APM 解决方案还包括对传统 .NET 监控的支持。

 了解更多 Microsoft .NET 监控

Microsoft .NET 是一款软件框架，利用两个主要组件将编写的源代码和应用程序软件集成：框架类库 (FCL) 和通用语言运行时 (CLR)。

 了解更多 zLinux 监控

zLinux 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Linux 监控

Linux 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Windows Server 监控

Windows 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Hangfire 监控

Hangfire 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 .NET Full Framework

.NET Framework 是用于构建网站、Web 服务、游戏和应用程序的编程语言、开发者工具和资料库的集合。

 了解更多 LXC 监控

Instana 综合 LXC 监控不仅限于简单的容器指标，还具备自动发现、部署、配置等功能。

 了解更多 Solaris 监控

Solaris 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 CoreOS 监控

CoreOS 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 DC/OS 监控

详细了解如何开始使用 Instana 监控 DC/OS。

 了解更多 OSProcess 监控

OSProcess 是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Unix 系统监控

Unix 是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多
OpenTelemetry Jaeger Tracing for Observability

Jaeger 是一种分布式跟踪系统，灵感来自 Google 的Dapper 论文和 OpenZipkin，最初由 Uber Technologies 作为开放式源代码发布。

 了解更多 OpenTracing 集成

OpenTracing 是开发者收集其微服务和分布式处理响应时间数据的常用方式，用于生产监控。

 了解更多 Zipkin 跟踪集成

Zipkin 是一种分布式跟踪技术，基于 Google 的 Dapper 论文，可收集有关用户请求流程以及性能测量和指标的信息。

 了解更多
平台 Microsoft IIS 监控

IIS 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Apache Tomcat 监控

Instana 自动检测 Tomcat 中的应用程序以进行监控和跟踪，从而实现对整个 Tomcat 实例事务的分布式跟踪。

 了解更多 AWS ELB 监控

Instana 应用程序和基础架构监控解决方案的标准组成部分包括 AWS ELB 监控。

 了解更多 JBoss WildFly 监控

JBoss Wildfly 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 JBoss 监控

JBoss 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Apache Web Server 监控

Instana 应用程序监控解决方案可自动发现 Apache Web Server 实例、部署监控传感器以及配置监控数据。

 了解更多 Solr 监控

Instana Solr 监控包括有关性能、高速缓存、配置等指标。

 了解更多 Nomad 监控

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Nomad 作业，从而提供全面的作业洞察分析。

 了解更多 Ansible 监控

Ansible 部署是一个 Github 选项，适用于希望自动化部署和更新微服务和云原生应用程序监控解决方案的 Instana 用户。

 了解更多 Camel 监控

Camel 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Azure Function 监控

Microsoft Azure 是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 HAProxy 监控

HAProxy 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Consul 监控

Instana 提供了最快捷简便的方法来监控整个堆栈中的 Consul 集群，包括运行状况和性能。

 了解更多 WebMethods Glue 监控

WebMethods Glue 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Amazon OpenSearch Logstash Kibana 监控

详细了解如何开始使用 Instana 以及如何监控 Amazon OpenSearch Logstash Kibana 性能与配置。

 了解更多 监控 Zookeeper

Zookeeper 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Akka HTTP 监控

Instana 对 Java 的支持包括支持使用 Akka HTTP 模块构建的应用程序。

 了解更多 Marathon 监控

Instana Marathon 监控提供全面的性能管理，以及对 Marathon 集群、节点和容器化应用程序的洞察分析。

 了解更多 Feign 监控

Feign 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 AWS Beanstalk 监控

AWS Beanstalk 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 

 了解更多 Jersey 监控

Jersey 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Apache CXF 监控

Apache CXF 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Puppet 软件部署

Puppet 软件部署是一个 Github 选项，适用于希望自动化部署和更新微服务的 Instana 用户。

 了解更多 Chef 部署

Chef 部署是一个 Github 选项，适用于希望自动化部署以及更新微服务和云原生应用程序监控解决方案的 Instana 用户。

 了解更多 OpenCensus 监控

OpenCensus 是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Webex Teams 监控

Webex Teams 监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Sun ONE Server 监控

