IBM® Consulting 正与人工智能 (AI) 领域的全球领导者建立并扩展战略伙伴关系。相关合作重点聚焦：
通过利用经过验证的现有技术投资整合，企业可以借助 AI 驱动的功能增强其商业应用程序。与 IBM Consulting 合作能够提供进一步扩展这些功能的机会。
这些举措正在塑造一个更加智能、更加高效且充满无限可能的未来。在这个快速发展的数字环境中，IBM Consulting 作为值得信赖的合作伙伴，将引导企业走向增长、创新和成功的未来。
加入 Partner Plus
与 IBM 携手构建
在 IBM Partner Plus 目录中查找合作伙伴
IBM 与 Adobe 携手合作，融合战略、数据、技术和设计，帮助客户大规模提供值得信赖的个性化客户体验。
无论您身处哪个行业，我们都可帮助您加快在 AWS Cloud 的设计、迁移和运营。
IBM 和 Celonis 通过数据迁移支持和数据驱动的快速流程洞察，确保企业客户能够重新构思运营模式，从而加速数字化转型之路。
利用多云战略进行应用程序开发和管理，从而加速增长、提升效率和创新。
Oracle 云基础架构 (OCI) 支持传统工作负载，同时提供现代云开发工具。
与 IBM 和 Palo Alto Networks 合作，提升您的网络安全，共同为企业提供完全集成、开放的端到端安全解决方案。
我们帮助 Salesforce 客户利用 Agentforce 从其企业技术投资中获得更多价值。
提供行业解决方案，解决客户从芯片到云的最大安全挑战。
我们提供定制的 S/4HANA 路线图，以降低成本、提高敏捷性并改善结果。
我们致力于连通人员、功能和系统，以提供出色的体验，利用 ServiceNow 作为“平台之上的平台”来加速客户业务成果和数字化转型。
我们帮助您在 Workday 实施中应用云和 AI 技术，成功实现财务和人力资源转型。