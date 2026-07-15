IBM 荣获 2026 年 Gartner 可观测性平台魔力象限领导者称号

我们很高兴地宣布，IBM 在 2026 年 Gartner 可观测性平台魔力象限中荣膺领导者称号。

可观测性采购方需要在运营混合应用程序、云原生平台和 AI 工作负载的同时，降低风险、成本和平均解决时间 (MTTR)。我们认为，这一认可意义重大，因为该类别正从遥测数据扩展到运营智能。2026 年的可观测性，关键在于理解影响、解释原因，并跨应用程序、基础设施、AI 系统和业务服务采取可信的行动。

我们相信，这一认可体现了 IBM 持续致力于帮助组织实现这些不断演进的可观测性目标，并充满信心地运营日益复杂的混合、云原生和人工智能驱动的环境。

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