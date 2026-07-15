IBM 荣获 2026 年 Gartner 可观测性平台魔力象限领导者称号

IBM 正通过适用于当今混合、云原生和人工智能驱动环境的 AI 驱动运营智能，帮助组织迈入可观测性的新纪元。
我们很高兴地宣布，IBM 在 2026 年 Gartner 可观测性平台魔力象限中荣膺领导者称号。
可观测性采购方需要在运营混合应用程序、云原生平台和 AI 工作负载的同时，降低风险、成本和平均解决时间 (MTTR)。我们认为，这一认可意义重大，因为该类别正从遥测数据扩展到运营智能。2026 年的可观测性，关键在于理解影响、解释原因，并跨应用程序、基础设施、AI 系统和业务服务采取可信的行动。
我们相信，这一认可体现了 IBM 持续致力于帮助组织实现这些不断演进的可观测性目标，并充满信心地运营日益复杂的混合、云原生和人工智能驱动的环境。
当今企业面临一个严峻的现实：现代应用程序分布在各种云、容器、服务、API，以及日益增多的人工智能驱动工作负载上。挑战已不再仅仅是收集遥测数据。关键在于理解哪些信息重要、快速识别根本原因，并做出自信的运营决策。
IBM Instana 正是为应对这一挑战而构建，通过差异化的可观测性方法：
这些功能共同帮助组织降低运营复杂性，加快事件解决速度，并增强决策信心。在一个常常要求团队在数据保真度、部署灵活性、开放性和成本控制之间做出取舍的市场中，Instana 旨在减少这些权衡。
随着 AI 日益嵌入关键业务应用程序，可观测性也必须随之演进。
Instana 近期的创新包括为生成式 AI 应用程序、大语言模型 (LLM) 和 AI 智能体提供专属可观测性，帮助组织理解应用程序性能、提示流、令牌消耗、依赖关系以及跨人工智能驱动系统的运营行为。
IBM 还引入了 AI 智能体，加速事件调查和根本原因分析。与其依赖不透明的 AI 生成结论，Instana 结合确定性分析、统计模型和生成式 AI 解释，帮助运维人员不仅了解发生了什么，而且了解为什么会发生，以及哪些操作有助于更快解决问题。
这种方法体现了 IBM 长期以来对可信 AI 的承诺，以及利用 AI 增强人类决策，同时保持透明度、治理和运营控制。随着组织在整个企业内扩展 AI，对运营智能的信任变得与速度同等重要。
在 IBM THINK 大会上，IBM 发布了 IBM Concert 平台，标志着 IBM 在可观测性、自动化、弹性和性能优化方面的投资演进为一个统一的智能体式运营平台。
可观测性是现代运营的基石。在这个可观测性时代，团队需要的不仅仅是洞察。团队需要共享的上下文、优先级排序、治理，以及跨负责保持关键业务系统持续运行的工具和团队的协调执行。
Instana 在 Concert 平台中发挥基础性作用，提供实时的可观测性上下文，为运营智能提供动力。Instana 通过全保真度遥测数据、实时依赖关系智能、拓扑感知和 AI 工作负载可观测性，提供了可信上下文。该上下文对于理解混合环境中应用程序、基础设施及 AI 系统的健康状况和性能至关重要。
Concert 在此基础上更进一步，将运营证据与风险、业务影响和修复工作流关联在共享运营模型中。这有助于组织超越传统可观测性和事件响应，迈向可信的运营智能。这种智能帮助团队自信地确定优先级并采取协调行动，从而在日益复杂的企业环境中降低风险、提升性能、保持业务连续性，并优化成本与效能。
我们感谢客户、合作伙伴和 IBM 团队，他们的反馈、创新和协作持续塑造着 Instana 的演进。
随着可观测性、AI 和运营不断融合，我们仍致力于帮助组织以更高的信任度、灵活性和控制力进行运营。
深入了解 IBM Instana Observability
Gartner 魔力象限可观测性平台，Padraig Byrne、Martin Caren、D.B. Cummings、Neil Young，2026 年 7 月 13 日。
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