IBM® Consulting 正与人工智能 (AI) 领域的全球领导者建立并扩展战略伙伴关系。相关合作重点聚焦：



加速 AI 驱动创新，推动企业走向未来。

最大限度地降低转型成本和风险，保障顺利适应数字时代。

挖掘尚未开发的商业机会，支持企业充分发挥其潜力。

通过利用经过验证的现有技术投资整合，企业可以借助 AI 驱动的功能增强其商业应用程序。与 IBM Consulting 合作能够提供进一步扩展这些功能的机会。

这些举措正在塑造一个更加智能、更加高效且充满无限可能的未来。在这个快速发展的数字环境中，IBM Consulting 作为值得信赖的合作伙伴，将引导企业走向增长、创新和成功的未来。