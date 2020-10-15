十多年来，IBM 和 ServiceNow 推动了 IT 服务管理和工作场所服务市场的创新。通过 IBM Consulting，我们的全球战略合作伙伴关系将合适的人员和创新结合在一起，帮助您加快实现价值、全面了解您的运营足迹并使您的工作流程自动化体验人性化。
在我们的认证架构师和实施专家职位中培养您的技能
IBM 作为 ServiceNow 合作伙伴已有十多年的历史，是仅有的七个受人尊敬的全球精英联盟合作伙伴之一，在所有产品线上都拥有经过认证的主架构设计师、全球证书和认可。智能工作流程功能和市场领先的 ITSM 和 ITOM 可视性产品可帮助客户大规模预防和解决 IT 问题。现在，使用 ServiceNow ITSM 的企业可以将历史事件数据推送到 IBM 的深度机器学习算法中。
美国一家通信公司将通知时间缩短了 89%，解决时间缩短了 45%。
一家全球可持续能源公司在 14 个月内获得了 219% 的投资回报率，并将履行时间缩短了 50%。
一家大型医疗保健公司将租票时间减少了 50%，并将联络中心呼叫量减少了 70%。
扩展您的订单管理，抓住 5G 和物联网等现代机遇。 通过 IBM Telco Order Management 创造新的价值流、加速新产品上市并提供增强的客户体验。
IBM ERP Modernization 利用 Celonis 的强大功能来挖掘企业流程的数字足迹，收集增量价值的相关见解，然后使 ServiceNow Creator 工作流程数字化并创造令人愉悦的体验。
快速购物，明智消费。通过数字化您的流程，为员工提供自助服务，通过智能采购工作流程释放生产力，并通过集成价值链优化支出，从而提供简化的购买体验。
通过现代化 ITSM 解决方案，提供弹性服务，提高生产力并在员工工作的任何地方创造令人惊叹的体验。
使用 IBM 的 SAMaaS 产品跟踪、评估和管理软件许可证、合规性和优化。
从您的启动计划中创造更大的价值，并在整个企业中更快地实现变革。通过 IBM CIO Command Center（面向所有 CIO 的控制塔）来规划、确定优先顺序并跟踪与业务目标相一致的工作。
提高云成本的可见性，并通过 FinOps with Now 解决方案进行权衡以优化支出，该解决方案可在不影响服务交付的情况下显著节省成本。
使用 IBM Watson® 和 ServiceNow AIOPs 解决方案在问题发生之前进行预测，防止对最终用户产生影响，并自动进行修复和解决。
为所有员工服务和流程提供单一入口点，并将您的系统集成到经理和员工的单一个性化目的地中。
通过员工入职、离职和其他生命周期事件的智能工作流程，帮助员工和经理驾驭复杂的跨部门旅程和“重要时刻”。
通过 NOW 平台支持的统一员工体验门户和智能工作流程简化员工服务体验，从而提高生产力。
连接整个组织、转变运营方式并授权员工快速、透明、主动地满足客户需求。
借助 IBM 的集成风险管理产品，将企业风险管理和企业合规性无缝嵌入数字体验和工作流程中。
利用迭代的 Creator Garage 产品规划您的转型之旅，该产品可支持创意、加速构建并促进创新 ServiceNow 解决方案的扩展。
通过严格的流程、资源和工具实现 ServiceNow 投资的价值，并根据业务需求和提升的体验实现更好的采用。
更好地了解企业资产和业务服务，以优化数字体验和工作流程。 Golden CMDB 使企业能够为可持续、风险知情且有弹性的业务和技术运营奠定基础。
增强平台功能并将持续服务管理融入您的 ServiceNow 工作流程中。该产品利用基于 COE 的构造来管理客户的 ServiceNow 实例。
将维护和预测所有 ServiceNow 工作流程需求的责任外包，包括改善运营和削减开支的许可证。
全面评估您的企业平台配置、流程和升级准备情况。
Providence St. Joseph Health 从孤立的 HR 子系统过渡到集成、智能、直观的 HR 门户 — 取代过时的流程并采用最佳实践。
Lumen 通过 IBM 和 ServiceNow 的电信订单管理解决方案提供了客户在多个站点都认可的精心策划的体验。
ServiceNow 解决方案可帮助组织实现数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快速、更好的方法来运行工作流程。这使员工和客户能够更加紧密地联系、更加创新和敏捷。
IBM 和 ServiceNow 通过“平台的平台”愿景帮助您协调整个技术生态系统，从而帮助您实现投资最大化并推动 IT、人力资源、财务和供应链的创新。
通过 Now 平台的预测性、敏捷性和自动化员工工作流程，将人工智能和自动化融入人才管理流程。