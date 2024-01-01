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利用 AI 驱动的战略伙伴关系赋能业务转型，实现大胆的全球创新和增长
同事们在办公桌前协作的插图
培养信任关系，并协作创新

IBM® Consulting 正与人工智能 (AI) 领域的全球领导者建立并扩展战略伙伴关系。相关合作重点聚焦：

  • 加速 AI 驱动创新，推动企业走向未来。
  • 最大限度地降低转型成本和风险，保障顺利适应数字时代。
  • 挖掘尚未开发的商业机会，支持企业充分发挥其潜力。

通过利用经过验证的现有技术投资整合，企业可以借助 AI 驱动的功能增强其商业应用程序。与 IBM Consulting 合作能够提供进一步扩展这些功能的机会。

这些举措正在塑造一个更加智能、更加高效且充满无限可能的未来。在这个快速发展的数字环境中，IBM Consulting 作为值得信赖的合作伙伴，将引导企业走向增长、创新和成功的未来。
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无论您身处哪个行业，我们都可帮助您加快在 AWS Cloud 的设计、迁移和运营。

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 深入了解 IBM 与 Celonis 的合作关系 Microsoft Azure 迁移

利用多云战略进行应用程序开发和管理，从而加速增长、提升效率和创新。

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Oracle 云基础架构 (OCI) 支持传统工作负载，同时提供现代云开发工具。

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与 IBM 和 Palo Alto Networks 合作，提升您的网络安全，共同为企业提供完全集成、开放的端到端安全解决方案。

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我们致力于连通人员、功能和系统，以提供出色的体验，利用 ServiceNow 作为“平台之上的平台”来加速客户业务成果和数字化转型。

 深入了解我们与 ServiceNow 的合作伙伴关系 Workday 转型

我们帮助您在 Workday 实施中应用云和 AI 技术，成功实现财务和人力资源转型。

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