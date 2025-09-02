AI 集成服务

构建可信且 AI 驱动的端到端工作流，实现价值闭环

智能体式 AI 如何维持财务回报 申请探索研讨会
人们聚集在办公室内的桌子旁，通过笔记本电脑、平板电脑和文件进行协作。
利用 AI 驱动的转型打破孤岛

我们的 AI 集成服务支持组织为客户和员工打造 AI 驱动的体验，从而解锁新的业务增长机遇。通过集成 IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications 等预构建 AI 服务，优化 AI 就绪度，从而在人力资源、采购、客户服务等关键领域实现可衡量的成果。

不要止步于任务增效，而应通过可观测、受治理的 AI 编排重塑工作模式 — 利用数据并通过任何用户体验均可访问，加速构建可扩展的 AI 嵌入式工作流。
功能 设计和部署智能体式 AI 应用程序

我们不仅构建 AI 模型和智能体，还提供智能体式应用程序，无缝集成用户体验、自主执行流程和开发 AI 驱动的数据产品，以切实推动实现业务成果。

 初次接触智能体？在此了解更多信息 企业规模化转型

借助我们的战略伙伴关系、行业领先的 watsonx.ai 平台和资产，面向客户服务、财务、采购、人力资源等所有业务环节发挥可扩展的影响力。我们在提供这些服务的同时，始终确保企业级 AI 治理、控制和价值衡量。

 了解有关我们合作伙伴的更多信息 以设计强化治理

我们在整个 AI 开发过程中嵌入治理措施，利用内置的监控、控制和价值跟踪体系，确保每个智能体式应用程序的安全性、合规性和可衡量性。

 了解我们的 AI 治理服务 端到端 AI 执行

利用智能体式应用程序实现全流程转型，覆盖生成式 AI、用户体验、工作流和数据等环节，以在整个流程中实现更高的自动化程度、更低的成本以及更快速、更明智的决策。

 了解我们的自动化服务

洞察分析

两个人站在办公室里，一个手持笔记本电脑，另一个则手持笔记本。
了解企业领导者如何有效且高效地部署智能体 AI。
三位同事在办公室展开讨论。
您的 AI 智能体仍未得到充分利用？
通过这篇博客文章，了解如何应对智能体式 AI 的复杂性，以便充分发挥其潜力。
两位同事使用数字平板电脑分析结果
使用 AI 智能体推进业务转型
了解某位首席投资官 (CIO) 如何使用 AI 智能体提供实时洞察分析并提高团队效率。
一位女士坐在办公室电脑显示器前的工位旁。
利用 IBM® Consulting Advantage 在 AWS 上扩展智能体式 AI
深入了解 IBM Consulting Advantage for Agentic Applications 如何提供结构化方案，在 Amazon Web Services 上构建、部署和扩展智能体式应用程序。
专家团队 Francesco Breenna
IBM Consulting 高级合伙人兼 AI 集成副总裁
Sumeet Parashar
IBM Consulting Microsoft 产品全球 AI 集成服务副合伙人
Janorious Rabeela
IBM Consulting AI 集成服务全球首席技术官
Shobhit Varshney
IBM Consulting 数据与 AI 负责人、副总裁兼高级合伙人
Tom Utiger
IBM Consulting 全球 AI 集成服务负责人
相关解决方案 AI 咨询

创建使用 AI、数据和风险分析的各类智能工作流程，将 AI 愿景转化为实实在在的业务成果。

 深入了解 AI 咨询服务 数据咨询

通过定制战略释放数据的全部潜能，从而充分兑现人工智能的投资价值。

 深入了解数据咨询服务 AI 治理

了解我们如何与客户合作，以制定由组织治理框架和方法以及自动化人工智能治理平台支持且负责任的透明 AI 战略。

 深入了解 AI 治理服务
后续步骤

订阅我们的时事通讯，获取有关新兴趋势的深度洞察分析。

 订阅我们的每周时事通讯 了解详情
IBM Consulting 职场 与 IBM 合作 访问 IBM Consulting 的资源页面