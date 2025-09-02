我们的 AI 集成服务支持组织为客户和员工打造 AI 驱动的体验，从而解锁新的业务增长机遇。通过集成 IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications 等预构建 AI 服务，优化 AI 就绪度，从而在人力资源、采购、客户服务等关键领域实现可衡量的成果。

不要止步于任务增效，而应通过可观测、受治理的 AI 编排重塑工作模式 — 利用数据并通过任何用户体验均可访问，加速构建可扩展的 AI 嵌入式工作流。