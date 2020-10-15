主页 Consulting ServiceNow IBM Consulting and ServiceNow
由统一技术提供支持的互联个性化体验
云数据的等距图示使用和移除白色渐变
与客户共同创造并解决当今的数字工作流程需求

十多年来，IBM 和 ServiceNow 推动了 IT 服务管理和工作场所服务市场的创新。通过 IBM Consulting，我们的全球战略合作伙伴关系将合适的人员和创新结合在一起，帮助您加快实现价值、全面了解您的运营足迹并使您的工作流程自动化体验人性化。
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在我们的认证架构师和实施专家职位中培养您的技能
荣誉

IBM 作为 ServiceNow 合作伙伴已有十多年的历史，是仅有的七个受人尊敬的全球精英联盟合作伙伴之一，在所有产品线上都拥有经过认证的主架构设计师、全球证书和认可。智能工作流程功能和市场领先的 ITSM 和 ITOM 可视性产品可帮助客户大规模预防和解决 IT 问题。现在，使用 ServiceNow ITSM 的企业可以将历史事件数据推送到 IBM 的深度机器学习算法中。
优势 了解使用 IBM 咨询服务取得重大进展的几家公司 89% 通信

美国一家通信公司将通知时间缩短了 89%，解决时间缩短了 45%。

 219% 能源

一家全球可持续能源公司在 14 个月内获得了 219% 的投资回报率，并将履行时间缩短了 50%。

 50% 医疗保健

一家大型医疗保健公司将租票时间减少了 50%，并将联络中心呼叫量减少了 70%。
功能 通过这些服务探索创新，激发您的数字战略。 构思和迭代
通过 ServiceNow 和 IBM 的单一平台订单管理方法，快速扩展服务、更高效地交付服务并降低复杂性
阅读更多 云管理
通过 IBM ERP 现代化释放自动化业务功能。IBM、ServiceNow 和 Celonis 携手将流程效率低下转变为现代用户体验，从而将 ERP 影响提升到新水平
工作流程优化
通过 ServiceNow 和 IBM 的单一平台提供有意的现代用户体验，该平台将政策、数据和人工智能相结合，以转变文化、提高效率并在整个企业内创造人才流动性
了解更多信息

IBM Telco Order Management

扩展您的订单管理，抓住 5G 和物联网等现代机遇。 通过 IBM Telco Order Management 创造新的价值流、加速新产品上市并提供增强的客户体验。

IBM ERP Modernization

IBM ERP Modernization 利用 Celonis 的强大功能来挖掘企业流程的数字足迹，收集增量价值的相关见解，然后使 ServiceNow Creator 工作流程数字化并创造令人愉悦的体验。

采购工作流程

快速购物，明智消费。通过数字化您的流程，为员工提供自助服务，通过智能采购工作流程释放生产力，并通过集成价值链优化支出，从而提供简化的购买体验。

实现 ITSM 现代化

通过现代化 ITSM 解决方案，提供弹性服务，提高生产力并在员工工作的任何地方创造令人惊叹的体验。

SAM 即服务

使用 IBM 的 SAMaaS 产品跟踪、评估和管理软件许可证、合规性和优化。

CIO 指挥中心

从您的启动计划中创造更大的价值，并在整个企业中更快地实现变革。通过 IBM CIO Command Center（面向所有 CIO 的控制塔）来规划、确定优先顺序并跟踪与业务目标相一致的工作。

FinOps with Now

提高云成本的可见性，并通过 FinOps with Now 解决方案进行权衡以优化支出，该解决方案可在不影响服务交付的情况下显著节省成本。

AIOps

使用 IBM Watson® 和 ServiceNow AIOPs 解决方案在问题发生之前进行预测，防止对最终用户产生影响，并自动进行修复和解决。

人才体验平台

为所有员工服务和流程提供单一入口点，并将您的系统集成到经理和员工的单一个性化目的地中。

Onboard & Journey 360

通过员工入职、离职和其他生命周期事件的智能工作流程，帮助员工和经理驾驭复杂的跨部门旅程和“重要时刻”。

员工体验 3.0

通过 NOW 平台支持的统一员工体验门户和智能工作流程简化员工服务体验，从而提高生产力。

使用 ServiceNow 提升客户体验

连接整个组织、转变运营方式并授权员工快速、透明、主动地满足客户需求。

集成风险管理：部署和管理

借助 IBM 的集成风险管理产品，将企业风险管理和企业合规性无缝嵌入数字体验和工作流程中。

Creator Garage

利用迭代的 Creator Garage 产品规划您的转型之旅，该产品可支持创意、加速构建并促进创新 ServiceNow 解决方案的扩展。

价值评估

通过严格的流程、资源和工具实现 ServiceNow 投资的价值，并根据业务需求和提升的体验实现更好的采用。

Golden CMDB

更好地了解企业资产和业务服务，以优化数字体验和工作流程。 Golden CMDB 使企业能够为可持续、风险知情且有弹性的业务和技术运营奠定基础。

平台连续性

增强平台功能并将持续服务管理融入您的 ServiceNow 工作流程中。该产品利用基于 COE 的构造来管理客户的 ServiceNow 实例。

NOW 托管服务

将维护和预测所有 ServiceNow 工作流程需求的责任外包，包括改善运营和削减开支的许可证。

企业平台健康

全面评估您的企业平台配置、流程和升级准备情况。
成功案例 为 Providence St. 提高灵活性Joseph Health

Providence St. Joseph Health 从孤立的 HR 子系统过渡到集成、智能、直观的 HR 门户 — 取代过时的流程并采用最佳实践。

 为 Lumen 精心策划的体验

Lumen 通过 IBM 和 ServiceNow 的电信订单管理解决方案提供了客户在多个站点都认可的精心策划的体验。
合作关系
ServiceNow 改善世界

ServiceNow 解决方案可帮助组织实现数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快速、更好的方法来运行工作流程。这使员工和客户能够更加紧密地联系、更加创新和敏捷。

IBM 和 ServiceNow 通过“平台的平台”愿景帮助您协调整个技术生态系统，从而帮助您实现投资最大化并推动 IT、人力资源、财务和供应链的创新。

 了解有关 ServiceNow 和 IBM 合作伙伴关系的更多信息
通过具有持续反馈循环的迭代共创 IBM Garage™ 方法，构建一个万无一失的未来愿景，并以现实且经过验证的解决方案为后盾。
通过将 IBM 的混合云方法与 ServiceNow 的云管理工具和智能工作流程结合起来，推进您的云战略。
通过将 IBM 技术与 ServiceNow 的客户、员工和技术工作流程相结合，释放生产力和效率并提升客户和居民体验。

通过 Now 平台的预测性、敏捷性和自动化员工工作流程，将人工智能和自动化融入人才管理流程。

资源

IBM 和 ServiceNow 将合适的人员和技术结合在一起

 专业知识，更快创新

利用仅来自经验的深厚行业和领域专业知识，实现业务转型

 点燃战略的创新

以平台愿景协调整个技术生态系统，最大限度地提高投资价值

 利用广阔的视角

跨技术、客户、员工和创建者工作流程的思想领导力和技能可加速交付现成可用的 ServiceNow 解决方案。
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