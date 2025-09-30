为了实现运营现代化并降低风险，瑞穗银行与 IBM 合作实施了 IBM Instana Observability。该解决方案提供了对系统性能和应用行为的实时可见性，帮助 Mizuho 的团队在问题影响客户之前检测并解决问题。

正如瑞穗数字频道IT团队的萩原大树所解释的那样，“随着新的互联网银行系统的发布，我们希望避免故障并保护服务。这就是为什么我们决定采用可观测性方案 — 以便在出现任何问题时能够快速响应。”

Mizuho 选择 IBM Instana 是因为其快速部署能力（每台服务器不到 5 分钟），对现有系统的影响最小，并且相关的技术和非技术人员都能使用直观、易读的仪表板。在 IBM Consulting 和 IBM Technology Expert Labs 的大力支持下，该银行在对其互联网银行平台 Mizuho Direct 进行重大改造时集成了 Instana。

该实施让瑞穗银行 IT 团队能够实时洞察多个系统和平台的运行状况、性能瓶颈以及交易流程。团队感到有能力调查和了解问题，而无需在测试环境中重现问题或等待日志数据。Instana 中的自定义仪表板简化了通信和报告，尤其是在发布后监控等关键时期。通过使性能数据既易于访问又可操作的，Instana 的实施促进了 IT 和业务团队之间更紧密的协作，帮助 Mizuho 从被动救火转向主动控制。