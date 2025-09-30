瑞穗银行借助 IBM Instana Observability 缩短事件响应时间并加强团队协作
瑞穗银行是互联网银行的先驱，通过其网络和移动设备平台为数百万客户提供服务。随着非面对面渠道成为常态，客户对持续可用性和无缝体验的期望大幅提升。然而，日益复杂的银行 IT 环境给负责维护庞大且关键基础设施的小型运营团队带来了越来越大的压力。
通常，监控工具只会在问题发生后触发警报，团队只能手忙脚乱地手动调查问题。在这种被动方式下，确定根本原因并报告事件通常需要三个小时。耗时的报告流程分散了对战略发展的关注，而问题解决的延迟则威胁到客户满意度和信任感。在互联网银行领域，系统故障可能被视为社会问题。瑞穗需要一个主动的可观测性解决方案，在问题升级前加以防范，从而维护其稳定性和可靠性声誉。
事件响应时间从约 3 小时缩短至 1 小时
创建报告所需时间
为了实现运营现代化并降低风险，瑞穗银行与 IBM 合作实施了 IBM Instana Observability。该解决方案提供了对系统性能和应用行为的实时可见性，帮助 Mizuho 的团队在问题影响客户之前检测并解决问题。
正如瑞穗数字频道IT团队的萩原大树所解释的那样，“随着新的互联网银行系统的发布，我们希望避免故障并保护服务。这就是为什么我们决定采用可观测性方案 — 以便在出现任何问题时能够快速响应。”
Mizuho 选择 IBM Instana 是因为其快速部署能力（每台服务器不到 5 分钟），对现有系统的影响最小，并且相关的技术和非技术人员都能使用直观、易读的仪表板。在 IBM Consulting 和 IBM Technology Expert Labs 的大力支持下，该银行在对其互联网银行平台 Mizuho Direct 进行重大改造时集成了 Instana。
该实施让瑞穗银行 IT 团队能够实时洞察多个系统和平台的运行状况、性能瓶颈以及交易流程。团队感到有能力调查和了解问题，而无需在测试环境中重现问题或等待日志数据。Instana 中的自定义仪表板简化了通信和报告，尤其是在发布后监控等关键时期。通过使性能数据既易于访问又可操作的，Instana 的实施促进了 IT 和业务团队之间更紧密的协作，帮助 Mizuho 从被动救火转向主动控制。
实施 IBM Instana Observability 后，瑞穗银行在运营效率、客户服务和系统韧性方面实现了显着改善。调查和报告问题所需的时间减少了 65% 以上，事件响应从大约三个小时缩短到一个小时。借助能在技术和业务团队之间提供共享可观测性的仪表板，报告创建时间减少了 50% 以上，监控所需工作量也显著降低。
Mizuho Research & Technologies IT 部门经理 Kaori Iwasaki 指出，“借助 Instana，我们现在只需看一眼，就能立即看到速度下降的位置、问题是什么以及具体的影响范围。掌握情况的速度大大提升。”
受到这些结果的鼓舞，瑞穗开始将 Instana 扩展到其他系统和渠道，以统一其 IT 环境的可观测性。展望未来，该银行计划继续加强其互联网银行基础设施。
瑞穗银行株式会社是日本最大、最著名的金融机构之一，为个人、企业和机构提供全方位的银行服务。作为瑞穗金融集团的核心部分，该银行在支持日本金融基础设施方面发挥着至关重要的作用，并在数字银行创新方面处于领先地位。Mizuho 非常注重客户体验和卓越运营，继续投资科技，通过数字渠道提供安全、无缝和可靠的金融服务。