SunOne 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 PagerDuty 集成

PagerDuty 是一个事件管理平台，可以轻松地在团队之间分配待命职责。PagerDuty 的待命调度和上报功能确保每次发生事件时都能通知合适的人员。

 了解更多 OpsGenie 集成

OpsGenie 集成是 Instana CI/CD 和 IT 运营集成堆栈的组成部分，使 Instana 能够直接向相关运营解决方案提供来自其应用程序监控解决方案的数据。

 了解更多 Microsoft Teams 可观测性

Microsoft Teams 是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多
编程语言 Dropwizard 监控

Instana 将每隔一秒跟踪一次 Dropwizard 的指标和运行状况特征符，并在三秒内引发事件。

 了解更多 JVM 监控

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中基于 Java 的服务，从而提供全面的应用程序洞察分析。

 了解更多 RatPack 监控

RatPack 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Ehcache 监控

Ehcache 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Vaadin 监控

Vaadin 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 BEA JRockit 监控

BEA JRockit 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 IBM J9 监控

IBM J9 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Azul Zulu 监控

Azul Zulu 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Clojure

Clojure 是一种全功能编程语言，主要由 Rich Hickey 创建，但由一个大型开放式源代码社团维护。

 了解更多 Wicket 监控

Wicket 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Amazon Corretto 监控

Amazon Corretto 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Ruby 监控

Ruby 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Eclipse OpenJ9 监控

Eclipse OpenJ9 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 GlassFish 监控

GlassFish 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Scala 监控

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中基于 Scala 的服务，从而提供全面的应用程序洞察分析。

 了解更多 Python 网络监控

通过添加 Python 分布式跟踪支持，Instana 的应用程序管理解决方案现在可以发现、映射和监控 Python 实体、服务和连接，及其与应用程序基础架构中其他组件的关系。

 了解更多 Kotlin 监控

Kotlin 是由 JetBrain 构建和维护的编程语言。Springboot 和 Kotlin 的框架／语言耦合是最常用的组合。

 了解更多 PHP 监控

PHP: Hypertext Processor 是一种双重用途的服务器端语言，用于 Web 开发和通用编程。

 了解更多 Java 概要分析

Instana AutoProfile 是一款专为生产和开发环境而构建的生产级性能概要分析程序。

 了解更多 WebSphere Liberty 监控

Instana WebSphere Liberty 监控提供全面的配置、性能和运行状况监控。

 了解更多 Java 监控

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中基于 Java 的服务，从而提供全面的应用程序洞察分析。

 了解更多 Akka 监控

Akka 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多
无服务器 AWS Lambda 监控和跟踪

Instana AutoTrace™ for AWS Lambda 附带适用于 Node.js 和 Python 等编程语言的原生 AutoTrace 功能。

 了解更多 AWS Fargate 监控

为了应对监控 AWS Fargate 的各种挑战，Instana 正在充分利用通过我们一流的 AWS Lambda 监控技术所获得的知识。

 了解更多 Liferay 监控

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Liferay Portal Server，从而提供全面的应用程序洞察分析。

 了解更多
工具 StatsD 监控

StatsD 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Java 概要分析

Instana AutoProfile 是一款专为生产和开发环境而构建的生产级性能概要分析程序。

 了解更多 Instana AutoTrace

Instana AutoTrace™ 是下一代分布式跟踪和服务发现技术，为 Instana 的全自动、轻松和即时可观测性体验提供支持。

 了解更多 MuleSoft 监控

MuleSoft 自动监控是 Instana 综合微服务和云原生应用程序监控解决方案的组成部分。

 了解更多 Slack 集成

Slack 集成是 Instana CI/CD 和 IT 运营集成堆栈的组成部分，使 Instana 能够直接向相关消息传递解决方案提供来自其应用程序监控解决方案的数据。

 了解更多 Microsoft Office 365 集成

Microsoft Office 365 集成包含发送警报信息的功能，其中包括跟踪、警报和报告 Office 365 使用情况、性能以及一系列服务的可用性。

 了解更多 VictorOps APM 集成

VictorOps 是一款事件响应软件，可整合日志管理、监控、聊天工具等，通过一站式界面了解系统运行状况。

 了解更多
采取后续步骤

利用 IBM Instana observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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