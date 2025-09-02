构建可信且 AI 驱动的端到端工作流，实现价值闭环
我们的 AI 集成服务支持组织为客户和员工打造 AI 驱动的体验，从而解锁新的业务增长机遇。通过集成 IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications 等预构建 AI 服务，优化 AI 就绪度，从而在人力资源、采购、客户服务等关键领域实现可衡量的成果。
不要止步于任务增效，而应通过可观测、受治理的 AI 编排重塑工作模式 — 利用数据并通过任何用户体验均可访问，加速构建可扩展的 AI 嵌入式工作流。
我们不仅构建 AI 模型和智能体，还提供智能体式应用程序，无缝集成用户体验、自主执行流程和开发 AI 驱动的数据产品，以切实推动实现业务成果。
借助我们的战略伙伴关系、行业领先的 watsonx.ai 平台和资产，面向客户服务、财务、采购、人力资源等所有业务环节发挥可扩展的影响力。我们在提供这些服务的同时，始终确保企业级 AI 治理、控制和价值衡量。
我们在整个 AI 开发过程中嵌入治理措施，利用内置的监控、控制和价值跟踪体系，确保每个智能体式应用程序的安全性、合规性和可衡量性。
利用智能体式应用程序实现全流程转型，覆盖生成式 AI、用户体验、工作流和数据等环节，以在整个流程中实现更高的自动化程度、更低的成本以及更快速、更明智的决策。
创建使用 AI、数据和风险分析的各类智能工作流程，将 AI 愿景转化为实实在在的业务成果。
通过定制战略释放数据的全部潜能，从而充分兑现人工智能的投资价值。
了解我们如何与客户合作，以制定由组织治理框架和方法以及自动化人工智能治理平台支持且负责任的透明 AI 战略。