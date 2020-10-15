IBM 作为 ServiceNow 合作伙伴已有十多年的历史，是仅有的七个受人尊敬的全球精英联盟合作伙伴之一，在所有产品线上都拥有经过认证的主架构设计师、全球证书和认可。智能工作流程功能和市场领先的 ITSM 和 ITOM 可视性产品可帮助客户大规模预防和解决 IT 问题。现在，使用 ServiceNow ITSM 的企业可以将历史事件数据推送到 IBM 的深度机器学习算法中。